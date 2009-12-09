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.مذبحه عماليه.مصر.العريش .الارهاب يطول الطبقه العامله المصريه بأستشهاد 9سائقين نقل ثقيل يعملون بشركة اسمنت العريش التابعه للجيش برصاص ارهابى داعش بسيناء


تيار الكفاح العمالى - مصر
الحوار المتمدن-العدد: 5695 - 2017 / 11 / 11 - 12:09
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    



.أستشهد عدد من سائقي الشاحنات،العاملين بشركة أسمنت العريش وضابط ومجند من الجيش المصري، في عملية إرهابية وسط وشمال سيناء، مساء أول أمس الخميس،
وتضاربت الأنباء حول عدد السائقين الضحايا، ما بين 9 و8، وذكرت مصادر طبية وأمنية ، إن «مسلحين يشتبه بأنهم إسلاميون متشددون قتلوا تسعة سائقين في محافظة شمال سيناء المصرية الليلة الماضية (الخميس) بعدما استهدفوا شاحناتهم وأشعلوا فيها النار. بعد أن فتح المسلحين النار على شاحناتهم التى تنقل الفحم إلى مصنع أسمنت العريش ،
وذكرت أربعة مصادر طبية في محافظة السويس القريبة أن جثث سائقي الشاحنات الذين قتلوا بالرصاص نقلت إلى مشرحة مستشفى السويس العام ثم سلمت إلى اسرهم,.
وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي «لم نصدر بيانا رسميا بشيء». ولم يرد مسؤول في وزارة الداخلية على طلب الحصول على تعليق. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.
وقال سائق شاحنة يدعى إسماعيل عبد الرؤوف: «ظلوا يهددونا من وقت لآخر وطلبوا منا ألا نعمل مع شركات الجيش. أبلغنا أمن المصنع بهذا وطلبنا حماية أكثر».
وأكدت مصادر قبلية شمال سيناء أن «العناصر الإرهابية وضعت حواجز عبارة عن إطارات سيارات وأخشاب كبيرة وسط طريق «الحسنة ـ بغداد» لإيقاف سيارات النقل التي تسير بالطريق وإشعال النيران فيها، وتمكنوا من إيقاف 5 سيارات وأجبروا السائقين على النزول منها، وبدأوا في إشعال النيران بالسيارات فاعترض السائقون وحاولوا منعهم إلا أن العناصر الإرهابية أطلقت عليهم النار وقتلتهم جميعا، ثم أشعلوا النيران بالسيارات ولاذوا بالفرار».
وأوضح مصدر طبي في المدينة أن السائقين الذين لقوا مصرعهم، هم عاطف محمد بغدادي، يقيم في قرية غنيم في مركز منية النصر في محافظة الدقهلية، وسليمان عبد المولى يقيم في قرية هلا مركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، ومحمد فضة يقيم في قرية الكردي في مركز منية النصر في محافظة الدقهلية، وخالد سامي أبو ستة ويقيم في قرية هلا في المحافظة ذاتها.
لكن مصادر سيناوية أخرى كشفت أن المدنيين المقتولين وصل عددهم إلى 8، يعملون سائقين لدى مصنع «أسمنت العريش»،وكشفت مصادر سيناوية أخرى مؤكدة أن المسلحين استهدفوهم بدعوى تعاونهم مع القوات المسلحة.

.تسقط عصابات الارهاب
(لدواعش لن يمرو على جثث العمال وجماهير الفقراء بسيناء او اى شبر بالمحروسه)





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تيار الكفاح العمالى - مصر

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الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - تيار الكفاح العمالى - مصر - .مذبحه عماليه.مصر.العريش .الارهاب يطول الطبقه العامله المصريه بأستشهاد 9سائقين نقل ثقيل يعملون بشركة اسمنت العريش التابعه للجيش برصاص ارهابى داعش بسيناء