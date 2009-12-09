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وليد الأسطل
الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 03:38
المحور: الادب والفن
    


الجَسَدُ دَنٌّ تُعَتَّقُ فيهِ الرُّوحْ..
يَرْتَشِفُ سُلافَتَهَا الزَّمَانُ،
وَ يَتْرُكُ الثُّمَالَةَ لِلمَوت.

الحُبُّ وَعْدُ نِصفَيْنِ بَعْضِهِما بالإتّحاد،
والزّواج نُزُولُ نِصفَيْنِ عَنْ نِصفَيْهِمَا للإتِّحَاد.

تَمُوتُ حِينَ تُنسَى وَ لَوْ كُنْتَ حَيّاً..
أَنتَ حَيٌّ ما ذُكِرْتْ.





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وليد الأسطل

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