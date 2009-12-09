

نجد والحجاز وضرورة الانتقال الى نظام شيوعي وطني

احمد صالح سلوم

الحوار المتمدن-العدد: 5695 - 2017 / 11 / 11 - 18:21

المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية







لو كنت مستشارا لنظام شيوعي يستولي على السلطة في نجد والحجاز او ما يمكن تسميته مملكة ال سعود فأنني سأنصح النظام اول شيء عليه ان يقوم به هو اعتقال ال سعود وشيوخهم واعلامييهم سواء كانوا وهابيين او اخوانجية او استعراضيين..هدم النظام العبودي الافسادي الارهابي السعودي ومرتكزاته المالية كالوليد بن طلال ومتعب بن عبدالله و محمد بن نايف وصالح كامل وكل هذه الأوبة من الحرامية والفاسدين وممولي قنوات الارهاب والدروشة والفتن والوكالات الاستعمارية خطوة اساسية..طبعا علي نصيجة النظام ان يعيد تنظيم اموره ببناء علاقات جيدة مع المجلس الرئاسي اليمني والانسحاب من اليمن وتسليم الخائن هادي وحكومته الفندقية لتعدمه سلطة اليمن بتهمة الخيانة العظمى ودفع تعويضات ضخمة لشعب اليمن وايضا علي ان ابني علاقات سليمة مع ايران والوصول الى تفاهمات حول حكم الخليج واقامة نظام امني تشاركي بين ايران والعراق ونجد والحجاز ومحاولة خلق اقليم عربي متكامل انتاجيا للتفاوض مع ايران وطبعا اقوم بفك الارتباط مع الولايات المتحدة وانشاء علاقات استراتيجية مع روسيا والصين ..هذا خطوط عريضة لبناء قوة صاعدة من دول الاقليم وامكانية انشاء اتحاد سوري فارسي نجدي حجازي عبر تدرج تكاملي انتاجي..الشي الاهم علي ان افرض سلسة عقوبات مع اي دولة تتعامل مع اسرائيل وسياسات نفطية وغازية تمنح عقودها لدول ليس لها علاقات مع كيان الابارتيد وجملة اجراءات اقتصادية واجتماعية وسياسية قادرة على تصفية اسرائيل مع جهد عسكري فدائي مكمل..دون تصفية اسرائيل لاتنمية ولا سخام ..اي قوة صاعدة لايمكن ان تحقق اي تنمية اذا لم يكن ذلك بفك الارتباط مع القوى استعمارية الامريكية الصهيونية والغربية ..هذه الف باء التنمية وتحسين مستويات المعيشة ..وهناك امور تفصيلية معقدة هي التي تحسم هذه العناوين لامجال لذكرها لانها لا تهم الا المختصين..امكانية قلب النظام السعودي ممكنة اليوم فهو فاسد حتى العظم وشعاراته الاسلامية متهافتة واصبحت عناوين للهزيمة ..فهل تملك نجد والحجاز طليعة قادرة على خطوة جذرية حاسمة تهدم النظام العبودي الذي اقامه ال سعود واسيادهم الصهاينة والامريكان..استطاعت جماعة صغيرة في كوبا ان تنقلها من كرخانة وجزيرة للعبودية للبيزنس الامريكي الى دولة افضل بمؤشرات التنمية من مملكة ال سعود رغم انها لاتملك اي مورد عليه الاعتبار وباتت تصدر عشرات الاف الاطباء للدول رغم انها محاصرة والصين تقلع شيوعيا رغم انها لاتملك موارد ولديها معضلات معقدة منها اطعام مليار ونصف تقريبا واسكانهم فحولت هذه المعضلة الى فرصة وحددت من النسل ولتصبح الدولة الاولى عالميا خلال ثلاثين سنة فقط





كلامك صحيح فبلجيكا ليست بنظام شيوعي ولكن خيارات نجد والحجاز جربت الخزعبلات الاسلامية وانحطاطها ودفعت مئات مليارات الدولارات لتمويلها وجعل الخزعبلات تقف على رأسها عبر رابطة العالم الاسلامية الارهابية وتمويل اغلب مساجد الارض وشذاذ الافاق من شيوخ ال سعود واعلامييهم وفضائياتهم وايضا هناك حروب تشنها مملكة ال سعود تستنزف مئات المليارات وهدر وصفقات بالتريلونات ..والاهم انه ثبت ان البديل الوحيد لتحسين المعيشة ليلد متخلف ذو بنية تابعة هو الشيوعية ونظام شيوعي كما حصل في الصين وليس بالركوع لوصفات صندوق البنك الدولي وابراجه وجزره ومحاربته للفقراء فهاهي هي امامنا تجاربه الفاشلة من مصر وتونس ومحميات الخليج وجر..اذا لامفر لنجد والحجاز الا ان تتحول الى نظام شيوعي يقوم بثورة شعبية تطحن شيوخ الخرافة الاسلامية سلفية او اخوانجية او وهابية واعلامييها وسادتها من ال سعود الصهاينة المجرمين وايضا توقف الحج الى الاوثان وغيرها مما تسميه مملكة الخرافات الارهابية بالعبادات







ليس امام محمد بن سلمان الا ان يقتلع ال سعود من شروشهم لأن اذا بقي لهم شرش سينتقمون وهم اخس واجبن الناس ..يعني خلصونا منكم ..والمسألة ما عاد فيها رجعة او مزح او تهاون ..الخلاص الشامل من ال سعود اينما كانوا ومن اعلامييهم وشويخهم اينما كانوا مهما كان الثمن





مملكة ابن سلمان مستنزفة ومش طالع بايدها ولا ايشي باليمن وهو بلد فقير ومعدم رغم انه بلد قدم الحصارة للبشرية وكله بسبب ال سعود فكيف بتهدد بصفتها قزم ومن هو اكبر منها بمليون مرة كحزب الله..واسرائيل لاتتحمل صاروخ فكيف بالاف الصواريخ..ثم اي حرب لن يدخلها حزب الله بصفته القوة العظمى الاقليمية الاقوى في المنطقة بل ستدخلها سورية وايران و احسب عاد تداعياتها..يعني تفنيص ال سعود واسرائيل واكل لحوم البشر ترامب هو كالضراط على البلاط ولاسيما انهم كشفوا عن وجههم عندما انتهت جيوش الارهاب لداعش التي دعموها ..فلو كانوا يحاربون الارهاب ضد داعش لقدموا موازناتهم الامريكية والصهيونية والسعودية والاماراتية والقطرية بمئات المليارات لحزب الله والجيش النظامي السوري والحشد الشعبي وايران وروسيا ومن معهم لانهم من قضوا على داعش..الا انهم داعش وعندما انتهت كشفوا عن وجههم السعودي الصهيوني الامريكي الاماراتي الداعشي







لو كتبنا سيناريو عن اختفاء سعد الحريري ..ماذا سيكون العنوان..هذه بعض الاسماء المقترحة ومن لديه عنوان فليسعفنا به هههههههه:

ليلة القبض على سعدو ..سعدو في بلاد العجائب-عجائب الاسلام الوسطي - ..سعد والذئب الوهابي ..سعدو فوق الشجرة - شجرة ابن تيمية - .. استدعاء الى جهنم ..سعدو للبيع..الاسطي سعدو..سعدو في سجن بلاك وتر..سعدو في جنينة ابن سلمان..اوعى المحفظة يا سعدو..سعدو ابن ناس..سعدو :انا ذنبي ايه.. سعدو:انت اللي قتلت البابا.. سعدو والف ليلة وليلة بزنزانة بن سعود..سعدو واولاد الوهابية..خلي بالك من بن زايد..عصابة دحلان وسعدو..والحبل على الجرار





هل بدأ ترامب بأكل سعدو الحريري حاف ام بالفلفل الحار ..لا احد يعلم ما هو مصير سعدو لكن بعد هذه المعلومة احتمالات كبيرة ان محمد بن سلمان صدر لترامب اللحم المقدد لسعدو الأهبل فهل يقدم لترامب لحم محمود عباس المعفن ومعه هنية المربرب ومشعل المعضل ودحلان المفطس وهيك بشي وجبة واحدة لترامب بنخلص منهم جميعا لاسيما انه سليل سلالة من اكلة لحوم البشر تتذوق كل انواع اللحم مهما كان مصدره الخياني هههههههههههههههههههههههههه







نعى المفكر الشيوعي العالمي سمير امين المفكر الشيوعي البلجيكي فرانسو هوتارت وكان الأخير استاذ فخري في جامعة لوفان البلجيكية ويشكل تيارا تقدميا اساسيا في الحركة المناهضة للامبريالية وقد كان يحرض على ضرورة التعاون بين دول الجنوب لان هذا اصبح ضروريا لمواجهة هجمة رأس المال الاحتكاري لأجل التخلص من اله الربح الاستعماري الذي عنوانه شعارات مضلله كحرية التجارة الدولية ..وايضا اعادة ترتيب السياسات لتتوجه الى الزراعة ..الطريف ان كتب فرانسوا هوتارت تقريبا غير موجودة في المكتبة العربية وغير مترجمة مما يعني ان العرب غارقين في غياهب التخلف







الاسلام الوسطي السعودي القطري الاماراتي ومن لف لفه يقترف افظع المجاعات الهمجية التي لم تعرف البشرية مثلها ضد شعب اليمن الحضاري والمقاوم فهل يتم تطبيق الفصل السابع على مملكة بول البعير ومحمية ال نهيان الصهاينة ومن معهم في التحالف النازي السعود ضد شعب اليمن ويتم اعتقال محمد بن زايد ومحمد بن سلمان..وصواريخ المقاومة اليمنية ستستمر بدك الرياض وابو ظبي اللتان تقصفان اليمن ليل نهار منذ ثلاث سنوات ويحتلان جنوبه..







تكشف حتوتة سعدو الحريري عن كيفية تعامل اسياده ال سعود ومن خلفهم ال صهيون وامريكان مع العبيد امثال رفيق وسعدو فهما مجرد اكباش تقدم على مذبح المصالح الخاصة بسلطة رأس المال الامريكي ..كان ضروري اغتيال رفيق الحريري ككبش لمصالح واشنطن ففعلوا وجنوا مكاسب ..واليوم قدموا سعدو ككبش اخر من اجل اعادة ترتيب السلطة وتوزيعاتها الجديدة في مملكة ال سعود ولمزيد من النهب بتركيز الثروة حتى لا تتوزع بين لوبيات منافسة لترامب اي اللوبيات التي تدعم كلينتون..اللعبة اكبر بكثير من البرغي سعدو ومحمد بن سلمان وان كانت تنفذها بلاك وتر ويدفع اجورها محمد بن زايد فاولاد زايد هم اشد الصهاينة تبعية لواشنطن وهناك كومبارس اسمه دحلان وباسم عوض الله..







سعد الحريري باي باي ربما مصيره سيكون كمصير ابن مقرن او ما شابه ..هل تعتقدون ان ابن مقرن اقل شأنا من الحريري..البقية بحياتكم..قتلوا رفيق وسيلتهمون سعد والعبرة لمن يتعظ ان لايكون عميلا لال سعود وثاني ونهيان وصباح وخليفة والاخوانجية ..هذه نهاية كل خائن وعميل..هههههههههههه

..................................

لييج – بلجيكا

تشرين الثاني نوفمبر 2017

........................









كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات

رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع

للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -

| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد

| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة

عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647

