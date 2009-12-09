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كيف لي


هيفاء بو حرب
الحوار المتمدن-العدد: 5695 - 2017 / 11 / 11 - 00:38
المحور: الادب والفن
    



على ارصفة الوقت
أكتب حكاية الحنين اليك
خلف غيم غيابك
أرسل باقات السهد التي ترتمي في يديك
مغلفة بحرير الشوق
يداعب الأرق روحي الساهرة
على شفير الليل
ناعسة هي فكيف تسدل الرموش
وأنت تسكن بؤبؤ العين
حكايانا رصعها السهر بنجوم الانتظار
وسامرها القمر حتى لا تنام
قل لي ايها الساكن رياح الغياب
كيف نثرت عبير الذكريات
عبقاً من شذاه
تاه القلب
يرتّل أنشودة العشق
لحناً ضاع على ضفاف القدر
كيف لي ان الامس علياء حبك لي
وانا الصورة
الجسد
الألم
الحلم المؤجل
انا بنت الريح
حسناء الجبل
وانت في غياهب المسافات
تحارب جنون القدر





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هيفاء بو حرب

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المقالات المنشورة: 22
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