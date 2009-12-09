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قزواج القاصرات والحقوق المسلوبه


قدس السامرائي
الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 06:40
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    


سأكون اكثر صراحة في هذا المقال قانون زواج القاصرات في العراق ربما يؤيدني بعضكم والبعض الأخر قد يرفض صراحتي ، رغم ذلك سأطرح عليكم وجهة نظري ، اعزائي العراق كان ومايزال يواجه اعداء وحروب متعددة مما سبب التخلف والفقر والجوع والفساد مما اضطرت كثير من العوائل ان تزوج (تبيع) بناتهم القاصرات الى رجال اغنياء او كبار في السن من اجل لقمة العيش وأيضا هناك عوائل متخلفة تزوج بناتها القاصرات بحجة الستر، وبعض العوائل باعت بناتها القاصرات من اجل الدعارة كل هذه الظروف لتزويج القاصرات ادت الى انجاب اطفال لا توجد لديهم أبسط الحقوق بسبب عدم امتلاكهم الجنسية العراقية لان زواج الاباء غير مسجل في الاحوال المدنية ، ايها الشعب العراقي الكريم ان نجحنا في الغاء تزويج القاصرات سيستمر تزويج القاصرات من قبل الاباء والأمهات بالشكل السري وستكون هناك اطفال لا يعترف بها القانون وتسلي حقوقهم ، أعزائي علينا اولاً أن نجمع متطوعين من الشباب والنساء الواعي ونرسلهم الى الأرياف والمناطق النائية والفقيرة من أجل تثقيف الأباء بعدم تزويج القاصرات ، ثانياً علينا ان نضغط على الحكومة توفير سكن و لقمة العيش للعوائل المتعففة والفقيرة، وايضاً ألضغط على الوزارة الداخلية بالمراقبة الجدية للقضاء على الدعارة والقضاء عليهم بالسجن المؤبد حتى لا تتعرض القاصرات للبيع من قبل ضعفاء النفوس ، أعزائي انا ضد تزويج القاصرات ولكن مالفائدة انا ارفض تزويج القاصر وهناك عوائل متخلفة وجائعة تبيع بناتها القاصرات بالخفي ونتيجتها اطفال لا يحملون الجناسي العراقية ولا يملكون ابسط الحقوق ، عزيزي الناشط ، المحامي، والاعلامي ، والمثقف لنقدم التوعية ونقفضي على التخلف ونوفر المدارس ومحو الأمية ونجبر قانونياً العوائل ادخال أطفالهم ونسائهم المدارس وبدون استثناء مجتمعنا يحتاج الى وعي وتوفير العمل والقضاء على البطالة حتى لا يضطر ان الوالد ان يزوج بناته القاصرات ، وبهذه الخطوات الصحيحة سنطالب الحكومة والبرلمان بالغاء قانون تزويج القاصرات ، عزيزي أنا وانت ندرك ونعلم المثقف والمتعلم والغني والمتمكن لا يزوج بناته القاصرات مهما حصل . اعتذر لصراحتي ووجهة نظري الواقعية في مجتمع دارت عليه الحروب مما سببت الفقر والجوع والبطالة والفساد الاداري والمجتمعي .
قدس السامرائي





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قدس السامرائي

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الصفحة الرئيسية - حقوق الاطفال والشبيبة - قدس السامرائي - قزواج القاصرات والحقوق المسلوبه