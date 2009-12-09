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هل من مساعدة لمساعدة السعودية .!


رائد عمر العيدروسي
الحوار المتمدن-العدد: 5695 - 2017 / 11 / 11 - 12:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


هل من مساعدة لمساعدة السعودية .!
رائد عمر العيدروسي
ما آلت اليه الأمور في المملكة وما ستؤول اليه مما يجعلها آيلة نحو الكارثة او المصيبة السياسية المتعلقة بأحتجاز الحريري بالحجز الخاص والمحجوب بحجاب حجب الأضواء والصوت عنه , فقد يجعلها ذلك بحاجةٍ ماسّةٍ وعجلى الى مساعداتٍ قومية ودولية لإنقاذها من هذا المأزق الذي انزلقت اليه في هذه الواقعة التي لم تقع من قبل .!
إنما ولكنما مثل هذه المساعَدة المساعِدة المفترضة , فقد تتطلب – فيما تتطلب – وجود سواعدٍ ماهرةٍ لمُخرجٍ وسيناريست وماكيير لهم ما لهم من القدرات السياسية – الهوليودية لإزالة التشوهات التي التصقت على خدود المملكة جرّاء اعتقالها للسيد سعد الحريري , والذي لا استبعدً إطلاقاً وبتاتاً أن تصل الأمور بالقادة السعوديين او قائدهم الشاب , لإصدار بيانٍ رسمي مفاده أنّ الحريري قد انتحر .!!! , لا سمح الله .!





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رائد عمر العيدروسي

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رائد عمر العيدروسي - هل من مساعدة لمساعدة السعودية .!