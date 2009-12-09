

وليد المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 21:29

المحور: الادب والفن









هايبون : مواعيد







وليد المسعودي





انا حزين يا صديقي طاليس ، حزين على الماء والرطوبة والشمس . الماء في الزقاق يتلف ضحكات الصبية الصغار ، بسبب ارتفاعه من المجاري ، الرطوبة بسبب انحسارها في اجساد النسوة اللواتي يغرفن من الماء الآسن دون جدوى ، الشمس لغيابها عن قلوب العاشقين ، حيث اللقاءات بلا مواعيد وورود . هكذا حزين على اصلنا المنساب في دائرة الخطأ ، وبدهشة صماء لا تتدفق مني فحسب بل من جميع الوجوه الغارقة في نعيم الصبر والانتظار .





دهشة صماء

الماء أصلنا يقتل الحب

العشاق بلا مواعيد