

مرام عطية

الحوار المتمدن-العدد: 5695 - 2017 / 11 / 11 - 09:23

المحور: الادب والفن









أرخبيلُ عينيكَ .... غيومُ وطنها

أرخبيلُ عينيكَ .... غيومُ وطنها

أرزةٌ من شموخِ قاسيونَ ، تكتبُ التاريخَ بالأخضرِ ، تمحو ظلامَ الليالي برسالاتِ السَّماء

تلبسُ وشاحَ الصَّبرِ ، يزينها قرطانِ من أصالةٍ وإيمانٍ ، تختصرُ بالحبِّ مساحاتِ الزمن المزروعةِ بألغامِ الشجنِ

أرزُ لبنانَ يحاكي نضرةَ أحلامها ، أرخبيلُ عينيكَ .... غيومُ وطنها

بردى يسقيها ماءَ الجمالِ ، و يسرِّحُ شعرها الكستنائي على ضفافِ العاصي

خيولُ القمحِ في وجهها العاجيِّ تتلو آيَاتِ السَّلامِ أمامَ مجالسِ الأممِ الفقيرةِ بالسَّلامِ

تسابقُ أساطيلَ الموتِ إلى ساحِ التحريرِ

حممُ الصواريخِ الملتهبةِ تخشى أجنحةَ نسورها

و مطرٌ عنيدٌ في البلادِ البعيدةِ يتقنُ زراعةَ الفناءِ والخرابِ في سهولٍ خضراءَ ، يتمرجحُ على أشجارِ الدلبِ واللبلابِ ، يعلِّق ضحاياهُ على شاشاتِ التلفزة والفضائياتِ طمعاً بجوائزَ ذهبيَّةٍ في سراويلِ شيوخِ الرمالِ ، وأخرى ماسيَّةٍ في جيوبِ أربابِ الدولارِ

الأماني المؤجلةُ تزأرُ أمامَ أبوابِ السلاطين ، تصارعُ أنيابَ الغلاءِ المغتالةَ ضحكاتِ الطفولةِ في المهدِ ، ووحوشِ البشرِ المقنَّعةِ كالنعامِ بريشِ الحمائمِ ؛ فكم من رصاصةٍ أطلقتها على المساكينَ والعشَّاقِ !!

فهل يستيقظُ البحرُ ذاتَ أمانٍ ويحمي الأسماكَ

والنوارسَ من تسلُّطِ الحيتانِ على صغارِ السمكِ

ويبعدُ جنودَ الريحِ عن بيضِ النوارسِ على الشِّطآنِ

طافرٌ نهرُ الفقرِ تسيلُ أمواههُ في كلِّ اتجاهٍ

تقذفُ مايعترضها أشلاءَ أجسادٍ

هناكَ يتلاشى صوتُ الإنسانِ ، يختنقُ الأملُ بمشانقَ جديدةٍ للجوعِ في صحارى الحرمانِ

فقط يردِّدُ الصدى أنين العصافيرِ المسلوبةِ حليبُ

الطفولةِ

براعمُ الأمنياتِ يصفعها الألم المتسمِّرُ على النوافذِ المهشَّمةِ والجدرانِ ، يصطادُ طيورها

المغرِّدةِ بصنارةِ اليأسِ العتيدةِ

المدافئ صدأت في الشتاءِ شوقاً لقبسٍ من نارٍ

أترى يأتي الربيعُ مبتسماً بلا موعدٍ فيكسوَ أحلامهم اليابسةِ نضرةً ، ويفترُّ ثغرُهُ عن ينبوعِ

هناءٍ وعطاءٍ ؟!!

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مرام عطية، تكتبُ التاريخَ بالأخضرِ ، تمحو ظلامَ الليالي برسالاتِ السَّماء

تلبسُ وشاحَ الصَّبرِ ، يزينها قرطانِ من أصالةٍ وإيمانٍ ، تختصرُ بالحبِّ مساحاتِ الزمن المزروعةِ بألغامِ الشجنِ

أرزُ لبنانَ يحاكي نضرةَ أحلامها ، أرخبيلُ عينيكَ .... غيومُ وطنها

بردى يسقيها ماءَ الجمالِ ، و يسرِّحُ شعرها الكستنائي على ضفافِ العاصي

خيولُ القمحِ في وجهها العاجيِّ تتلو آيَاتِ السَّلامِ أمامَ مجالسِ الأممِ الفقيرةِ بالسَّلامِ

تسابقُ أساطيلَ الموتِ إلى ساحِ التحريرِ

حممُ الصواريخِ الملتهبةِ تخشى أجنحةَ نسورها

و مطرٌ عنيدٌ في البلادِ البعيدةِ يتقنُ زراعةَ الفناءِ والخرابِ في سهولٍ خضراءَ ، يتمرجحُ على أشجارِ الدلبِ واللبلابِ ، يعلِّق ضحاياهُ على شاشاتِ التلفزة والفضائياتِ طمعاً بجوائزَ ذهبيَّةٍ في سراويلِ شيوخِ الرمالِ ، وأخرى ماسيَّةٍ في جيوبِ أربابِ الدولارِ

الأماني المؤجلةُ تزأرُ أمامَ أبوابِ السلاطين ، تصارعُ أنيابَ الغلاءِ المغتالةَ ضحكاتِ الطفولةِ في المهدِ ، ووحوشِ البشرِ المقنَّعةِ كالنعامِ بريشِ الحمائمِ ؛ فكم من رصاصةٍ أطلقتها على المساكينَ والعشَّاقِ !!

فهل يستيقظُ البحرُ ذاتَ أمانٍ ويحمي الأسماكَ

والنوارسَ من تسلُّطِ الحيتانِ على صغارِ السمكِ

ويبعدُ جنودَ الريحِ عن بيضِ النوارسِ على الشِّطآنِ

طافرٌ نهرُ الفقرِ تسيلُ أمواههُ في كلِّ اتجاهٍ

تقذفُ مايعترضها أشلاءَ أجسادٍ

هناكَ يتلاشى صوتُ الإنسانِ ، يختنقُ الأملُ بمشانقَ جديدةٍ للجوعِ في صحارى الحرمانِ

فقط يردِّدُ الصدى أنين العصافيرِ المسلوبةِ حليبُ

الطفولةِ

براعمُ الأمنياتِ يصفعها الألم المتسمِّرُ على النوافذِ المهشَّمةِ والجدرانِ ، يصطادُ طيورها

المغرِّدةِ بصنارةِ اليأسِ العتيدةِ

المدافئ صدأت في الشتاءِ شوقاً لقبسٍ من نارٍ

أترى يأتي الربيعُ مبتسماً بلا موعدٍ فيكسوَ أحلامهم اليابسةِ نضرةً ، ويفترُّ ثغرُهُ عن ينبوعِ

هناءٍ وعطاءٍ ؟!!