

محسن عبد المعطي محمد عبد ربه

الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 02:37

المحور: الادب والفن









وَقِفِي بَيْنَ ضُلُوعِي



أَنْتِ لَا تَدْرِينَ فِكْرِي=فِيكِ يَا نَارِي وَحُبِّي

كُنْتِ فِي عَقْلِي وَقَلْبِي= كُنْتِ فِي حِضْنِي وَقُرْبِي

كُنْتُ أَلْهُو بِكِ طِفْلاً=تَاهَ فِي عُنْوَانِ رَكْبِ

سَاعِدِينِي يَا حَيَاتِي=أَنَا مَنْ جَاءَ يُلَبِّي

اِفْتَحِي كَأْسَ اللَّيَالِي=وَانْثُرِي الْعِطْرَ بِدَرْبِي

وَقِفِي بَيْنَ ضُلُوعِي=صَارِحِينِي لَا تُخَبِّي

زَيِّنِي نَفْسَكِ حَتَّى=أَدْخُلَ الْبَهْوَ وَأُسْبِي