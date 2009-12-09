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الحلم...


محمد الحنفي
الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 10:17
المحور: الادب والفن
    



عرفت الحلم...
وما ذكرته...
لأني...
عشت أحلم...
وحلمي...
لا يتراجع...
يتفاعل...
مع الواقع...
ولا يتضاءل...
ينمو...
نمو الآمال...
اليصنعها...
عشق الحياة...
يغزو العطايا...
يغزو التكايا...
يغزو الحياة...
لا ينهزم...
لا يتراجع...
يحضر...
في كل حين...
يغيب...
في بعض الحين...
يسرع...
لا يغض الطرف...
عن كل جميل...
يغرقني فيه...
بدون حرج...
°°°°°°
أنقذ نفسي...
من بحر الجمال...
لأغرق فيه...
لأبقى غارقا...
في بحر الجمال...
لأدرك...
أن القبح يلازمني...
وأن الحلم يقود...
إلى بحر الجمال...
حتى أتطهر...
من كل قبيح...
°°°°°°
يعلمني الحلم...
أن ما في الحياة...
جمال...
أن قبح الحياة...
تلوث...
°°°°°°
وما أحلم به...
أن أصير إنسانا...
يعانق...
كنه الحياة...
أن أصير أمانا...
يبث الاطمئنان...
بين الجميع...
أخالطهم...
في مجرى الحياة...
في مفاصلها...
في هذا الوطن...
°°°°°°
وما أحلم به...
صار ممنوعا...
على كل بنات...
على كل أبناء...
شعبي العزيز...
لا يتحقق...
رغم النضالات...
المريرة...
رغم التضحيات...
العظيمة...
يقدمها الشعب...
يقدمها الأوفياء...
من بنات / أبناء...
الشعب العزيز...
°°°°°°
وما صار ممنوعا...
تحقيق التحرر...
من الاستعباد...
اليعذب شعبي...
تحقيق ديمقراطية...
تبيد الاستبداد...
وترفع...
قيمة شعبي...
تحقيق العدالة...
في كل شيء...
تحقيق التنور...
لإقبار للظلام...
لإعداد الناس...
بكل الحقوق...
يطمئنهم...
دستور الشعب المقدس...
اليفصل بين السلط...
تصير فيه...
السيادة له...
°°°°°°
وما أحلم به...
قد يتحقق...

ابن جرير في 26 / 05 / 2014

محمد الحنفي





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محمد الحنفي

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