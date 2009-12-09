

في انتصارات نساء ورجال التربيةوالتعليم في الإضراب العام الناجحعلىكل المستويات

محمد فكاك

الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 16:38

المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية







بني ملال – لينيغراد - الصمود الجمهوري الثوري - السنديانة الحمراء – موحا أوحمو الزياني- في10.11.2017.

"في مغزى مسيرة نساء ورجال ، و رد العدوان الغاشم على المدرسة العمومية ، والتنسيق النقابي الوحدوي المعادي للنظام التبعي للامبريالية والصهيونية "

تشي غيفارا ابن الزهراء ابن الزهراء محمد محمد فكاك.

قم للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا

أعلمت أشرف أو أجل من الذي .. يبني وينشي أنفسا وعقولا

سبحانك اللهم خير معلم.. علمت بالقلم القرون الأولى.

لقد استطاعت النقابات الديمقراطية أن تخوض نضالا شاقا وعسيرا من أجدل توفير الشروط الضرورية التي تسمح بتصعيدالرد الجاد على السياسة الجلاوية الليوطية اللاوطنيةاللاديمقراطية اللاشعبية، وذلك من خلال رص صفوف حركة الوحدة النقابية وحركة التحررالوطني وتطويلر العمل المشتركن للرد على أشكال العدوان الغاشم والهجوم المكثف والمتواصل على المدرسة العمومية ونساء ورجال التربيةوالتعليم، بالتعاون مع الإرهاب الديني الاخوانجي الاسلامجي الظلامي والفئات المسيطرةوالمتحكمة الملكية الرجعية.

إن الانقسام في صفوف الحركة النقابية هوالذي ألحق ويلحق بنا أفدح الأضرار بنضال شعبنا وطبقتنا البروليتارية العماليةوالفلاحين والنساء والشباب في إطارصفقة استسلامية شاملةمع العدو الصهيوني تحت المظلةالامبرياليةالأمريكية.



" إن كل الأحزاب الثورية التي هلكت حتى الآن، قد هلكت لأنها أصيبت بالغرور وعجزت عن رؤية مصدر قوتها، وتهيبت من الحديث عن مواطن ضعفها.

ونحن لانهلك لأننا لا نتهيب من الحديث عن مواطن ضعفنا وسوف نتعلم تذليلها.

فلاديمير أوليا نوف إيليتش لينين.

يا بن كيران يا جبان .لقد نجح الملك"شمعون السادس" الذي يا ما سرت بعيدا في هوجة مبايعة وتقديم الطاعة والولاء له و نسجت في حقه دون استحقاق المدائح والمواويل السهلة المريحة، وزورت وزيفت الدين والإسلام ليصبح في تناقض صارخ مع الحقيقة التي يعيشها الشعب، وأفقدت الإسلام كل مصداقية حتى أصيب الناس باليأس والقنوط والإحباط ط والخيبة والصدمات... و عززت وطورت علاقات " حكومتك" بصندوق النقد الامبريالي الدولي واندفعت اندفاع المحموم المخطط للتطبيع مع العدو الصهيوني ولحساب الامبريالية الأمريكية، فكانت ممارساتك الطائشة العابثة لما من الآثار على الوطن والمواطنين، من الظلم والقهروالتعسف والبطالة و تخصيص فرص الشغل لأقاربك وبناتك وأبنائك و"زاويتك" الحزبية الطائفية العنصرية الفاشية، ومن تدهور الأوضاع الكارثية العشوائية البيروقراطية على مستوى التعليم والصحة والسكن وغلاء الأسعار، في الماء والكهرباء والهواء، وتعرض كل من ينتقد أويعارض للقبض والاعتقال والاختطاف والتعذيب والتنكيل والحجز في كهوف وغياهب الأجهزة البوليسيةوالعسكرية السريةمنها والعلنية.

لم يكن الأمر يحتاج إلى ذكاء ونبوغ وعبقرية ليدرك أن توقيت تعينك والإجراءات والدعم الإسرائيلي لحكومتك في شخص سفيرةصهيونية" أن ابن كيران خير وأفضل صديق لاسرائيل" لأنك عززت عملية التطبيع معها لمساعدتك على التراجع عن بعض الحقوق الديمقراطية المحدودة الضئيلة القائمة في ظل " النظام الجلاوي الليوطي الاحتلالي الاستيطاني، فأعلنت الحرب الشاملةعلى الصحافة الحرة، وأسكت كل الأقلام الوطنية التي تمارس النقد فيما يتعلق بقضايا الفساد والإفساد والاختلاس والافتراس واللصوصيةوالسرقة والنهب والاغتصاب كل الثروات والخيرات ومسؤوليات " الملك " شمعون السادس" بالذات، وأردت إشعال نيران الاتهامات والتحقيقات أساسا حول إهانة الذات الملكية وكبار الدولة من وزراء ومستشارين وبرلمانيين وعمال العمالات والباشوات والضباط والقواد وفقيهات الظلام والنكاح والسفاح، لأن حركات الاحتجاج المشروع تعتبر لدى " عصابات الإخوانجية "الحرامنجية القحبانجية" كلها تهديد للسلم الاجتماعي والإساءة لسمعة دويلة اللقطاء وحلفائك في إسرائيل وأمريكا ، ولجأت إلى تمتيع وكلاء الملك في النيابات العامة ورؤساء المحاكم بتحريك واستعمال المواد اللاقانونية التي عفى عليها الزمن، من أجل انتهاك حقوق الإنسان وحرية العقيدة والرأي والتعبير والصحافة قصد تخويف وتهديد مستقبل المضربين أو الكتاب أو الصحافيين و مس مباشر باستقلال القضاء ونزاهته مع المس أيضا باستقلال الأحزاب والنقابات والجمعيات الحقوقية والثقافية والفنية.

لقد تأكد هذا الاتجاه الرجعي الإخوانجي الاسلامنجي في إعادة تعيين "نحس الدين العثماني" الشيء الذي يبرهن ويقطع أن "شمعون السادس" غير راغب في التغييرالديمقراطي لا في السياسات ولا في الأشخاص، الشرط الأساسي عنده هو إسناد المناصب العليا لمن يرضاه وترضاه إسرائيل والامبريالية الأمريكية، ليضمن تبات العرش الدموي على استمرار الاعتماد على الخارج اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وعسكريا...

لقد كان " حزب النذالة والسفالة والخسة والرذيلة والتصفيةوالتعمية" خير خلف لخير سلف من الحكومات التي تسارع بمجرد تنصيبها إلى الإسراع لتوقيع الاتفاقيات مع صندوق النقد الامبريالي الاحتكاري الدولي ، حيث من مزايا " حزب النذالة والسفالة والتصفية والتعمية" الاندفاع الزائد في تنفيذ تلك الاتفاقيات مع مؤسسات هذه الصناديق والبنوك الامبريالية الصهيونية العالمية مثل تخفيض الأجور وتحرير النقد وتخفيض سعر الفائدة وإلغاء الخدمات المجانية وفرض الرسوم على خدمات العلاج والتعليم وبيع مرافق المياه والصرف الصحي وتسعير مياه الري وتقنين استخدامها وبيع شركات التأمين ومرافق السكك الحديدية والنقل والبريد الزيادات الضخمة والمهولة والمتواصلة لأسعار الكهرباء والماء والمعيشة والخضراوات والدقيق والسكر والشاي والغاز والكيروسين والسولار والمازوت و والضرائب وفاتورات العقوبات البوليسية على مستوى الطرق السيارة، مع الزيادة في رسوم " الباسبورات أي جوازات السفر وتأشيرات الخروج "

لكن في النهاية يا ابن كيران ها أنت قد خسرت أنت وعصاباتك المتأسلمون المجرمون كل شيء، وسيعرف نحس الدين بعد فوات الأوان بأنكما كنتما تطاردان خيوط دخان.

فهل عرف النظام الجلاوي الليوطي لماذا كان الإضراب العام لنساء ورجال التعليم يومه التاسع من شهر نوفمبر الجاري ناجحا على كل المستويات وفي جميع مدن المغرب وقراه و بل ومتفوقا على كل الاستطلاعات الصحافية الحكومية الذيلية حيث يكاد يحقق الإجماع الوطني، بعد أن توهم" شمعون السادس" الإسرائيلي الصهيوني ، عن طريق عبده النحس النتن ابن كيران أنه قد قتل وأخضع وصفى إلى الأبد العمل النقابي التغييري الجذري التقدمي الطليعي لصالح إراحة " شمعون السادس" من حراك التعليم، فإذا بهذا الملك المفترس المختلس" يستيقظ على كل الأكاذيب والأساطير والأوهام والتهويمات التي غذاها ونماها به ابن كيران ،كلبه المسموم الأجرب الفشفاش البوال الخراء في سرواله باسم حكومة "حزب النذالة والسفالة والتعمية و صفقات التصفية " ذلك الكلب العضاض الذي قال فيه الشاعر:

هو الكلب وابن الكلب والكلب جده. ولا خير في كلب تناسل من كلب.

ليحاول الآن المناورة الخاسرة بالادعاء والزيف أنه لم يكن صاحب قرار.

فات الميعاد يا ابن كيران:

فمن دخل فيه. لا خير فيه.

لأنك لا أنت ولا نجس الدين العثماني، كلاكما رضعتما من بزازيل" كلبة واحدة ، حيث لا أجد ما أنعيكما وعصاباتكما المتأسلمة الكاذبة سوى ما قال الشاعر العربي أحمد أبوالطيب المتنبي في أمثالكما:

ما يقبض الموت نفسا من نفوسهم. إلا وفي يده من نتنها عود.

هكذا يا ابن كيران اللعين الخوان أصيبت " طائفتك العرقية العنصرية الفاشيستية" بحالة من الارتكاريا الدورية بسبب خيانتكوغدرك وطمعك في كرسي الحكم المهزوز ، فاندفعت بلا حدود، إلى قلب ظهر المجن لنساء ورجال التعليم والعمال والفلاحين والنساء والطلبة والشباب والمعطلين ، وأخذك الغرور والخداع ببداية سلسلة جرائمية ومدائح غرامية عشقية في الملك وعبيده وصحبه وخدمه وجواريه وسماسرته وجواسيسه، تتلوها تصريحات طنانة رنانة ضد الشعب والجماهير المعذبة وإلغاء حقوقها الوطنية والأممية، واعتبرت باسم الحكومة" الرجعيةاليمينية القحبانجية الرعوانية " أن الإضرابات تمس بالمصلحةالعليا للعرش الدموي الجلاوي الليوطي وتسيء إلى علاقات النظام اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي بالشركات الاحتكارية الامبريالية الصهيونية ولتعاليم وإملاءات صندوق النقد الامبريالي

لقد كانت المسيرة الغاضبة لنساء ورجال التعليم ببني ملال كشلالات عين أساردون، تعصف و تحجم توجه الضربات القاتلة الموجعة لبرامج ومشاريع مثلث خطر العدوان الثلاثي الغاشم على المغرب. شمعون السادس" الاريستوقراطي الاستبدادي الديكتاتوري المختلس المفترس الفاشي الجلاوي الليوطي المخصي المؤنث المخنث، وعصابات الإرهاب الديني اليميني الاخوانجي الاسلامنجي الظلامي الرجعي والمعسكر الاستعماري الأوروبي الأطلسي الإسرائيلي الصهيوني الأمريكي.

إن العدوان السافر المتعمد على المدرسة المغربية العمومية الديمقراطية التقدمية الشعبية المجانية الموحدة والمستقلة يضع الحركة السياسية والنقابية التحررية التقدمية وجها لوجه أمام مهمات عملية عاجلة، حيث من أولى أولوياتنا الإجماع الوحدوي لوقف زحف عدوان كلاب و عصابات ومافيا وصعاليك النظام الجلاوي الليوطي الاحتلالي الاستيطاني اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي اللاهوتاني التيوقراطي الأوتوقراطي الرجعي، هذا العدوان المخطط ، الممنهج والمصمم له ، المستهدف تخريب وتدمير وإلغاء المدرسة الوطنية لصالح التعليم الرأسمالي النيوكولونيالي النيوكومبرادوري الاحتكاري الاستغلالي... تعليم المقاولات ومفاهيم وإيديولوجية" خلطبيطة.." والتخبط المنتظم المتبجح " لشمعون السادس" بالتأييد المطلق لسياسات سماسرته وجواسيسه ومرتزقته في جميع الميادين وبالأخص في التعليم والصحة والاقتصاد والإعلام.. هذه السيناريوهات الجلاوية الليوطية القائمة على تثبيت وتأكيد وتأبيد السياسة والمفاهيم الرجعية التي يزرعها جحافل الظلامية الإرهابية الاخوانجية الاسلامنجية اليمينية المدعومة من السلطة الجلاوية الليوطية الإسرائيلية الصهيونية الأمريكية، وهكذا تجلى اتحاد المتأسلمين المجرمين واللوبيات الصهيونية، متخذين المدرسة و المنابر والمساجد والتلفيزيون والإذاعات والجرائد والأقلام المأجورة كذرائع التي لا تخدم إلا " شمعون السادس" وأسياده الاستعمار والامبريالية الأمريكية والصهيونية العالمية وبالتالي إبعاد المدرسة العمومية والمدرس المغربي عن محيطه العربي الإسلامي الأمازيغي الأندلسي الإفريقي.

إن ما وصل إليه " كلب إسرائيل وأمريكا" في المغرب من كل محاولات بائسة وتعيسة لإبادة وإقبار مشروع رؤيا جديدة في التعليم العمومي، وتصويره وإغراءاته لبعض الأحزاب والأقلام المأجورة المرتزقة الشوفينية الانتهازية على أن قطاع التعليم الإقطاعي الاحتكاري المبني على المال والسمسرة وقيم الفساد والاستبداد حتى يصبح التعليم كأي بضاعة مزجاة وسلعة رخيصة لتضبيع الأجيال و الرضوخ التام للتطبيع مع العدو الصهيوني، وبالتالي إفراغ المدرسة العمومية من أي محتوى أو مضمون فلسفي علمي فكري معرفي عقلاني تنويري أنواري علماني تقدمي طليعي مادي جدلي تاريخي نقدي ثوري، مما سيؤدي إلى إبادة شعب المغرب.

لكن الأغرب أو الأكثر استغرابا، هو أنه وبالرغم من انكشاف فضائح " شمعون السادس" باعتباره من أكابر مصادر تمويل الإرهاب الديني الاخوانجي الاسلامنجي الداعشي الإسرائيلي الصهيوني، والداعم الرئيسي للمتأسلمين الإرهابيين، والمحرض الأساسي لتوقيع الدول العربية والإفريقية والاعتراف بالعدو الإسرائيلي الصهيوني وإنهاء المقاطعة علنا معها والدخول في سباق محموم لإقامة المشاريع الاقتصادية والسياسية الصهاينة المجرمين القتلة المحتلين المستوطنين لفلسطين والقدس...

ومع كل هذا وذاك فإن هناك ما زال قسم كبير من الصحافة والجرائد والأقلام المأجورة يفتحون النار على كل من يحمل قيم القضايا الوطنية والقومية وينتقد سياسات" شمعون السادس" المقيم الصهيوني الدائم في المغرب.

النهج الجمهوري الديمقراطي القاعدي البروليتاري الاشتراكي البلشفي الشيوعي الماركسي اللينيني الثوري.

تشي غيفارا ابن الزهراء ابن الزهراء محمد محمد فكاك.









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