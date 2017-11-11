

عادل عطية

الحوار المتمدن-العدد: 5695 - 2017 / 11 / 11 - 18:16

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع











• كن كالطيور المغرّدة.. هي تُغرّد بأنغامها، وأنت تُغرّد بكلماتك الطيبة!

• الإنسان، هو سرّ جمال الصباح!

• حب الناس هو الشيء الذي يعيد الإنسان إلى ذاته!

• تحية الصباح، هي الإعلان الإنساني عن بهاء النهار!

• ما أكثر الذين يغتبطون بمجيء الليل، ليضيفوا إليه من ظلامهم!

• البعض يلهث وراء كلمات الحب، ولا يلتفت إلى الحب نفسه!

• أخطر ما في الحب، كلماته الشهية!

• في ظلام الليل، يظهر بهاء القمر. وفي ظلام النهار، يظهر إيمان البشر!

• الإنسان أعظم من الوطن؛ لأنه هو صانع الوطن!