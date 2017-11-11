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الأحداث تتكلم (39)


عادل عطية
الحوار المتمدن-العدد: 5695 - 2017 / 11 / 11 - 18:16
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    



• كن كالطيور المغرّدة.. هي تُغرّد بأنغامها، وأنت تُغرّد بكلماتك الطيبة!
• الإنسان، هو سرّ جمال الصباح!
• حب الناس هو الشيء الذي يعيد الإنسان إلى ذاته!
• تحية الصباح، هي الإعلان الإنساني عن بهاء النهار!
• ما أكثر الذين يغتبطون بمجيء الليل، ليضيفوا إليه من ظلامهم!
• البعض يلهث وراء كلمات الحب، ولا يلتفت إلى الحب نفسه!
• أخطر ما في الحب، كلماته الشهية!
• في ظلام الليل، يظهر بهاء القمر. وفي ظلام النهار، يظهر إيمان البشر!
• الإنسان أعظم من الوطن؛ لأنه هو صانع الوطن!





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عادل عطية

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الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - عادل عطية - الأحداث تتكلم (39)