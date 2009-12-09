|
|
من ديوان الومضات - ومضات شعرية 8
السيد عبد الله سالم
الحوار المتمدن-العدد: 5695 - 2017 / 11 / 11 - 12:14
المحور:
الادب والفن
لو أن الليل
لَوْ أَنَّ اللَّيْلَ يَحِلُّ عُيُوْنَكِ فِيَّ
كُنْتُ أَضُمُّ الحَرْفَ نَدِيْمًا
يَبْكِيْ بَيْنَ يَدَيَّ
كُنْتُ أَدُسَّكِ تَحْتَ الجِلْدِ
أَجْعَلُ مِنْ شَفَتِيْكِ عَبِيْرًا فِيْ شَفَتَيَّ.
6 أكتوبر 2013
لو لي خيل
لَوْ لِيْ خَيْلُ الأَعْرَابِ
وَبَنَاتُ البَدْوِ
كُنْتُ أَسُوْسُ الخَيْلَ شِرَاعًا
يَجْمَحُ بِيَّ
كَيْ أُحْضِرَ عِطْرًا مِنْ أَرْضِ السِّحْرِ
يُشْبِهُ خَاتَمَكِ، فِضِّيَّ.
6 أكتوبر 2012
مواعيدي
حَبِيْسُ الوَعْدِ يَشْقَى بِالمَوَاعِيْدِ
إِذَا مَرَّتْ سُوَيْعَاتٌ عَلَى حَصْوٍ
كَأَنَّ الحَصْوَ مَنْقُوْشٌ بِلَوْنِ الوَعْدِ يَا وَعْدِي
فَلا الأَيَّامُ تَمْضِي نَحْوَ أَحْلامِي
وَلا تَفْنَى مَوَاعِيْدِي.
1 أكتوبر 2013
نهر الخزامى
أَيُّنَا رَامَ الغَرَامَ
عِنْدَمَا مَسَّتْ ظُنُوْنُ البِنْتِ قَلْبًا
مُسْتَهَامَا
فَانْطَوَى الحُلْمُ البَرِيْءُ
فِيْ عُيُوْنٍ هَزَّهَا نَهْرُ الخُزَامَى.
31 أكتوبر 2013
نوهت
نَوَّهْتُ اللَّيْلَةَ عَنْ حُزْنِيْ
فَتَوَارَى عَنْ بَدْرِي فُلْكُ مَدَارِي
وَاخْتَتَمَتْ بَهْجَتَهَا لَوْعَةُ أَزْهَارِي.
31 أكتوبر 2013
والتقينا
وَالْتَقَيْنَا
بَعْدَ أَنْ مَلَّ العَذَابُ
مُقْلَتَيْنَا
وَانْتَشَيْنَا بِالحَنِيْنِ
يَقْتُلُ الهَجْرَ الكَئِيْبَ
رَاحِلاً عَنْ رَاحَتَيْنَا
هَكَذَا الأَوْهَامُ صَاغَتْ
فَيْ غَيَابَاتِ المُنَى حُلْمًا غَبِيَّا
مَاالْتَقَيْنَا
مَاالْتَقَيْنَا!.
22 أكتوبر 2013
يشبهك
يُشْبِهُكِ النَّرْجِسُ حَيْنَ يُغَنِّيْ
وَنَسِيْمُ اللَّيْلِ
حَيْنَ يُدَوِّخُ فَوْقَ الجَبْهَةِ
خُصْلاتِ الشَّعْرِ.
6 أكتوبر 2013
أسلمتني
أَسْلَمَتْنِيْ مُهْجَتِيْ بَحْرًا عَمِيْقَا
مَوْجُهُ الرَقْرَاقُ أَنَّ
فِيْ سَرَادِيْبِيْ حَنِيْنَا.
27 نوفمبر 2013
الحزام الناسف
لَامَنِيْ قَلْبِيْ إِذَا غَنَّتْ بَوَارِيْدِيْ قَصِيْدَا
وَالحِزَامُ النَّاسِفُ المَلْفُوْفَ خِصْرِيْ صَارَ عِيْدَا.
14 نوفمبر 2013
أين المفر
مَرَّتْ سِنُوْنِيْ حَيْزَبُوْنًا لَسْتُ أَدْرِيْ يَا قَدَرْ
أَيْنَ المَفَرْ.؟
27 نوفمبر 2013
حب الفراشات
أَحْبَبْتُهَا حُبَّ الفَرَاشَاتِ الَّتِيْ
مَا قَدْ هَوَتْ إِلَّا عَلَى
جَمْرِ الهَوَى.
25 نوفمبر 2013
حكم لحاظك
حَكِّمْ لِحَاظَكَ فِيْ فُؤَادِيْ وَارْتَقِبْ
عَبْدًا سَيَسْرِي فِيْ رِكَابِكَ يَنْتَحِبْ
يَرْجُوْ اللَّيَالِيْ أَنْ تَغِيْبَ وَتَحْتَجِبْ
كَيْ مَا يُسَاوِيَ فِيْ الأَنَامِلِ مُهْجَةً
تَزْهُوْ حَنِيْنًا فِيْ اللِّقَاءِ المُرْتَقَبْ
حَكِّمْ لِحَاظَكَ يَا حَبِيْبًا خِفْتَهُ
لَمَّا تَبَدَّى فِيْ الخَيَالِ رَقَائِقًا
مَنْ سَوْسَنٍ
فَيْهَا البَرِيْقُ مُسَافِرٌ
عَبْرَ الثَّوَانِي يَصْطَحِبْ
قَلْبًا بَرِيْئًا شَفَّهُ وَجْدُ الأَمَانِي وَالعَتَبْ
حَكِّمْ لِحَاظَكَ وَانْتَقِبْ.
25 نوفمبر 2013
سر الذي
سُرَّ الَّذِي إِذْ مَا عَبَرْ
سِنًّا ضَحَوْكًا مَا خَبَرْ
هَلْ لِلْهَوَى
عَوْدٌ إِلَى شَيْبٍ ظَهَرْ.؟
27 نوفمبر 2013
شكلتني
شَكَّلَتْنِي جَفْنَةُ الدَّمْعِ الَّتِيْ غَطَّتْ بُحُوْرِي
أَثْقَلَتْنِيْ بِالنِّدَاءِ المُسْتَحِيْلِ
عَاشِقًا دُوْنَ المَلامِ
فِيْ شُجُوْنِ الشَّوْقِ أَلْقَتْ بِالعُيُوْنِ
فَارْتَوَى بِالحُزْنِ قَلْبِي
وَالغَرَامِ.
27 نوفمبر 2013
ضوء المدى
أَرْخَتْ عَلَى النَّهْرِ الحَزِيْنِ جَدَائِلا
مِنْ فِضَّةِ السِّنِ الضَّحُوْكِ جَزَائِرَا
فَاشْتَاقَ لِلْفِعْلِ البَرِيْءِ مَنَامُهَا
وَانْسَابَ فِيْ جَوْفِ السَّرَابِ بَهَاؤُهَا
حَتَّى تَنَاهَتْ فِيْ عُيُوْنِي كَأْسُهَا
يَا شَارِبًا حَتَّى الثُّمَالَةِ رِيْقَهَا
غَرِّدْ كَمَا الأَوْتَارِ فِيْ بَحْرِ الهَوَى
وَانْثُرْ عَلَى عُمْرِيْ بَرَاحًا مِنْ جَوٍى
إِنِّيْ أَتَيْتُ اليَوْمَ فِيْ صَفْوِ النَّدَى
كَيْ مَا أُسَاوِي مُقْلَتِيْ ضَوْءَ المَدَى.
27 نوفمبر 2013
طاف لحظ
طَافَ لَحْظٌ بِالفُؤَادِ
خَاطِفًا نَبْضَ الشَّبَابِ
هَاتِفًا أَيُّهَا الغَافِيْ عَلَى دَرْبِ المَشِيْبِ
قُمْ وَبَادِرْ
بِالوِدَادِ.
27 نوفمبر 2013
علم الدواء
كَانَتْ عَلَىْ نَهْرِ الحَيَاةِ تُمَارِسُ
عِلْمَ الدَّوَاءِ، تُفَهْرِسُ
أَحْلَامَنَا
فِيْ كَأْسِهَا.
27 نوفمبر 2013
غيهب الأحلام
فِيْ غَيْهَبِ الأَحْلامِ قَدْ كُنَّا السَّنَا
كَيْفَ اللَّيَالِيْ غَيَّبَتْنَا فِيْ الضَّنَى.
27 نوفمبر 2013
فاتن الطرف
يَا فَاتِنَ الطَّرْفِ الَّذِي
إِذْ مَا رَآنِي قَالَ لِيْ:
فَسِّرْ كَلامَ الطَّرْفِ لَوْ كُنْتَ الفَتَى.
27 نوفمبر 2013
كأس من وجع
سَوَّيْتُ كَأْسًا مِنْ وَجَعْ
وَرَمَيْتُهُ
بِئْرَ الهَوَى
فَتَرْنَّمَ المَحْبُوْبُ لِيْ:
هَا قَدْ رَجَعْ.
25 نوفمبر 2013
|
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
من ديوان الومضات - ومضات شعرية 7
-
من ديوان الومضات - ومضات شعرية 6
-
من ديوان الومضات - ومضات شعرية 5
-
من ديوان الومضات - ومضات شعرية 4
-
من ديوان الومضات - ومضات شعرية 3
-
من ديوان الومضات - ومضات شعرية 2
-
من ديوان الومضات - ومضات شعرية 1
-
من ديوان الومضات - ومضات شعرية
-
هلال ...........هلال - رواية - الفصل الحادي عشر
-
كتمت الجرح في قلب المغني - شعر
-
هلال ...........هلال - رواية - الفصل العاشر
-
هلال ...........هلال - رواية - الفصل التاسع
-
هلال ...........هلال - رواية - الفصل الثامن
-
هلال ...........هلال - رواية - الفصل السابع
-
هلال ...........هلال - رواية - الفصل السادس
-
هلال ...........هلال - رواية - الفصل الخامس
-
هلال ...........هلال - رواية - الفصل الرابع
-
هلال ...........هلال - رواية - الفصل الثالث
-
هلال ...........هلال - رواية - الفصل الثاني
-
هلال ...........هلال - رواية - الفصل الأول
المزيد.....
-
أيام قرطاج السينمائية تعلن الفائزين بالجوائز الموازية
-
العثور على اقدم عقد زواج تركي يبلغ 4000 عام
-
-فيينا.. نخلة الحنين والكتابة- لإشراقة مصطفى محمد في معرض ال
...
-
-فردوس الزهراء- تقتحم سجون آيات الله في طهران
-
مناقشة المجموعة القصصية -الحور العين تفصص البسلة-
-
حفل توقيع كتاب «مصر وقضية فلسطين» من تأليف شكري الحمصاني
-
الممثل لوي سي كيه -يشعر بالندم- بسبب تصرفاته الجنسية أمام 5
...
-
أطباء لشاكيرا: لا تغني!
-
جمرة «دووين بيزنيس» تحرق «نيف» النظام الجزائري
-
-RT- تُطلق برنامجا يقدمه رئيس وزراء سابق (فيديو)
المزيد.....
-
التكوين المغترب الفاشل ) أنياب الله إلهكم )
/ فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
-
عندما كان المهدي شعلة...
/ محمد الحنفي
-
تسيالزم
/ طارق سعيد أحمد
-
وجبة العيش الأخيرة
/ ماهر رزوق
-
abdelaziz_alhaider_2010_
/ عبد العزيز الحيدر
-
أنثى... ضوء وزاد
/ عصام سحمراني
-
اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية
/ عبد العزيز الحيدر
-
قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام
/ ياسين النصير
-
زوجان واثنتا عشرة قصيدة
/ ماجد الحيدر
-
بتوقيت الكذب
/ ميساء البشيتي
المزيد.....