

كامل الغزي

الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 15:16

المحور: الادب والفن









قبل اعوام بعيدة ، کنت کلما يفتح مذياع المنزل ، واسمع تلك التلاوة التي تتکلم عن النبي يوسف ، اختبأ خلف خزانة الملابس مذعورا ، خشية ان يخرج الذئب من ثقوب المذياع ، ويأكلني انا واخوتي الصغار ،

وابقى يومي خائفا ،

لحين مجيء والدي بعد منتصف الغروب ، وهو يبحث عن قميصي الملطخ بالدماء ، ليرميه في وجه جارنا الاعمى ،

وعندما يجدني لائذا بعباءة والدتي ،

يطفأ التلاوة ،

ويخرجني من البئر برفق ،

ثم يبيعني على احدى قوافل العرب السيارة

