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مقتطفات من صحف القلب


سالم الياس مدالو
الحوار المتمدن-العدد: 5695 - 2017 / 11 / 11 - 20:56
المحور: الادب والفن
    


مقتطفات من صحف القلب
سالم الياس مدالو

1
سنجاب بعينيه
الحزينتين
يحدق في وجهي
ويبكي

2
طائر النورس
في قبضة نسر
مجنون
يحصي احزانه
واحزان فراخه

3
غزلان في البراري
حزينة
والذئاب
ترقص - الجوبي -

4
حمائم فوق القباب
تهدل حزينة
حالمة
بالربيع

5
اوزات مهاجرات
يخشين
قسوة
صياد

6
حقل سنابل
اخضر
يداهمه سرب
جراد
مجنون

7
فوق قبة روحي
الذهبية
ترونني جالسا
اغني للريح
للشفق الأزرق
وللمطر
سالم الياس مدالو





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سالم الياس مدالو

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سالم الياس مدالو - مقتطفات من صحف القلب