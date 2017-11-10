أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد صبيح البلادي - الصناديق السيادية من أجل ألأجيال إدخار تمويل سكن عمل تنمية ضمان1-2


اخر الافلام











المزيد.....

الصناديق السيادية من أجل ألأجيال إدخار تمويل سكن عمل تنمية ضمان1-2


محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 07:32
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


الصناديق السيادية من أجل ألأجيال إدخار تمويل سكن عمل تنمية ضمان 1-2
محمد صبيح البلادي الكويت أول من بدء بالصناديق السيادية أواسط الخمسينات ؛لتمويل السكن والتجارة ؛ وبدء إدخار جانب من واردات النفط ؛ وتبعها بلدان عديدة قبل فترة كان عددها ثمانون ؛ وأبرزها الصندوق النرويجي وقد بدء إنتاج النفط فيه عام 1969 اليوم رصيده 1000 مليار دولار نعم ! ومنه الضمان العام ؛ وتجربة كوريا الاهتمام بمصلحة المنتج شعارا ( المقصود المنتج الصغير وكذلك في الباكستان بنك جرامين؛ للتمويل الاصغر والمتوسط ) ومختصرا كوريا إنتقلت من العدم وسيلتها الانتاج العائلي لسد كفاية المنتج (العائلة ) للانتقال لكفاية الانتاج الغذائي وتصديره ؛ وتراكم الاصول المالية بعد مرحلتي 9 + 9 سنوات للانتقال المبرمج التعليم لنهضة صناعية ومنافسة أكبر الدول في الصناعة الدقيقة ( الاتمتة ؛ الحاسوب وغيرها )إضافة للآليات وهندسة الطرق والمجاري ودخلت السوق العالمية ومنها لجنوب العراق لمد شبكة المجاري ؛ وأخذت عنها ماليزيا والصين وبنكلادش ( بنك جرامين ) كما أخذت عنها الاسكوا المجلس الاقتصادي !
لنبدأ من الصفر كما هي حال سنغافورة ؛ التي لم تكن سوى مستعمرة بريطانية لارابط بين السكان خليط كما تصف نفسها بلد فقير تملؤه المستنقعات والبعوض لا نفط ولاذهب يباع ! دخلت مع إتحاد ماليزيا ؛ وبعد سنتين قررت ماليزيا التخلي عنها ؛ أصبح لي كوان لو رئيس الوزراء عام 1960 ولمدة 30 عاما ؛إستطاع مع فريقه نقل سنغافورة من دولة فقيرة مساحته لاتزيد عن 720 كيلو متر الى دولة منتجة للألمنيوم والبتروكيمياويات وأجهزة الكهرباء واكبر مدينة بعد نيويورك ولندن سوقا لبيع النفط ميناؤها مزدهرا ؛ بدأت من الصفر وحققت نجاحا .هذا والعديد من البلدان تهتم بالانتاج المنزلي إقتصادا رديفا لتحقيق الامن الغذائي والتراكم ومنه المساهمة في رفد وتعزيز الانتاج العام ومساعد في الاستقرار المالي ومصدر للعمل .
العراق بعد 2004 والدستور الذبي توافق عليه المجتمع ومنحوه الشرعية لاعلينا من الالغام ؛ فهو أروع دستور وعلينا الحفاظ على أفضل ما جاء فيه في الفصلين الاول والثاني المبادئ الاساسية والحقوق والمشرع أعطى خصوصية لايجوز تبديلهما إلا بعد دورتين والدستورملزم فجاء به بالمادة 111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. وللملكية منافع وجاءت ضمن منافع المالك الاسرة أساس المجتمع وعلى الدولة تحقيق كرامة عيش المواطن بتحقيق العمل والسكن والضمان الاجتماعي والصحي ومجانية التعليم وغيرها. مضامين دستورية ملزمة ؛ خلت جميع ميزانيات ما بعد المصادقة على الدستور تنفيذ مضامينه يتحتم لتكون الميزانية دستورية البدء من ميزانية 2018 العمل والتشريع لمالك وفقا للدستور . رغم ما يمر به العراق من وضعٍ صعب نتيجة الاحداث غير الطبيعية وإنعدام التخطيط والاوضاع الاقتصادية والمعيشية ؛ وحاجة الميزانية للارتباك في جميع الحالات ومنها فوضى الوظيفة وتشريعاتها ؛ وعدم وجود فرص للعاطلين عن العمل وتدهور الحالة المعيشية والسكنية ؛ لايمنع ذلك ولا يجوز تبرير عدم التشريع ملزمات الدستور لمنافع مالك الثروة ؛ لنبدأ بألاساس ونعتمد تشريع الصناديق السيادية ؛ وتشريع إدخار جانب من الميزانية ولو رمزي لتمويل السكن والعمل ومن اجل منافع المالك حقا دستوريا ملزما ؛ ونرى الاتجاه العام يتجه نحوه .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
محمد صبيح البلادي

إجمالي القراءات: 1,803,540
المقالات المنشورة: 798
- مبادئ اصلاح نظام التقاعد في العراق ( رأي ونقاش )
- قراءة في الموازنة وتحقيق دستوريتها بتحقيق منفعة المالك
- تزاوج تحالف القوى الديمقراطية وورشة الصناديق والتوجه نحو مضم ...
- 4- أهمية إسراع التشريع للصناديق السيادية لمنهج ألإقتصاد المن ...
- 3 - تحقيق الصناديق السيادية ((والعدالة )) بالعودة لقوانين ال ...
- التشريعات الوظيفية والبذخ الحكومي والميزانية ومنفعة المالك 2
- ميزانية 2018 يجب ان تحقق مضامين الدستور بتشريع منفعة المالك
- بمناسبة إنعقاد ورشة الصناديق السيادية يكون التشريع لها وفق م ...
- نطالب من الميزانية القادمة سهم لكل مواطن ويشرع صندوق سيادي ل ...
- المنقذ للعراق الصندوق السيادي ومراجعة التشريعات غير القياسية ...
- تشريع الصندوق السيادي لتنمية وضمان الجيل الحالي والمستقبل
- رأي في الموازنة الدستورية تتحقق بتشريعات منفعة المالك
- الإدخار والتمويل والصناديق السيادية لا يمكن تحقيقها إلا بمشر ...
- الإدخار والتمويل وثقافة الدستور مخارج للعمل والسكن والتنمية
- الى السيد رئيس الوزراء المحترم إرفعوا ظلم التجاوز عن الحقوق ...
- 2-هل يبقى الامر كما كان عام 2003 يأكل القوي الضعيف ؟ كلا لان ...
- ويبقى الامر كما كان وعدنا لعام 2003 الزمن لم يتغير يأكل القو ...
- 2- الحقوق المكتسبة للمالك المواطن يجب حمايتها وتنفيذها بالاو ...
- 1-الحقوق المكتسبة لاتتم حمايتها مالم تكتسب وفقاً للقانون .
- الاطلاع على المنصة الإلكترونية تنفيذ قرار 281 لسنة 2017

المزيد.....


اخبار الاقتصاد
- الرياض تؤكد التزامها باتفاقية باريس للمناخ
- -يوم العزاب- الصيني يتفوق على -الجمعة السوداء- الأمريكية!
- السعودية تخصص ملياري دولار لدعم استقرار الريال اليمني
- مصدر: طيران الإمارات وإيرباص قد يوقعان صفقة بنحو 16 مليار دو ...
- أميركا خارج الاتفاق الجديد لدول -الشراكة عبر الهادي-
- إستنزاف الفوائض وراء إرتفاع الخام وخبير لـ (الزمان): أسعار ا ...
- الأمانة تكمل استعداداتها للمنافسة على المراكز المتقدمة
- صندوق النقد الدولي يقرض موريتانيا 163 مليون دولار
- 100 مليار دولار.. هذا حجم “الأرباح الشريرة” للاتجار بالبشر
- بعد إعلان الحريري استقالته.. ما هو مستقبل الاقتصاد اللبناني؟ ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- كيف يمكن حل مشكلة التوظيف وتحقيق الرفاهية الإقتصادية؟ / تامر البطراوي
- منظومة الإفقار الرأسمالي / مجدى عبد الهادى
- مختارات من نوبل في الاقتصاد - ميلتون فريدمان / محمد مدحت مصطفى
- محتارات من نوبل في الاقتصاد - فاسيلي ليونيتيف / محمد مدحت مصطفى
- مختارات من نوبل في الاقتصاد - بول سامويلسون / محمد مدحت مصطفى
- مختارات من نوبل في الاقتصاد - إلينور أوستروم / محمد مدحت مصطفى
- التّنميّة بين مفهوم تنميّة الإنسان و تنميّة الاقتصاد / سامية غشير
- التحليل الاقتصادي والاجتماعي لمصر / شارل عيساوي
- أبحاث في الإقتصاد السياسي النظرية الإقتصادية الكلية عرض ومنا ... / تامر البطراوي
- التنمية الاقتصادية لمصر الحديثة / أ.إ. كراوتشيلي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد صبيح البلادي - الصناديق السيادية من أجل ألأجيال إدخار تمويل سكن عمل تنمية ضمان1-2