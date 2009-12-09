

هيام محمود

الحوار المتمدن-العدد: 5695 - 2017 / 11 / 11 - 09:23

المحور: الادب والفن









إلتقيتكَ سويعات ..

في ذلك اليوم مِـــــــــــــــنْ ! ..

تلك الأيامِ ..

أسكنتَ حُروبي في لحظات ..

وأبدلتنيها كلّ سكينةٍ و ..

سَــــــــــلامِ ..

أنا التي لم أؤمنْ قَطُّ ! ..

آمَنَ قلبي يومها ! ..

وأشهَرَتْ عينايَ إسلامي ..

سويعات كنتَ فيها ..

دينِي ..

ربّي ..

إلاهي ..

رسولي وإمــــــــــامي ! ..

كنتَ فريدًا لتقولَ : سويعات ..

فيها أعلِّمكِ أصول الغــــــــــرامِ ..

وأغادر ..

وتغادرين ..

دون معرفة أسماءٍ وأرقامِ ! ..

سويعات ..

لأملك قلبكِ ما عشتِ ..

مِــــــنْ ..

سنين وأعـــــــوامِ ! ..

فأخلد ..

ذكرَى نقيّةً لا تشوبها أيّ ..

نقائص وأســــقامِ ..

وكنتُ بليدةً ! ..

لأدرك حينها خطر ..

حقولِ الألــــغامِ ..

سويعات ! ..

واليوم مرّتْ سنوات ..

وأنتَ تسكن أَحْــــــ !!! ..

لامِـــــــــــــي ..

أحجّ إلى نفس المكان عَلِّي ..

أراكَ ..

فتتحقّق أوهامي ..

أحجّ إليكَ فــــــــ ..

أعاود عيشَ سويعات ! ..

فيها قَتلتَني ..

سقيمة الأفهام ..

وتركتَني ..

بلا شيء ! ..

فريسةً للأحزان والآلام ..

ليتَني ما استخففتُ بقصص الأفلامِ ! ..

ليتني ..

ما تركتُكَ تغيبُ ..

كما تواريتَ أمامـــــــــــي ! ..

فإلى اليوم ! ..

أبكيكَ ! ..

ولا تشدو بغير ذكراكَ ..

أنغامـــــــي ! ..