

وليد الأسطل

الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 03:38

المحور: الادب والفن









الجَسَدُ دَنٌّ تُعَتَّقُ فيهِ الرُّوحْ..

يَرْتَشِفُ سُلافَتَهَا الزَّمَانُ،

وَ يَتْرُكُ الثُّمَالَةَ لِلمَوت.



الحُبُّ وَعْدُ نِصفَيْنِ بَعْضِهِما بالإتّحاد،

والزّواج نُزُولُ نِصفَيْنِ عَنْ نِصفَيْهِمَا للإتِّحَاد.



تَمُوتُ حِينَ تُنسَى وَ لَوْ كُنْتَ حَيّاً..

أَنتَ حَيٌّ ما ذُكِرْتْ.