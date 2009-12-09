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وَقِفِي بَيْنَ ضُلُوعِي


محسن عبد المعطي محمد عبد ربه
الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 02:37
المحور: الادب والفن
    


وَقِفِي بَيْنَ ضُلُوعِي

أَنْتِ لَا تَدْرِينَ فِكْرِي=فِيكِ يَا نَارِي وَحُبِّي
كُنْتِ فِي عَقْلِي وَقَلْبِي= كُنْتِ فِي حِضْنِي وَقُرْبِي
كُنْتُ أَلْهُو بِكِ طِفْلاً=تَاهَ فِي عُنْوَانِ رَكْبِ
سَاعِدِينِي يَا حَيَاتِي=أَنَا مَنْ جَاءَ يُلَبِّي
اِفْتَحِي كَأْسَ اللَّيَالِي=وَانْثُرِي الْعِطْرَ بِدَرْبِي
وَقِفِي بَيْنَ ضُلُوعِي=صَارِحِينِي لَا تُخَبِّي
زَيِّنِي نَفْسَكِ حَتَّى=أَدْخُلَ الْبَهْوَ وَأُسْبِي





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محسن عبد المعطي محمد عبد ربه

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محسن عبد المعطي محمد عبد ربه - وَقِفِي بَيْنَ ضُلُوعِي