

السيد عبد الله سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5695 - 2017 / 11 / 11 - 12:14

المحور: الادب والفن









لو أن الليل



لَوْ أَنَّ اللَّيْلَ يَحِلُّ عُيُوْنَكِ فِيَّ

كُنْتُ أَضُمُّ الحَرْفَ نَدِيْمًا

يَبْكِيْ بَيْنَ يَدَيَّ

كُنْتُ أَدُسَّكِ تَحْتَ الجِلْدِ

أَجْعَلُ مِنْ شَفَتِيْكِ عَبِيْرًا فِيْ شَفَتَيَّ.



6 أكتوبر 2013



لو لي خيل



لَوْ لِيْ خَيْلُ الأَعْرَابِ

وَبَنَاتُ البَدْوِ

كُنْتُ أَسُوْسُ الخَيْلَ شِرَاعًا

يَجْمَحُ بِيَّ

كَيْ أُحْضِرَ عِطْرًا مِنْ أَرْضِ السِّحْرِ

يُشْبِهُ خَاتَمَكِ، فِضِّيَّ.



6 أكتوبر 2012



مواعيدي



حَبِيْسُ الوَعْدِ يَشْقَى بِالمَوَاعِيْدِ

إِذَا مَرَّتْ سُوَيْعَاتٌ عَلَى حَصْوٍ

كَأَنَّ الحَصْوَ مَنْقُوْشٌ بِلَوْنِ الوَعْدِ يَا وَعْدِي

فَلا الأَيَّامُ تَمْضِي نَحْوَ أَحْلامِي

وَلا تَفْنَى مَوَاعِيْدِي.



1 أكتوبر 2013



نهر الخزامى



أَيُّنَا رَامَ الغَرَامَ

عِنْدَمَا مَسَّتْ ظُنُوْنُ البِنْتِ قَلْبًا

مُسْتَهَامَا

فَانْطَوَى الحُلْمُ البَرِيْءُ

فِيْ عُيُوْنٍ هَزَّهَا نَهْرُ الخُزَامَى.



31 أكتوبر 2013



نوهت



نَوَّهْتُ اللَّيْلَةَ عَنْ حُزْنِيْ

فَتَوَارَى عَنْ بَدْرِي فُلْكُ مَدَارِي

وَاخْتَتَمَتْ بَهْجَتَهَا لَوْعَةُ أَزْهَارِي.



31 أكتوبر 2013



والتقينا



وَالْتَقَيْنَا

بَعْدَ أَنْ مَلَّ العَذَابُ

مُقْلَتَيْنَا

وَانْتَشَيْنَا بِالحَنِيْنِ

يَقْتُلُ الهَجْرَ الكَئِيْبَ

رَاحِلاً عَنْ رَاحَتَيْنَا

هَكَذَا الأَوْهَامُ صَاغَتْ

فَيْ غَيَابَاتِ المُنَى حُلْمًا غَبِيَّا

مَاالْتَقَيْنَا

مَاالْتَقَيْنَا!.



22 أكتوبر 2013



يشبهك



يُشْبِهُكِ النَّرْجِسُ حَيْنَ يُغَنِّيْ

وَنَسِيْمُ اللَّيْلِ

حَيْنَ يُدَوِّخُ فَوْقَ الجَبْهَةِ

خُصْلاتِ الشَّعْرِ.



6 أكتوبر 2013



أسلمتني



أَسْلَمَتْنِيْ مُهْجَتِيْ بَحْرًا عَمِيْقَا

مَوْجُهُ الرَقْرَاقُ أَنَّ

فِيْ سَرَادِيْبِيْ حَنِيْنَا.



27 نوفمبر 2013



الحزام الناسف



لَامَنِيْ قَلْبِيْ إِذَا غَنَّتْ بَوَارِيْدِيْ قَصِيْدَا

وَالحِزَامُ النَّاسِفُ المَلْفُوْفَ خِصْرِيْ صَارَ عِيْدَا.



14 نوفمبر 2013



أين المفر



مَرَّتْ سِنُوْنِيْ حَيْزَبُوْنًا لَسْتُ أَدْرِيْ يَا قَدَرْ

أَيْنَ المَفَرْ.؟



27 نوفمبر 2013



حب الفراشات



أَحْبَبْتُهَا حُبَّ الفَرَاشَاتِ الَّتِيْ

مَا قَدْ هَوَتْ إِلَّا عَلَى

جَمْرِ الهَوَى.



25 نوفمبر 2013



حكم لحاظك



حَكِّمْ لِحَاظَكَ فِيْ فُؤَادِيْ وَارْتَقِبْ

عَبْدًا سَيَسْرِي فِيْ رِكَابِكَ يَنْتَحِبْ

يَرْجُوْ اللَّيَالِيْ أَنْ تَغِيْبَ وَتَحْتَجِبْ

كَيْ مَا يُسَاوِيَ فِيْ الأَنَامِلِ مُهْجَةً

تَزْهُوْ حَنِيْنًا فِيْ اللِّقَاءِ المُرْتَقَبْ

حَكِّمْ لِحَاظَكَ يَا حَبِيْبًا خِفْتَهُ

لَمَّا تَبَدَّى فِيْ الخَيَالِ رَقَائِقًا

مَنْ سَوْسَنٍ

فَيْهَا البَرِيْقُ مُسَافِرٌ

عَبْرَ الثَّوَانِي يَصْطَحِبْ

قَلْبًا بَرِيْئًا شَفَّهُ وَجْدُ الأَمَانِي وَالعَتَبْ

حَكِّمْ لِحَاظَكَ وَانْتَقِبْ.



25 نوفمبر 2013



سر الذي



سُرَّ الَّذِي إِذْ مَا عَبَرْ

سِنًّا ضَحَوْكًا مَا خَبَرْ

هَلْ لِلْهَوَى

عَوْدٌ إِلَى شَيْبٍ ظَهَرْ.؟



27 نوفمبر 2013



شكلتني



شَكَّلَتْنِي جَفْنَةُ الدَّمْعِ الَّتِيْ غَطَّتْ بُحُوْرِي

أَثْقَلَتْنِيْ بِالنِّدَاءِ المُسْتَحِيْلِ

عَاشِقًا دُوْنَ المَلامِ

فِيْ شُجُوْنِ الشَّوْقِ أَلْقَتْ بِالعُيُوْنِ

فَارْتَوَى بِالحُزْنِ قَلْبِي

وَالغَرَامِ.



27 نوفمبر 2013



ضوء المدى



أَرْخَتْ عَلَى النَّهْرِ الحَزِيْنِ جَدَائِلا

مِنْ فِضَّةِ السِّنِ الضَّحُوْكِ جَزَائِرَا

فَاشْتَاقَ لِلْفِعْلِ البَرِيْءِ مَنَامُهَا

وَانْسَابَ فِيْ جَوْفِ السَّرَابِ بَهَاؤُهَا

حَتَّى تَنَاهَتْ فِيْ عُيُوْنِي كَأْسُهَا

يَا شَارِبًا حَتَّى الثُّمَالَةِ رِيْقَهَا

غَرِّدْ كَمَا الأَوْتَارِ فِيْ بَحْرِ الهَوَى

وَانْثُرْ عَلَى عُمْرِيْ بَرَاحًا مِنْ جَوٍى

إِنِّيْ أَتَيْتُ اليَوْمَ فِيْ صَفْوِ النَّدَى

كَيْ مَا أُسَاوِي مُقْلَتِيْ ضَوْءَ المَدَى.



27 نوفمبر 2013



طاف لحظ



طَافَ لَحْظٌ بِالفُؤَادِ

خَاطِفًا نَبْضَ الشَّبَابِ

هَاتِفًا أَيُّهَا الغَافِيْ عَلَى دَرْبِ المَشِيْبِ

قُمْ وَبَادِرْ

بِالوِدَادِ.



27 نوفمبر 2013



علم الدواء



كَانَتْ عَلَىْ نَهْرِ الحَيَاةِ تُمَارِسُ

عِلْمَ الدَّوَاءِ، تُفَهْرِسُ

أَحْلَامَنَا

فِيْ كَأْسِهَا.



27 نوفمبر 2013



غيهب الأحلام



فِيْ غَيْهَبِ الأَحْلامِ قَدْ كُنَّا السَّنَا

كَيْفَ اللَّيَالِيْ غَيَّبَتْنَا فِيْ الضَّنَى.



27 نوفمبر 2013



فاتن الطرف



يَا فَاتِنَ الطَّرْفِ الَّذِي

إِذْ مَا رَآنِي قَالَ لِيْ:

فَسِّرْ كَلامَ الطَّرْفِ لَوْ كُنْتَ الفَتَى.



27 نوفمبر 2013



كأس من وجع



سَوَّيْتُ كَأْسًا مِنْ وَجَعْ

وَرَمَيْتُهُ

بِئْرَ الهَوَى

فَتَرْنَّمَ المَحْبُوْبُ لِيْ:

هَا قَدْ رَجَعْ.



25 نوفمبر 2013