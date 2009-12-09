

أبا ذر احمد الباحث

الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 14:05

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









مرآة العقول في سبِ ولعنِ صحابة الرسول

السب واللعن والقذف هو إنحطـاطٍ أخلاقي أم مشروعية سماء ... ؟ الكل سمع وشاهد مقطع الى احد المساكين المخدوعين وهو يتعرض في الزيارة الاربعينية للإمام الحسين عليه السلام الى الرموز الاسلامية في صدر الاسلام الاول , لكن وعـّي الزائرين وحكمة وزير الداخلية كان لها الاثر البالغ في ردّمِ الصفْ وإعادة اللحمة , لأن الحسين مشروع إصلاح وفلاح وهداية للأُمة , ولكن ماهي الدوافع وهل هناك دليل صريح باللعن والسب عند اهل البيت (ع) .

يُحاول اصحاب السب الفاحش ان يفلسفوا المعصية ,فتراهم يُشوّشون ذهن المقابل بإيحاءات ومغالطات ويدخلون المتلقي في دهاليز مظلمة, ومنها إنّ للسب مفهوم لغوي ومفهوم اصطلاحي , ثم يتفرعون بخيوطهم الشيطانية حتى ينقضـّوا على الفريسة وينجحوا في تفكيك الجسد بعبوات السنية الشيعية .

الاسلام دين حنيف لايوجد خلاف فيه, وانما قد يقع الاختلاف في فهم النصوص وهنا الحاكمية تكون (للمجادلة بالحسنى) بين ابناء الجسد الواحد , ولعمري ضرب القران أروع الصور على من يخالفنا بالشريعة كالنصارى واليهود وخاطبهم وجمعهم الى ( كلمة سواء) فهو دين جمعٍ وليس تفرقةٍ وما بعث الله نبيهِ الا ليتمم ( مكارم الاخلاق ) وكيف وهو الناطق (( وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَه ُ عَداوَةٌ كَأَنَّه ُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَما يُلَقَّاها إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَما يُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٌّ )) .

واليكم بعض الادلة التي تنزه ساحة الائمة المعصومون من كل تلك الافتراءات والاتهامات .

1- روى الشيخ الصدوق (رضي الله عنه) في كتاب الإعتقادات ص344 عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قيل له : يا ابن رسول الله، إنا نرى في المسجد رجلا يعلن بسب أعدائكم ويسميهم. فقال: (ما له - لعنه الله - يعرض بنا )

2- عن الصادق عليه السلام:في تفسير هذه الآية(وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ): (لا تسبوهم فإنهم يسبون عليكم)

3- الإمام الرضا عليه السلام أنه قال:وإذا سمعوا مثالب أعداءنا بأسمائهم ثلبونا بأسماءنا وقد قال الله عز وجل:(وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ)

4- عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:وإياكم وسب أعداء الله حيث يسمعونكم فيسبوا الله عدوا بغير علم وقد ينبغي لكم أن تعلموا حد سبهم لله كيف هو؟ إنه من سب أولياء الله فقد انتهك سب الله ومن أظلم عند الله ممن أستسب لله ولاولياء الله، فمهلا مهلا فاتبعوا أمر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.

يقول احد الحكماء والمراجع بتحليل بسيط ورائع مخاطبا اصحاب مذهب اللعن والسب [ان التحقيق العلمي يتبرء من اسلوب السب والشتم والتشهير والطعن بالاعراض ويتبرء من غيرها من اساليب الجاهلية الهمجية النتنة المنتنة .. وانت ايها السَبــّابْ .. كيف تجـّـلس على منبر وتدافع عن السبْ .. كيف تعتبر الكلام الفاحش بحق الخليفة الاول والطعن بشرف النبي وام المؤمنين مستحب .. وتقول انها من القرأن والسنة .. لانهُ بالملازمة العقلية انت تثبت الروايات وان امير المؤمنين لم يفهم وخالف القرأن لانهُ نهى عن السب .. هل يعقل هذا الكلام انت تفهم والامام لم يفهم السنة والقرأن انا لله وانا اليه راجعون ].

فالتأكيد على منهج الوسطية والاعتدال وطريق التقريب بين جميع طوائف ومذاهب المسلمين، مع نبذ كل أسباب الفرقة والخلاف والاختلاف هو الأس والجوهر والمراد عند اصحاب العقول الواعية والنفوس السليمة , وكما قال غازي القصيبي ( نحن في سباق مع الزمن إما ان نقتل التخلف او يقتلنا التأريخ ) فالسبب في انتشار الجهل هو ان من يملكونه متحمسون جدا الى نشره ,فالجهل في الحقيقة وثنية لايغرس انواراً بل ينصب اصناماً , فلماذا تزرع الحقد بجوارنا وبالتالي تجني على نفسك والاخرين بأفكار امتهنها المستأكلين ليروجوا عن طريقك بضاعتهم الكاسدة , فأن كنت شيعيا لعلي بن ابي طالب (ع) فهو القائل إما اخ لك فالدين او نظير لك في الخلق ,وان كنت عُمرياً فالحر لا يستعبد بقاموس ابا حفصة ودستورهِ , فكن أمةً وسطا وشاهداً بالخير على عيوب الناس , فالعجب كل العجب من يرى القشة في عيون غيره ولا يرى الجذع في عيونهِ .

ومن لم يذق مر التعلم ساعة ... يجرع ذل الجهل طوال حياته



الكاتب

أبا ذر احمد الباحث