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مذياع المنزل


كامل الغزي
الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 15:16
المحور: الادب والفن
    


قبل اعوام بعيدة ، کنت کلما يفتح مذياع المنزل ، واسمع تلك التلاوة التي تتکلم عن النبي يوسف ، اختبأ خلف خزانة الملابس مذعورا ، خشية ان يخرج الذئب من ثقوب المذياع ، ويأكلني انا واخوتي الصغار ،
وابقى يومي خائفا ،
لحين مجيء والدي بعد منتصف الغروب ، وهو يبحث عن قميصي الملطخ بالدماء ، ليرميه في وجه جارنا الاعمى ،
وعندما يجدني لائذا بعباءة والدتي ،
يطفأ التلاوة ،
ويخرجني من البئر برفق ،
ثم يبيعني على احدى قوافل العرب السيارة





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كامل الغزي

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