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مسام الجليد


بياض أحمد المغرب
الحوار المتمدن-العدد: 5695 - 2017 / 11 / 11 - 12:16
المحور: الادب والفن
    


مسام الجليد************
زهرة على عين الشمس؛وشم من بعيد ....
لحظة الأشياء فيك؛حوض الطريق يجتر الغبار.ستأتي الغيوم القديمة لتبحر في مناسك الضوء.واوطان الجليد تشيد في الفضاء المشلول جرح الولادة .بسوس على نجمة الريح..... وعادت النوارس تسبح في فضاء الدخان وراء الأبعاد المتنحيةبثوب العشق ؛حالمة باديم الغياب وصفرة الربيع.
ذ بياض أحمد المغرب





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بياض أحمد المغرب

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