

شيرزاد همزاني

الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 20:35

المحور: الادب والفن









مساءكِ الخير ليلاي

أشرقي نهاراً

طُلِّي ليلاً

أضيئي سماي

أنا أعشقك قبل العدمِ

لم أنكر يوماً هواي

عبتدك قبل الوجود

أنا ملتصقٌ بأرادتكِ

هذا رأي وليس بعده راي

أسكر من سحر عينيك

أسكر مما تسكبين في كأسي

ولو كان سلسبيل الماي

أحج أليكِ في يومي كل يوم

ألى مقامكِ يأمرني عقلي

تسير بي قدماي

كل مساء أفكر ثانيةً

ترى ماذا تفعل ليلاي

وأراني أذوب صبابةً لها

وأعود ثانيةً لهذه دنياي

هذا حالي كلَ آنٍ

وسامي رغبتي

أن تضلي مضيئةً في سماي