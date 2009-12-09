

ختام حمودة

الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 22:53

المحور: الادب والفن









ظلالُ النَّخْل في أرْضِ العِراقِ = كَسحْر الكُحْل في العَيْنين باقِ

مَـجرَّات القَـصيْدِ لَـهُـنَّ حَرْفٌ = يُدانِي الشَّهْـدَ بِـالنَّخْـلِ العتـاقِ

عَلى بَلد الجُسور يمرّ حَـرْفي = ليُمْلِ الشِّعْر مِــنْ حُـلْو المَـذاقِ

أُحِبُّـكَ يا عراق وأنتَ عِشْقي = وَ لاءاتُ الفُـراقِ عَلَى التّـلاقِ

فَطاولْ مَنْ تَشا ببيوتِ شِعْـرٍ = إذا طــرأ العـراقُ على السّياق

وإنْ قــالَ الأوائل فيه شعـرًا = فَسُـقْ لِمَسارهـمْ سِحَـرَ الطِّبـاقِ

فَراديسُ القصـيـد أقمْـت فيها = لــهُ غَـزَلا عَلى أعْــلى نطـاقِ

فمَـنْ فـي نَـبْعِــهِ دفْـــقٌ زلالٌ = وَمَـنْ في سَعْفــه شَهْدُ العِـذاقِ

نَواعيرُ الفُرات تَصيحُ مَهْلا = ذَرَفن الدَّمْـعَ مِنْ وَشَل الـفُراقِ

ولي فَـوْقَ العِتابِ حَديثُ حُبٍّ = أُطارِحُـهُ السُّؤال عَلَـى اتِّساقِ

وَ دُونَ عِـناقِنـا تِلْك المَـنـافي = تُسَرْبِلُني الـوِثاقَ مَـدَى الشِّيَاقِ

سَـتبْقى مـا بَقيْتَ بِكُلِّ قلبٍ.. = نَظيفٍ لـمْ يُجِزْ فَـرْضَ الشِّقاقِ

إلي الحُبِّ الّذي أحْيى عِطاشي= نَـذرْتُ لِوَصْلِـهِ وَرْد المَلاقي

وَما نَجْـوى الرَّبابَة دُونَ لَيْـلٍ = يُسامر وَبْـله أرْض احْتِراقـي

ألا فَاذْكـرْ بِطَيّكَ ما غَشانـا = بِجَــوْفِ القَلْبِ ما دون التَّراقي

أّحرْف الشّعْر دُوني كُلّ حَرْفٍ =عَليْهِ الرّفْل كَالبيضِ النِّيـاِق

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شعر ختام حمودة قصيدة ( نواعير الفرات ) السويد ,أروبا..