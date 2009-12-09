أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مقداد مسعود - عبد الهادي عبد الكريم : ضوء ٌ لا ينام


اخر الافلام











المزيد.....

عبد الهادي عبد الكريم : ضوء ٌ لا ينام


مقداد مسعود
الحوار المتمدن-العدد: 5695 - 2017 / 11 / 11 - 18:18
المحور: الادب والفن
    


عبد الهادي عبد الكريم : ضوءٌ لا ينام ..
مقداد مسعود

حين يغادرك من أقتسم معك الفتوة والشباب ،أقتسم معك شراء السكاير بالمفرد،وشاركك غطاء الأخوة وقرأ معك الكتب ذاتها ،وأنطلق معك في كرنفالات زهرة الرمان في السبعينات ..حين يغادرك من مكث في وفائه المزدهر للصداقة والأخوة والرفقة ولم تتخاصما طيلة (45) عاما فهو غَد َر َ بك ، حين غادرك، فأنت تشعر أنك تعرضت لأفتراس شرس من ذئب أغبر وانك مخذول في فراغ أبيض .وأعلم أن الذئب والخذلان والبياض : محض استعارة مجففة لذلك الزائر الصلف الأخير ..
(*)
هكذا رأيتني حين صعقني غيابك يازميل الدراسة والتنظيم في اتحاد الطلبة يارفيقي في الحزب الشيوعي العراقي ..أيها الكادح المثابر ياهادي ..ها أنت تغادر بوابة أعدادية البصرة/ ثانوية الجاحظ ، وتعبر الجسر الأخير وتهبط نحو بيتنا وتستغل الشاغر بين الدروس وتستعجلك أمي التي تحبك مثلما أولادها
: يلا...قبل أن يبرد الصبور
وبين السمك الصبور الطالع للتو من تنورالبيت الطيني وطرشي أبي الخصيب وخبز البيت وشاي التور يتحول الدرس الشاغر إلى شواغر ...
(*)
كنا خمسة في الخامس الاعدادي وسادسنا أنت، تقودنا، في أزقة متداخلة من أزقة البصرة القديمة، في حوش ذلك البيت في يوم شتوي مشمس جميل : عقدنا أجتمعنا الحزبي ....
(*)
بعد الأجتماع أنا وأنت متوجهين إلى بيتنا في نظران ، وانت تسحب نفسا طويلا عميقا من سيكارة بغداد ، سألتني : صبور...؟َ! أجبتك : بايمة ..؟!
وأنت تحتسي شاي بعد الغداء في بيتنا، وأنا أنتظر قيلولتي ، سألتني : هل عرفت بيت من الذي اجتمعنا فيه ؟ وقبل أن أجيبُ ..أجبت َ أنت : بيت الشاعر حسين عبد اللطيف .. سألتك : وما علاقتك به ؟ رشفت من كوبك رشفة طويلا وأجبتني : خطيب أختي خديجة ..
(*)
بعد سنوات أخبرت الشاعر الصديق حسين عبد اللطيف بذلك : فشتمني ضاحكا وشتمك ..لأننا تركنا استكانات الشاي والقوري وأعقاب السكائر في أرضية الحوش وأبقينا حنفية المطبخ مفتوحة ...
(*)
ثمة ليال تكون ضيفي العزيز المكّرم في الطابق الثاني : غرفة صغيرة مثل أحلامنا النضالية : أنت وحسن مرجان – سوف يستشهد بعد سنوات تحت التعذيب وهو في السنة الأخيرة/ الكلية الطبية- حسن يلوّح لنا بنسخة انكليزية من أوراق العشب للشاعر الأمريكي والت ويتمان وأنا أقرأ وداعا غولساري : رواية ايتماتوف وأنت تضع خطوطا بالقلم الأحمر على سطور من كراس ماجد عبد الرضا (مدخل لدراسة الأقتصاد السياسي )..أي هوس جميل كان ينير أحلامنا : نقرأ ..نتجادل ..ننتظر من نحبهم : عيسى عبد الجبار – سوف يستشهد 1986 ويمتلك قاربا صخريا في بشتأشان – وقد يدخلان معا عيسى وأسعد فتّاح الفيلي .
وحين أنهض تصيح أنت بي : إلى أين ؟
أجيبك / أجيبكم : الشاي خمرة الفقراء ..
بعد سقوط الطاغية، تعانقنا في مقر حزبنا الشيوعي في البصرة.. وتواصلت معي/ معنا
......................................................
آخر لقاء بيننا في أحتفالية الشمعة الأولى لمنتدى أديبات البصرة ...أثناء توزيع المرطبات استراحة،
حدثتني عن أوجاع قلبك الذي صار يخذلك ...
فحدثتك بدوري عن هادي الشجاع المتفائل الوفي ..
همستني : مقداد ...أريد أموت وأنا في الحزب ..
أبتسمتُ في وجهك وطوقتك بيدي اليسرى ونحن جالسين ، همستني ثانية : لا تنساني ..





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
مقداد مسعود

إجمالي القراءات: 795,816
المقالات المنشورة: 407
- عطور لظلالهن تعديد العلاماتي والمسرود في رواية بلقيس خالد(كا ...
- ديناميت نوبل / مغفرة برناد شو
- تعادل الصفر واللامتناهي : منطق قراءة ..في الشعرية والشعر
- الأغنية والرواية / طالب الرفاعي وعلي المقري
- طالب الرفاعي / علي المقري : الأغنية والرواية
- تسعة أشكال للمسبحة محمد خضيّر ...في (مايمسك ومالا يمسك )
- القاص والروائي إسماعيل سكران ... في روايته الثالثة
- رواية صوتية تكشف تراسلاً مرآويا الروائي اليمني علي المقري في ...
- قراءة في كربلاء الجرح : هشام شبّر / نجم مشاري
- جياد من ريش نسور.. للشاعر مقداد مسعود / والاحتفاء بالمختلف / ...
- فوزي كريم ...وأنا
- مَن يميط الأذى عن الطريق ..؟!
- إدواردو غاليانو/ إيتالو كالفينو
- محمد خضير / بلقيس خالد
- طيرٌ جديد في سماء الأربعاء : منتدى أديبات البصرة ..
- فضة الرغبة تحقق الذهب في قصيدة النثر
- من قتل عطشان ضيول الأزيرجاوي ؟
- القاص سلام القريني.. في ضيافة ملتقى جيكور الثقافي
- الأثنية المتأهبة . طالب الرفاعي ..( في والهنا)
- حدود النافع في آيدلوجية المخيال/ الروائي البرتغالي أفونسو كر ...

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- عمل فني بقلب برلين يستلهم الحرب السورية
- معرض دولي للتصوير في باريس بمشاركة 30 دولة
- أكاديميون: الثقافة العربية الإسلامية أثرت بالفكر اليهودي
- رسامة تونسية تحوّل بفمها مأساتها للوحات
- بسبب اختلاف وجهات النظر .. البيجيدي يحذر أتباعه من الطعن وال ...
- أيام قرطاج السينمائية تعلن الفائزين بالجوائز الموازية
- العثور على اقدم عقد زواج تركي يبلغ 4000 عام
- -فيينا.. نخلة الحنين والكتابة- لإشراقة مصطفى محمد في معرض ال ...
- -فردوس الزهراء- تقتحم سجون آيات الله في طهران
- مناقشة المجموعة القصصية -الحور العين تفصص البسلة-

المزيد.....
كتب ودراسات
- التكوين المغترب الفاشل ) أنياب الله إلهكم ) / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر
- بتوقيت الكذب / ميساء البشيتي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مقداد مسعود - عبد الهادي عبد الكريم : ضوء ٌ لا ينام