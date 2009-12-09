

سميرة سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 5695 - 2017 / 11 / 11 - 12:14

المحور: الادب والفن











لو تعرف كم اخاف؟

منكَ , مني, ومن نفسي!

من بحر عينيك, يأخذني ولا يرسي.

دعكَ هناك, ودعني...

البرُ رحيمٌ لا يقسي.

لستُ لكَ ولا لنفسي,

لأقول لِم أخاف ضعفي فيكَ,

… مُغطاً ببأسي.

كعنقود عنبٍ حامض البعدِ يلوح,

… على حلاوةَ القطفِ.

في كل قناعٍ صامت,

تُنذرُ مخاضاً لن يأتي..

ببحرٍ يثورُ بأذيالِ ثوبي.



الموج نحو الداخل أنا

والعمقُ غاوٍ يأسر وجدي.

لا يطفو فوق السطح سوى الموت

فَطُفحَ غريقٍ لا يجدي.

دعكَ هناك , ودعني.