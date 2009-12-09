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|الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - تيار الكفاح العمالى - مصر - .مذبحه عماليه.مصر.العريش .الارهاب يطول الطبقه العامله المصريه بأستشهاد 9سائقين نقل ثقيل يعملون بشركة اسمنت العريش التابعه للجيش برصاص ارهابى داعش بسيناء
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.مذبحه عماليه.مصر.العريش .الارهاب يطول الطبقه العامله المصريه بأستشهاد 9سائقين نقل ثقيل يعملون بشركة اسمنت العريش التابعه للجيش برصاص ارهابى داعش بسيناء
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|الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - تيار الكفاح العمالى - مصر - .مذبحه عماليه.مصر.العريش .الارهاب يطول الطبقه العامله المصريه بأستشهاد 9سائقين نقل ثقيل يعملون بشركة اسمنت العريش التابعه للجيش برصاص ارهابى داعش بسيناء