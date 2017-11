تيار الكفاح العمالى - مصر

الحوار المتمدن-العدد: 5695 - 2017 / 11 / 11 - 09:20

المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير











.على خلفية احداث الحسيمه أطلق نداءا كلا من .المفكر نعوم تشومسكي وجلبير الأشقر والكاتبة أروندهاتي روي والمخرج كين لوتش وفعاليات دولية (برلمانيون – نقابيون – رجال فكر وثقافة – وجمعيات ) يا لتضامن مع نضال الشعب المغربي.



.بمرور عام على وفاة الشاب محسن فكري في 28 أكتوبر 2016، مطحونا في حاوية أزبال وهو يحاول استرجاع بضاعته من السمك التي احتجزتها السلطات في مدينة الحسيمة، شهدتمنطقة الريف في شمال المغرب حراكا اجتماعيا لا يزال مستمراً. ومنذ ما يقارب السنة وأعداد غفيرة من المغاربة تشارك في حراك الريف، هذا النضال السلمي الداعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. كان ردّ السلطات المغربية عنيفاً، تمثل في قتل شاب آخر واعتقال أكثر من 400 متظاهر، لا زال 360 منهم رهن الاعتقال بينهم 15 قاصرا و7 صحفيين كانوا يقومون بتغطية أحداث الحراك.



هؤلاء المعتقلين السياسيين، وبينهم بعض قادة الحراك أمثال ناصر الزفزافي، يواجهون تهم خطيرة تصل عقوباتها إلى مدة طويلة من السجن، بل إلى الإعدام. أمام هذا التعسف وسلب الحريات يخوض 37 من معتقلي الحراك إضرابا عن الطعام أدى إلى تدهور حالتهم الصحية بشكل خطير، وقد تم نقل بعضهم إلى المستشفى.



يطالب الشعب المغربي اليوم بالعدالة الاجتماعية، وحقه في الاحتجاج السلمي حق غير قابل للنقض. نحمّل السلطات المغربية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، ونطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراك على الفور والتوقف عن قمع النضال الشعبي.



.نص البيان والنداء باللغه الفرنسيه.



Appel à solidarité avec la lutte du peuple marocain



La mort le 28 octobre 2016 de Mohcine Fikri, un jeune vendeur de poisson broyé par une benne à ordure en tentant de récupérer sa marchandise confisquée par les autorités à Al-Hoceima, ville de la région du Rif, au nord du Maroc –a déclenché un mouvement social historique qui secoue le pays depuis lors. Depuis un an maintenant, un grand nombre de marocains se sont constitué comme « Hirak », mouvement pacifique réclamant plus de justice sociale et l’accès au développement économique.



La réponse des autorités marocaines a été très brutale, tuant un autre jeune homme et arrêtant plus de 400 manifestants- 360 sont encore en prison dont 15 mineurs et 7 journalistes qui couvraient les événements. Les prisonniers politiques du Hirak, dont les figures publiques comme Nasser Zefzafi, sont inculpés sous des lourdes charges et risquent de longues peines de prisons pouvant aller jusqu’à la peine de mort! En septembre 2017, 37 prisonniers politiques ont entamé une grève de la faim, mettant leur vie en danger pour dénoncer leur détention et la répression dont ils sont victimes. Leur état de santé est aujourd’hui critique. Certains d’entre eux ont été transportés à l’hôpital.



En manifestant pacifiquement, le peuple marocain s’est levé pour plus de justice sociale. Cela relève de son droit le plus absolu! Nous tenons les autorités marocaines pour responsables de la vie des prisonniers politiques du Hirak et demandons leur libération immédiate, ainsi que l’arrêt de toute répression contre le mouvement populaire.



.نص الندا والبيان باللغه الانجيزيه



Call for Solidarity with the People’s Struggle in Morocco..



The death on 28 October 2016 of Mohcine Fikri — a young fishmonger crushed while protesting the confiscation of his merchandise by officials in Al-Hoceima, a town of the region of northern Morocco known as the Rif — triggered a popular movement which has been shaking Morocco ever since. Over the past year, a vast number of Moroccans have come together in the Hirak, a peaceful movement calling for social justice and economic development.



The response of the Moroccan authorities has been brutal, killing another young man, arresting over 400 protesters, with over 300 of them kept in detention, including 15 minors and 7 journalists who were covering the events. The Hirak’s political prisoners, including key figures of the movement such as Nasser Zefzafi, are facing charges that could lead to long jail sentences, up to the death penalty. Since September, 37 of them started an open-ended hunger strike against their detention and the brutality of the crackdown.Their situation has become critical.



The Moroccans are standing up for social justice. It is their inalienable right to protest peacefully. We hold the Moroccan authorities responsible for the lives of the detainees and demand the immediate release of all Hirak’s prisoners and cessation of the repression of the popular protest.



.توقيعات التضامن الدوليه مع نضال الشعب المغربى.



Signataires :



Membres du Parlement Européen



Marina Albiol, GUE/ NGL (Spain)



Martina Anderson, GUE/ NGL (Ireland)



Xabier Benito, GUE/ NGL (Spain)



Malin Bjork, GUE/ NGL (Sweden)



Lynn Boylan, GUE/ NGL (Ireland)



Matt Carthy, GUE/ NGL (Ireland)



Javier Couso, GUE/ NGL (Spain)



Eleonora Forenza, GUE/ NGL (Italy)



Tania González, GUE/ NGL (Spain)



Josu Juaristi, GUE/ NGL (Spain)



Patrick Le Hyaric, GUE/ NGL (France)



Claure Moraes, Party of European Socialists (UK)



Liadh Ni Riada, GUE/ NGL (Ireland)



Lola Sánchez, GUE/ NGL (Spain)



Estefanía Torres, GUE/ NGL (Spain)



Miguel Urbán, GUE/ NGL (Spain)



Marie-Christine Vergiat, GUE/ NGL (France)



Marie Pierre Vieu, GUE/ NGL (France)



(Actuels ou anciens) Membres de Parlements nationaux



Clementine Autain, France Insoumise (France)



Ugo Bernalicis, France Insoumise (France)



Richard Boyd Barrett, Teachta Dála (Ireland)



Christine Buchholz, Die Linke (Germany)



Pablo Bustinduy, Unidos Podemos (Spain)



Gerry Carroll, People Before Profit (Northern Ireland)



Joan Collins, Teachta Dála (Ireland)



Eric Coquerel, France Insoumise (France)



Sergio Coronado, Ex-Député Ecologie Sociale (France)



Clare Daly, Teachta Dála (Ireland)



Sadet Karbulut, SP (Netherlands)



Gino Kenny, Teachta Dála (Ireland)



Gigi Malabarba, Ex-Senatore PRC, Communia (Italy)



Noël Mamère, Ex-Député Groupe Ecologiste (France)



Mathilde Panot, France Insoumise (France)



Brid Smith, Teachta Dála (Ireland)



Franco Turigliatto, Ex-Senatore PRC, Sinistra Anticapitalista (Italy)



Idoia Villanueva Ruiz, Podemos (Spain)



Syndicalistes:



Amr Badr, Board Member, Syndicate of Journalists (Egypt)



Wim Baltussen. FNV (Netherlands)



Sergio Bellavita, USB Nazionale (Italy)



Khaled al-Bolshi, Former Secretary, Syndicate of Journalists (Egypt)



Hans Boot, Editor of Solidariteit (Netherlands)



Ángel Bosqued, Secretario de Relaciones Internacionales de CGT (Spain)



Fabrizio Burattini, USB Scuola (Italy)



Daniel Ceriotti, Sindicato de Nutricionistas (Uruguay)



Irene Cicciò, USB Scuola (Italy)



Nara Cladera, -union- Syndicale Solidaires (France)



Herbert Claros da Silva, International Relations Secretary, CSP Conlutas (Brazil)



Eliana Como, -dir-ettivo Nazionale FIOM, -dir-ettivo Nazionale CGIL (Italy)



Manuel Cortes, General Secretary, Transport and Salaried Staff Association (UK)



Kevin Courtney, Joint National Secretary National Education -union- (UK)



Dominique Daigneault, Présidente du Conseil Central du Montréal métropolitain-CSN (Canada)



Leonardo De Angelis, USB Sistemi Informativi (Italy)



Mimmo De Stradis, USB Fiat Chrysler Automobiles (Italy)



Ronnie Draper, General Secretary, Bakers Food and Allied Workers -union- (UK)



Stéphane Enjalran, Secrétaire National -union- Syndicale Solidaires (France)



Stefania Fantauzzi, USB Fiat Chrysler Automobiles (Italy)



Dario Filippini, USB Pensionati (Italy)



Rob Gerretsen, FNV (Netherlands)



Sam Gindin, Retired Assistant to the President, UNIFOR (Canada)



Flavio Guidi, Cobas Scuola Brescia (Italy)



Estéban Guijarro, Secretario General de CGT Madrid (Spain)



Howie Hawkins, Teamsters Local 317 (USA)



Ernesto Herrera, Editor de Correspondencia de Prensa (Uruguay)



Pina Imbrenda, USB Fiat Chrysler Automobiles (Italy)



Isabel Koifmann, Sindicato Ecos, Cooperativa Magisterial (Uruguay)



Deepa Kumar, President Rutgers AAUP-AFT (USA)



Bartolo Lara, Fucvam, Cooperativas de Vivienda (Uruguay)



Ron Lare, UAW Local 600 (USA)



Elena Lequio, Adeom, Sindicato de Municipales (Uruguay)



Michael Letwin, Former President, Association of Legal Aid Attorneys/UAW 2325 (USA)



Francesco Locantore, -dir-ettivo nazionale FLC-CGIL (Italy)



Christian Mahieux, -union- Syndicale Solidaires (France)



Stefano Maruca, Ufficio Internazionale CGIL (Italy)



Kim Moody, member National -union- of Journalists (USA)



Neli Maria Paschoarelli Wada, -dir-etora do SINTUSP (Brazil)



Yahya Qallash, Former President Syndicate of Journalists (Egypt)



Anna della Ragione, -dir-ettivo nazionale FLC-CGIL (Italy)



Leonel Revelese, COFE, Sindicato de Funcionarios del Estado (Uruguay)



Luca Scacchi, -dir-ettivo Nazionale CGIL (Italy)



Jesse Sharkey, Vice President Chicago Teachers -union- (USA)



Nando Simeone, -dir-ettivo Nazionale FILCAMS-CGIL (Italy)



Michael Thomson, Secretary of NSW Division, National Tertiary Education -union-



Giuseppe Tiano, USB Calabria (Italy)



Waldemar Torino, Adeom, Sindicato de Municipales (Uruguay)



Nico Vox, USB Milano (Italy)



Matt Wrack, General Secretary, Fire Brigades -union- (UK)



Universitaires:



Rabab Ibrahim Abdulhadi, Professor, San Francisco State University (USA)



Gilbert Achcar, Professor, University of London (UK)



Greg Albo, Professor, York University (Canada)



Viviana Asara, Assistant Professor, Wien University (Austria)



Miriyam Aouragh, Senior Lecturer, University of Westminster (UK)



Koenraad Bogaert, Professor, Ghent University (Belgium)



Tithi Bhattacharya, Professor, Purdue University (USA)



Adrian Budd, Head of Division of Social Sciences, London South Bank University (UK)



Marco Brunazzo, Professor, University of Trento (Italy)



Thomas Casadei, Professor, Università di Modena e Reggio Emilia (Italy)



Robin Celikates, Associate Professor, University of Amsterdam (Netherlands)



John Chalcraft, Professor, LSE (UK)



Noam Chomsky, Professor, MIT and University of Arizona (USA)



Herman De Ley, Professor, Ghent University (Belgium)



James Dickins, Professor, University of Leeds (UK)



Juanita Elias, Reader, University of Warwick (UK)



John Esposito, Professor, Georgetown University (USA)



Nadia Fadil, Assistant Professor, KU Leuven (Belgium)



Sara Farris, Senior Lecturer, Goldsmiths University (UK)



Sue Ferguson, Professor, Wilfrid Laurier University (USA)



Gennaro Gervasio, Researcher, Università Roma Tre (Italy)



Keith Hyams, Associate Professor, University of Warwick (UK)



William Keach, Professor, Brown University (USA)



Joost Kircz, Professor, University of Applied Sciences (Netherlands)



Les Levidow, Professor, Open University (UK)



Philip Marfleet, Professor, University of East London (UK)



Antonio Moscato, Professor, Università del Salento (Italy)



Yasser Munif, Assistant Professor, Emerson College (USA)



Hassan Nafaa, Professor, University of Cairo (Egypt)



Malcolm Povey, Professor, University of Leeds (UK)



Nicola Pratt, Professor, University of Warwick (UK)



Shirin Rai, Professor University of Warwick (UK)



Kikélola Roach, Professor, Ryerson University (Canada)



Devi Sacchetto, Professor, University of Padua (Italy)



Stephen R. Shalom, William Paterson University (USA)



Mike Smith, Professor, University of Warwick (UK)



Antonio Stopani, Researcher, University of Turin (Italy)



Keeanga-Yamahtta Taylor, Assistant Professor, Princeton (USA)



Francesco Vacchiano, Researcher, Lisbon University (Portugal)



Marcel Van der Linden, Professor, University of Amsterdam (Netherlands)



Matthew Watson, Professor, University of Warwick (UK)



Responsables associatifs et politiques, artistes, intellectuels…:



Associazione Ya Basta Êdî Bese (Italy)



Al-Nadeem Centre for the Rehabilitation of Victims of Violence and Torture (Egypt)



Giuseppe Acconcia, Journalist and Researcher (Italy)



Jean Claude Amara, Porte-Parole de Droit Devant (France)



Associazione “Cultura è libertà” (Italy)



Gianfranco Bettin, President of the Marghera Municipality (Italy)



Alberto Boga, Militantes Guevaristas de la Costa (Uruguay)



Sergio Bologna, Author (Italy)



Willem Bos, SAP/Grenzeloos (Netherlands)



Olivier Besancenot, Ancien Candidat à l’Election Présidentielle (France)



Houria Bouteldja, Porte-Parole du Parti des Indigènes de la République (France)



Petros Constantinou, KEERFA (Greece)



Lorenzo Declich, Researcher (Italy)



Erri De Luca, Writer (Italy)



Ludo De Witte, Sociologue (Belgium)



Adèle Dorada, Secrétariat fédéral d’Alternative Libertaire (France)



Bernard Dreano ( CEDETIM)



Christian Elia, Journalist and -dir-ector of QCODE Magazine (Italy)



Nada Elia, Author (USA)



Patrick Farbiaz, Sortir du Colonialisme (France)



Paolo Ferrero, Vice president of the Party of the European Left (Italy)



Bill Fletcher, Jr., Former President of TransAfrica Forum (USA)



Pim Fisher, Immigration Lawyer, Haarlem (Netherlands)



Mgr Jacques Gaillot, Président de Droit Devant (France)



Stefano Galieni, Partito della Rifondazione Comunista (Italy)



Aldo Garzia, Collaborator Il Manifesto (Italy)



Dr Lindsey German, Stop the War Coalition (UK)



Toufic Haddad, Author (USA)



Hamza Hamouchene, Environmental Justice North Africa (UK)



Thomas Harrison, Co--dir-ector, Campaign for Peace and Democracy (USA)



Sandew Hira, Coordinator of the Decolonial International Network (Netherlands)



John Hendy, Human Rights Lawyer and Queen’s Counsel (UK)



Roza Khan, Inqalabi Socialist (Pakistan)



Sartaj Khan, Inqalabi Socialist (Pakistan)



Kento, Journalist and Rapper (Italy)



Hanane Karimi, Sociologue (France)



Sadri Khiari, Auteur, Artiste (Tunisia)



Ramah Kudaimi, Syrian Solidarity Collective (USA)



Ken Loach, Film -dir-ector (UK)



Lowkey, Rapper (UK)



Alan Maass, Editor Socialist Worker (USA)



Piero Maestri, Communia Network (Italy)



Gianfranco Manfredi, Singer (Italy)



Myriam Martin, Porte-Parole d’Ensemble, Conseillère régionale Occitanie (France)



Karim Metref, Journalist (Italy)



Mahienour el-Massry, Human Rights Lawyer and Former Political Prisoner (Egypt)



Alessandra Mecozzi, Associazione “Cultura è libertà” (Italy)



John Molyneux, Editor, Irish Marxist Review (Ireland)



Martín Mosquera, Democracia Socialista (Argentina)



Ghayath Naisse, Revolutionay Left Current (Syria)



Fatima Ouassak, Politologue (France)



Moni Ovadia, Writer and Actor (Italy)



Mario Pieri, Colectivo Militante (Uruguay)



Marco Philopat, Writer and Publisher (Italy)



Christine Poupin, Porte-Parole du NPA (France)



Philippe Poutou, Ancien Candidat à l’Election Présidentielle (France)



Raphaël Pradeau, Co-Porte-Parole ATTAC (France)



Alberto Prunetti, Writer and journalist (Italy)



Asad Rehman, Executive -dir-ector War on Want (UK)



Rebeca Riela, Sociedad de Economía Crítica (Argentina)



(Stream struggle Worker.Egypt



Revolutionary Socialists (Egypt)



Mario Rossi, Secretario Político del Movimiento Revolucionario Oriental (Uruguay)



Arundhati Roy, Author (India)



Camilla Royle, Deputy Editor, International Socialism Journal (UK)



Steven Salaita, Author (USA)



Jane Slaughter, former editor of Labor Notes (USA)



Strong Egypt Party – Hizb Misr al-Qawiyya (Egypt)



Bhaskar Sunkara, Editor of Jacobin (USA)



Eric Toussaint, porte-parole CADTM International (Belgique)



Aurélie Trouvé, Co-Porte Parole ATTAC (France)



Vrede Vrw, Association pour la Paix (Belgium)



Lello Voce, Poet (Italy)



Jean-André Waag, Secrétariat Fédéral d’Alternative libertaire (France)



Thomas Weyts, SAP-Gauche anticapitaliste (Belgium)



......................................................................................

#Long live the struggle of the class working in Morocco

#Vive la lutte de la classe au Maroc

#Larga vida a la lucha de la clase trabajando en Marruecos