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نواعير الفرات


ختام حمودة
الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 22:53
المحور: الادب والفن
    


ظلالُ النَّخْل في أرْضِ العِراقِ = كَسحْر الكُحْل في العَيْنين باقِ
مَـجرَّات القَـصيْدِ لَـهُـنَّ حَرْفٌ = يُدانِي الشَّهْـدَ بِـالنَّخْـلِ العتـاقِ
عَلى بَلد الجُسور يمرّ حَـرْفي = ليُمْلِ الشِّعْر مِــنْ حُـلْو المَـذاقِ
أُحِبُّـكَ يا عراق وأنتَ عِشْقي = وَ لاءاتُ الفُـراقِ عَلَى التّـلاقِ
فَطاولْ مَنْ تَشا ببيوتِ شِعْـرٍ = إذا طــرأ العـراقُ على السّياق
وإنْ قــالَ الأوائل فيه شعـرًا = فَسُـقْ لِمَسارهـمْ سِحَـرَ الطِّبـاقِ
فَراديسُ القصـيـد أقمْـت فيها = لــهُ غَـزَلا عَلى أعْــلى نطـاقِ
فمَـنْ فـي نَـبْعِــهِ دفْـــقٌ زلالٌ = وَمَـنْ في سَعْفــه شَهْدُ العِـذاقِ
نَواعيرُ الفُرات تَصيحُ مَهْلا = ذَرَفن الدَّمْـعَ مِنْ وَشَل الـفُراقِ
ولي فَـوْقَ العِتابِ حَديثُ حُبٍّ = أُطارِحُـهُ السُّؤال عَلَـى اتِّساقِ
وَ دُونَ عِـناقِنـا تِلْك المَـنـافي = تُسَرْبِلُني الـوِثاقَ مَـدَى الشِّيَاقِ
سَـتبْقى مـا بَقيْتَ بِكُلِّ قلبٍ.. = نَظيفٍ لـمْ يُجِزْ فَـرْضَ الشِّقاقِ
إلي الحُبِّ الّذي أحْيى عِطاشي= نَـذرْتُ لِوَصْلِـهِ وَرْد المَلاقي
وَما نَجْـوى الرَّبابَة دُونَ لَيْـلٍ = يُسامر وَبْـله أرْض احْتِراقـي
ألا فَاذْكـرْ بِطَيّكَ ما غَشانـا = بِجَــوْفِ القَلْبِ ما دون التَّراقي
أّحرْف الشّعْر دُوني كُلّ حَرْفٍ =عَليْهِ الرّفْل كَالبيضِ النِّيـاِق
....
شعر ختام حمودة قصيدة ( نواعير الفرات ) السويد ,أروبا..





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ختام حمودة

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