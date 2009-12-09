

نبؤة عمانؤيل

مهرائيل هرمينا

الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 10:19

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







دار جدل ومازال حول تلك النبؤه منذ القرن الثانى والى الان ، نستعرض الان الجدل الدائر من كافة زواياه، الجدل قديما كان مرتكزا على الجانب اللغوى ،وكلمة "علما" تحديدا ، مع ان الواقع ان الجانب اللغوى مهما فهمناه ،لن يدعم او يفند المشكله على الاطلاق كما سنذكر ..



لكن من باب الفضول ،ومن باب فكرة الشمول للبحث ،سنستعرض الجانب اللغوى للعباره،قبل عرض المشكله الحقيقيه مع تلك العبارة (اشعياء ٧١٤) التى اقتبسها كاتب متى....

..

كلمة "علما" עַלְמָה العبريه, مذكرها علم ،وتشبه كلمة غيلم وغلامه العربيه .. لم يترجمها اى قاموس ،بانها تعنى على الاطلاق و فى اى سياق عذراء ، السبب؟

نقتبس من موقع التقليد الارثوذكسي ،ونفنده لكى نعرف السبب . يقول



اقتباس:

ما معنى كلمة (almah)= (הָעַלְמָה ألما او علْماه- عذراء) العبرية، هل تعني فقط «العذراء»؟ يتحدد معنى أي كلمة من سياق النص نحاول أن نفهم لفظة (علْماه) من سياق الجملة ككل. استخدمت تلك الكلمة في كتابات العهد القديم سبع مرات لتشير إلى امرأة صغيرة في السن لم تتزوج بعد (تك 24: 43، خر 2: 8، مز 68: 25، أم 30: 19، نش 1: 3، 6: 8، إش 7: 14). ويذكر إدوارد هندسون: «مع أنه أمر حقيقي أن كلمة (علْماه) ليست هي الكلمة المعتادة لتدل على «عذراء»، إلا أن استخدامها دائماً يدل على هذا المعنى

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».

هنالك اقتباس مسيحى اخر، تطرف فى التحليل اللغوى ،وادعى ان كلمة عالمه لا يمكن ان تعنى غير عذراء .. اقتباس من صفحة فريق اللاهوت الدفاعى ....



اقتباس:

بالطبع، الجدال كبير، يدور حول المعنى الدقيق للكلمة العبرية “عَلْمَا”، والتي تُرجمت هنا بالعربية “عذراء”. تُوجد في اللغة العبرية ثلاث كلمات للتعبير عن فتاة صغيرة، والتي يُمكن لإشعياء استخدامها، وهي:



1 – “נערה نَ عَ ر ا” وتقرأ بالتشكيل naa rah



وهي تعني “فتاة صغيرة” ويمكن أن تشير إلى، فتاة عذراء” ويُمكن أ، تشير إلى فتاة غير عذراء.

2 – “בתולה ب ت و ل ا”



أُصطلح على استخدام الكلمة العبرية “بتولا”، للتعبير على وجه التحديد عن “عذراء”. وإنه لمن المُقنع أن يستخدم إشعياء هذه الكلمة، إذا هو حقيقة يقصد “عذراء”…. إن الكلمة تُستخدم – بالفعل – عادة للتعبير عن “عذراء”، ولكن ليس دائماً.

– “نُوحي يا أرض كعروس مؤتزرة بمسح من أجل بعلِ صباها” يوئيل 1: 8 فهي استخدمت هنا لتشير إلى فتاة مات عنها رجلها (أرملة).



3 – “עלמה ع ل م ا”



هذه الكلمة تُستخدم للتعبير عن “فتاة صغيرة عذراء، هذه الكلمة – أيضاً – لم ترد ولو مرة واحدة للتعبير عن فتاة متزوجة، في الأسفار المقدسة. وهي تعني “عذراء” على وجه الإطلاق. فعلى سبيل المثال:



” فها أنا واقف على عين الماء وليكن أن الفتاة (عَلْمَا) التي تخرج لتستقي وأقول لها.. ” تكوين 24: 43 – بالمقارنة مع “وكانت الفتاة (بتولا) حسنة المنظر جداً وعذراء (عَلْمَا) لم يعرفها رجل” تكوين 24: 16. في الآية الأولى (43)، لم يتطلب الأمر إلى إضافات توضيحية، حيث أن الكلمة بمفردها – فقط – كافية لتعني “عذراء”. علاوة على ذلك، استخدمها من أجل رفقة التي كانت على نحو بيّن عذراء قبل زواجها بإسحق



لا اعلم اذا كان الكاتب هنا اخطا فى الكتابه،اوتعمد التدليس .. النص يقول “وكانت الفتاة ( نَ عَ ر ا) حسنة المنظر جداً وعذراء (بتولا) لم يعرفها رجل” ... لا ذكر ل "علما" هنا.. ويقول أن الكلمة "علما" بمفردها – فقط – كافية لتعني “عذراء”بدون اضافات توضيحيه ..



حسنا ،سؤال : اذا كانت "علما" بمفردها – فقط – كافية لتعني “عذراء”.بدون اضافات توضيحيه ،لماذا لم يستخدمها الكاتب فى النص المذكور بدلا من كلمة بتولا ..وصار النص هكذا “وكانت الفتاة ( نَ عَ ر ا) حسنة المنظر جداً وعذراء (علما) ...” ؟ ...

لماذا فى سياق العذريه استخدم الكاتب "بتولا" وليس "علما" التى تدعى انت انها وحدها كافيه لتعنى فكرة العذريه؟!



لو قرات السياق ستفهم الاستخدام بصوره افضل،ماهو السياق؟



النص يروى على لسان خادم ابراهيم كيف تزوج اسحاق من زوجته رفقه ،فيقول ان ابراهيم امر خادمه ،،بالعثور على زوجه لا سحاق ولكنه وضع علامة تُظهر له صفات الفتاة وتبيّن شخصيتها. يقول: "التي أقول لها أميلي جرتك لأشرب، فتقول اشرب وأنا أسقي جمالك أيضاً، هي التي عينتها لعبدك إسحق ...



سنلاحظ فى النص الاول استخدم كلمة "علما"



التكوين ٢٤٤٣ فها انا واقف على عين الماء، وليكن ان الفتاة (علما) التي تخرج لتستقي واقول لها: اسقيني قليل ماء من جرتك.



لماذا؟ لان الشخص يتكلم عن فتاه لم يراها و لا يعرف مواصفاتها الجسديه بعد، فاستخدم الكلمه العامه المحايده التى تدلل فقط على كونها شابه .....





فى النص الثانى استخدم لنفس الفتاه كلمة "بتولا" عندما حان وقت الكلام عن العذريه ....



التكوين ٢٤١٦ وكانت الفتاة حسنة المنظر جدا، وعذراء ( بتولا) لم يعرفها رجل. فنزلت الى العين وملات جرتها وطلعت …



نستمر مع الاقتباس

اقتباس:

” فقالت لها ابنة فرعون اذهبي. فذهبت الفتاة (عَلْمَا) ودعت أم الولد” خروج 2: 8. هنا يشير إلى مريم أخت موسى، التي كانت وقتئذ عذراء، ولذا استخدم الكلمة (عَلْمَا)

استخدم علما لان لا االكاتب ولا القارئ فى احتياج لايصال او تلقى فكرة العذريه فى السياق



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اقتباس:

” من قدام المغنون من وراء ضاربو الأوتار في الوسط فتيات (عَلْمَا) ضاربات الدفوف” مزمور 68: 25. هنا يشير إلى الموكب الملوكي الذي يسير فيه العذارى. وحيث أن الملك في هذا المزمور هو الله نفسه، اقتضي الأمر أن يكون السائرات في الموكب عذارى صِرُف…. إذ أنه عادة يشار إلى الطهارة والنقاء بالعذارى

كل ذلك مجرد تخمين.. اين الدليل على ان الملك هو الله ،او ان اى امراة شابه متزوجه عفيفه لا يحق لها العزف فى ذلك الموكب؟!



هل تعلم لماذا انت لجات للتخمين؟ السبب ان السياق لا يحتاج اصلا لكلمه مخصصه فقط للعذريه .... الكاتب يريد فقط ايصال معلومة ان فتيات عزفن فى الموكب ، ولم يكشف عن عذريتهن ولاالقارئ يهمه حالة مهبل تلك الفتيات ...



معلومه طريفه … كما علمنا من النص جمع كلمة "علما" ،استخدمت للتعبيرعن الفتيات المغنيات فى الكتاب المقدس .. نفس الكلمه عالمه ،تستخدم فى مصر بمعنى فتاه تجيد الغناء والرقص،فاكرين زفة العوالم؟ ،ويحتمل انهم اخذوها عن العبرانيين الذين استوطنوا مصر ...



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اقتباس:

” نشيج الأناشيد 1: 3 هنا الحديث عن الطهارة في الزواج،



لِرَائِحَةِ أَدْهَانِكَ الطَّيِّبَةِ. اسْمُكَ دُهْنٌ مُهْرَاقٌ، لِذلِكَ أَحَبَّتْكَ الْعَذَارَى.

ماالدليل من السياق على انه احبته فقط العذارى؟ لا شئ…

مجرد تخمين لذلك بعض التراجم الانجليزيه ترجمة الكلمه فتيات وبعضها عذارى...



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اقتباس:

“هُنّ ستون ملكة وثمانون سُرّية وعذارى (عَلْمَا) بلا عدد” نشيد الأناشيد 6: 8 لقد استخدم الكلمة (عَلْمَا) للمقارنة مع الزوجات والسراري، وهن على نحو بين غير عذارى.

على نحو بين عذارى؟! لماذا ذلك اليقين ؟ لماذا لا يكون المعنى مقارنه بين الملكات والسرارى و من هن لسن ملكات وسرارى من النساء ،بغض النظر عن كونهن عذارى ام لا؟

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اقتباس:

“ثلاثة عجيبة فوقي وأربعة لا أعرفها. طريق نسرٍ في السموات وطريق حيّة على الصخر وطريق سفينة في قلب البحر وطريق رجل بفتاة (عَلْمَا)” أمثال 30: 18-19 هنا الكلمة التي استخدمت (عَلْمَا) للمقارنة مع الزانيات في الآية 20..

بالضبط ،وهذا النص يجرح نظرية كون كلمة عالمه تفيد العذريه المطلقه... ماهو وجه الشبه بين الامثله المذكوره؟ طريق نسرٍ في السموات وطريق حيّة على الصخر وطريق سفينة في قلب البحر وطريق رجل بفتاة ؟ بقدر قليل من الذكاء سنفهم انه عدم ترك اثر... القضيب يدخل طريقه الى المهبل بدون غشاء البكاره وينتهى اللقاء بهدوء وسلاسه ،ولا يترك اثر كدماء فض البكاره... كذلك المراه الزانيه مجازا اكلت"العضو الذكرى" ،ومسحت فمها "اى مهبلها" ،و كان شئ لم يحدث "ماعملت شر قط" …



لذلك المترجم العربى اختار كلمة فتاه وليس كلمة عذراء، لو فسرنا معنى "طريق الرجل بفتاه" بطريقه اخرى ،كما يقترح بعض المفسرين , يقولون المعنى يمكن ان يكون "طريق عاطفة الرجل التى تدخل بخفاء الى قلب العذراء"، بغض النظر عن كون ذلك التفسيرغير مقنع ، ونتجاهل تفسيرنا ...

نسال .. هل الرجل ليس له طريق عاطفى مع غير العذارى؟! ...

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الان السؤال الختامى للجانب اللغوى



... لماذا معنى الكلمة "علما"بدون وزن ولا قيمه للجدال الدائر؟ ومجرد جدل عقيم ..



السبب

١ سخافة النبؤة نفسها اذا كانت بذلك الشكل ... كيف لاله عاقل يتنبئ بذلك الشكل? هل يمكن وقتها التاكد من حمل عذراء بدون رجل؟!!



٢ حتى لو كانت كلمة "علما" تعنى العذرية باطلاقها اوحتى و ببساطه استخدم الرب العباره التى استخدمها قبل ذلك لوصف رفقه زوجة اسحاق "عذراء لم يعرفها رجل"

، ستظل المشكله ، لان ،ما العجيب فى تنبؤا رجل عن عذراء وقت كلامه بانها ستحبل يوما ما مستقبليا وستلد ابن؟!!!









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