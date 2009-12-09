أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ميلاد ثابت إسكندر - *** عرفتي أنا مي؟؟؟ن ***


اخر الافلام











المزيد.....

*** عرفتي أنا مي؟؟؟ن ***


ميلاد ثابت إسكندر
الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 21:14
المحور: الادب والفن
    


لو أنت في أمها عايش ، خلاص بقي عيش
بلاش تسألني عن حالي ،،، ماتوجَـعـنـيــش
كفاية إللي إحنا شايفينه وشاربينُه ماتسألنيش
دا لو هَحكي بقيت عُمري
يفوت عُـمـري ومايكَـفيش
أنا إللـي ســـنـيـن علي الهــامــش
بعيش وخلاص
ومـش مـن حــقــي أقـــول حـقــي
كـباقـــي النـاس
تاريـخـي بقصد شاطبينه وحاذفينُه
مافيش إخلاص
وجــودي بـجـد لاغـيـيـنُه وقاتلينُه
مات الإحـسـاس
ياريتك قبل ما تشكي وتسألني تشوف أنا مين
تحس بنفس إحساسي ،، تدوق المُر من كاسي
وحتي الظلم لو كاسي ،، مغطيني أنا بسقـفيـن
******** عرفت أنا مين ؟؟؟ ********
أنا الـقـبطـي إللــي بيقــولوا : عـلـيـــه ذمـي
أنا إللي حلال مالي وعـرضـي وكمـان دَمي
أنا المدبوح ومتفَّـجَّر ،، وإللي دابحني بيكَّـبَّر
أنا ابـنك أنتي يا بلادي ويشهد نيلك أنتي أمي
أنا إللي بنتي مخطوفة ومش عارف أراضيها
وفجأة يقولوا دي تَبعنا وأوعيَ في يوم تناديها
وذُل وعار يتابعنا !! وصوت الحق مات فيها
أنا إللي عيدي بقيَ ذكريَ لابني شهيد
وكل صلـوَّة في كـنيستي بميت تهـديد
ولسه بحب مش بَكرَه وجـرحي شديد
أنا إللي وداني خلاص واخدَه
علـي الإهـانات
شـتـيـمـتي يومـاتـي بسـمعها
وحـقــد وغــيــرَّة مَـنـبَعـها
صفــات مش فـيـَّـا وبالـعـها
سيبونا ف حالنا بقَـي شبعنا
كـفايـة آهـــات
أنا المقتول بسيف الفـتـوَي والتكفير
وعُمر الجاني ما إتعاقب معاه تبرير
ده دمُه أغلي من دمي ! طهقنا كتير
يابلدي حسي بقي بهمي فين التغيير ؟!
ومـهـمـا شـوفـت أنا فـيـكـي ؛ عـلـيكي أمـين
يا مصر في قـلـبــي بتـعـيـشـي وكـلـي حنين
يعود الحب من تانــي، يســود الحق أوطاني
يا أحلي اسم في لساني، يا مالكة كل وجداني
*** عرفتني أنا ميـــ؟!؟!؟!ــــن ***
*******************





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
ميلاد ثابت إسكندر

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- لو قولتها هتعذروني ؟؟؟
- الحق طريد
- بتنجان
- يا حبيبتي يا مصر
- ألف نيلة ونيلة
- ليه صعب؟
- مفارقات الدراما التراجيدية
- توت توت
- اهتز القلم
- إلي متي يا عربُ ؟؟؟
- حقيقة أنتي ولَّا خيال ؟!
- حالة جنون
- من الضحك هموت
- مستنقع العَفن

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- أطباء لشاكيرا: لا تغني!
- جمرة «دووين بيزنيس» تحرق «نيف» النظام الجزائري
- -RT- تُطلق برنامجا يقدمه رئيس وزراء سابق (فيديو)
- الاستثمار في السينما
- عاطف محمد عبد المجيد: مِنْ حِكاياتِ الْوَرْدةِ..
- رايان جونسون يخرج ثلاثية جديدة من حرب النجوم
- الفضائح تطيح بنجم هوليودي من فيلم ريدلي سكوت
- اليونسكو تُصوِّت اليوم لتعيين أزولاي مديرة جديدة
- جدل التطبيع مع إسرائيل يتجدد في -قرطاج السينمائي-
- كتارا الدوحة على إيقاع الجاز الأوروبي للمرة الرابعة

المزيد.....
كتب ودراسات
- التكوين المغترب الفاشل ) أنياب الله إلهكم ) / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر
- بتوقيت الكذب / ميساء البشيتي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ميلاد ثابت إسكندر - *** عرفتي أنا مي؟؟؟ن ***