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حجاب شوق


هدى يونس
الحوار المتمدن-العدد: 5695 - 2017 / 11 / 11 - 14:48
المحور: الادب والفن
    


حجاب شوق

تدركين تبعيتى ، وتبعية خوفى اتبعه ، لن أقول اكثر ، هذا لغز بيننا ، تواجدى داخل مواسم تحاريقك دليلى ...انشطارى يزيد تبعثرى
يقولون : قديس يهوى ويأسره هواه ، أنا فى مفترق ، طرق تستقيم وتزيد رخاوتها ، أناجى المولى أغثنى ، وينشغل المولى بهموم أكبر ، ولا ينتشل قديس ، ولم أدرى بما جرى ..هل ماحدث حدث ؟ أم أن الشيطان أبدع كى يحرمنى السر وتحرقنى مواجعه ، وأظل بلا مصير .
قررت أن أقاتل وجوه ظلالك ، معابرك بلا ابواب ،
سولت لى شهوة عابرة ، عابثة ، استباحة الضم وما يتبعها، وشجبت رعشة ارتواء ، وتواصلين التوغل فى الاختفاء .
ساعتها أباح الهوى شرعية لمن يمتلك ان يغير ..
يصرفنى خشوع ، يدخلنى متاهة دروب ، وطرق مطاردة بمهانة وفجور وذنوب وعقاب ، والرب اخافنى وانصرف ...
تهب نسمات تهدهد ، ويخفت صوت طبول حرب الاغارة ، تأتى نسمات تلطف قلب وجودى ، يغمرنى صفو ينهمر ويتوالى ، اتخفف من عبئ ما لا اتيقنه ، ، وكأن جرما يتوارى فى غياب ، استارى تنزع وأعيش عراءا وبرودة ، وعند بداية تجمد اطرافى امنح دفئ ربيع ..
وتساؤل يرهقنى : كيف أفارقها وانا لا أدركها ؟ وهى ملاذ الحلم !! وملاذ الخوف والحزن !! سنوات مضت وأنتظر !!
تميل للأغراب وتمنحهم حبا ورعاية ، تتحدث وتلاوع بلغات شتى ، تنكرنى وأذكرها ، تخون وأخدعها ، تتذمر ونتبادل كرها بكره .. تكيدنى وتغازل رمال وهواء وما لانراهم فى الفضاء ، ولا تمنحنى ودا . أمتطى غرور عنادى وأقرر دمارها ، يسكننى طريق حرنان ، وأرانى غريب يحتمى بأغراب ، وأعود بعد اغتراب، أسكن وجود غير موجود ، وتسوقنى البدايات وبداية البدايات ....
قررت حمل شتاتى كى اهجرها وأهاجر ، وتمتلئ اوراق الهجرة تأشيرات وأختام، ويجرنى تساؤل : كيف تم اللقاء؟ او بعنى أدق الهلاك ! أسبها " ما أنت الا زور وبهتان ، ملعونة حين تكثرين فى الصمت الكلام ، وحين الكلام لا تكتمل الحروف ، وتتركين بينها مسافات ، وتامريننى ان اكملها، يالك من متجبرة...
لا املك غير نفور عشقى ، و لا تكتفين ، تصرخين
" جنون عاشق ، وعبث طفل "..
اكتبك وأمحوك ، يامن اخاف غيابها ، وأخاف وجودها، وتظلين ماكثة ولا حيلة لى ولا حذر ، أغثنى بمدد ، طرقات جناتك وجحيمك اعظم من وجودى ، فصولى ازمنة عبورك ، يا حلم المنتهى خلصنى مما أحمله ، الان أطلق حكمتى ولن اخافها ، ولو أكدوا انى مجنون فقدت الرشد " لست مكانا للاقامة بل روح ونفس ، حبى صدق ولا املك غيرك وطن ، انت لهفة أم قدر !! "





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هدى يونس

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