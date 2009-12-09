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هايبون : مواعيد


وليد المسعودي
الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 21:29
المحور: الادب والفن
    


هايبون : مواعيد



وليد المسعودي


انا حزين يا صديقي طاليس ، حزين على الماء والرطوبة والشمس . الماء في الزقاق يتلف ضحكات الصبية الصغار ، بسبب ارتفاعه من المجاري ، الرطوبة بسبب انحسارها في اجساد النسوة اللواتي يغرفن من الماء الآسن دون جدوى ، الشمس لغيابها عن قلوب العاشقين ، حيث اللقاءات بلا مواعيد وورود . هكذا حزين على اصلنا المنساب في دائرة الخطأ ، وبدهشة صماء لا تتدفق مني فحسب بل من جميع الوجوه الغارقة في نعيم الصبر والانتظار .


دهشة صماء
الماء أصلنا يقتل الحب
العشاق بلا مواعيد





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وليد المسعودي

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