

سعد محمد مهدي غلام

الحوار المتمدن-العدد: 5695 - 2017 / 11 / 11 - 14:43

المحور: الادب والفن









*وداعا يا هنا ،ما هم أين ،حديثي اﻹرادةالخيرة

سننال الفلسفة الكاسرة،جهلاءبالنسبة للعلم ،

دون مبادئ بالنسبة للرفاهية ،الانفجارللعالم

المولي.إنها المسيرة الحق .إلى أمام سر!*

ديمقراطية/إشراقات

آرثر رامبو

1

الأورغن تلعب أنامل الشموع بمفاتيحه

بيادراﻵقحوان في النبي شيت تدفن

طاووس *عدي** المفتض الكرامة

تنث السدرة كافورها الزعفراني

ألحان الحرب ضد الثيران المجنحة

2

يعوي الزمان

أين الحسين لا أراه في كربلاء ؟؟؟؟؟؟؟!!!!

مآوى الغاق :-القارب المقلوب

حلق الصدى مع الوطاويط

غنيمة مزنة وعد الرب

تزخ حورعين

3

علامة استفهام كل نوتة السماء

يعزفها اﻵعمى في الحانة

رعشات قطرة زيت في كأس زحلاوي***

مسدي ضفيرتك بالصمت

أغمش طبشور الصريف على حدقات حنجرة

عزرائيل ارسم حروف

ذاكرة البنفسج

4

بأسم اﻷب عطست غواية الإنتحار

تقمصتني قبيلة الطوطم

كفنتني بالريش المقدس

بكرنفال إنكسارالظلال

رجمت أفق السراب

فقد صبأ

أخرست نواعير هيت ^وحماه^

شبت النار بأرز لبنان

اطارد طيف الغفاري ^

يطاردني ليل أعور

خطواته معلقات أستارالكعبة

سيرك السعي بين الصفا والمروة

حديقة الشهداء قندهار

5

كل غروب تسقط طائرة سبايكر**** توأم الرجيم

عرس السنابل ثرثرة نبض صائم

يتسكع متعكز قضيب اﻷمير

سور النكاح والسباء

تتلى وسط دخان البخور الجاوي^

شاكست موج إيجة

من نقل مكة لشنكال ^؟

أبو لهب^ من نصبك أميرالمومنين ؟

6

قدس عمودا^: القربان !

لا تنظروا فكل الأمراء بغرلهم^ لايزالون وسيظلون !!!

توحيد الخنجر

الله أكبر

ينطقها القاتل والمقتول ؟؟!!

الماهجوني^ الملح يعقرالثورالمجنح

تكسرسيقانه ،تنتف قوادمه

7

أجهش بالصمت ؟

احتسي السيرة ؟

8

أردوغان ^يعلق عاديات نينوى على جدارغرفة الاستقبال

عورات شيوخ الدرعية ^وحران ^تزكم أنوف

القارة العجوز !!!

في العالم الجديد يجربون جرب الطحالب

لصناعة عش غراب ^زؤام

9

أي سيسبان؟؟!!

أي لبلاب؟؟!!

10

برزخ الهلوين ^أذاب القناع

بان وجه الرجاء !

؛حالك كقلب ذباح الطواويس والزنابق ونواراللوز

؛هندس تمرح اﻷشباح تعوي في وصيده

يذرالرماد

يحتلب عقم التاريخ

شرود الأضرحة من جادة حرير السبايا

همس موسيقي الربسودي الهنغارية *****

ومعزوفة الناي لمولانا جلال الدين ^

طليقة في البسفور

يفترسهما فنارالصلاة

11

بلحظة بوح فراشة للنورس عشقها للموت

عزباء المروءة فاتها قطارالزواج

حضورالوجع اﻷعزل على ظهرالناقوس

عوسج يذرف تمساحيات الدمع على جرح السفوح

تراتيل قداس الغفرات

آيات محكمات دقت ندب على شفاه الدعاة

12

بابل لاعزاء لحزنك

بابل أختك أورمهتوكة العرض من حشد التسعات

تركوازية حدقاتك فانت الحفيدة السفاح لذي القرنين

13

اطفأ ت الملامح!

خنقت الهديل !

14

العمرعطش مرايا للشموع في الكاتدرائيات

مدينة المآذن^ مكب جماجم ؟؟؟؟!!!

الصبر نوافذ تطل على نجوم الغياب بعد أن مات المجوس

درجي بسمفونية الفردوس جديلة شجرة المنوليا ^ورقديها بصدري أيقونة اندحار

وفاءالبحرللبحار

وأنا في جامع النداء ******أقيم التراويح

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*طاووس ملك واحد من سبع طواويس تمثل ملائكة أقدسهم طاووس ملك في الديانة اليزيدية يمكن مراجعتها

**عدي بن مسافرالأموي اقدس الشخصيات عند اليزيدية في لاليش دفن وكان على اﻹسلام وله كتب محفوظة في مكتبة الشيخ عمرالسهروردي في بغداد

*** عرق زحلاوي أشهرالخمورمع عرق العصرية في العراق وهونسبة إلى مدينة زحلة اللبنانية التي منها أول ما دخل العراق قبل تصنيعه فيه

****مايكل سكوت سبايكرقائد طائرة اف 18 أمريكي أسقطها طيارعراقي هو الملازم زهيرداوود وفقد في الصحراء في حرب التسعينات وأطلق إسمه على قاعدة الصحراءالجوية التي فيها أكاديمية القوة الجوية أمعانا في ذل العراقيين

*****الربسودي 2 الهنغارية أحدى أهم معزوفات العبقري فرانز لست وأجملها

****** جامع النداءمن أكبرالجوامع مع جامع أم القرى أقامتهما الدولة العراقية قبل اﻹحتلال وله دلالالته المتروك تقديرها للمتلقي



