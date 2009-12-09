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من ديوان الومضات - ومضات شعرية 7
السيد عبد الله سالم
الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 15:12
المحور:
الادب والفن
عصر الممات
حـِيْنَمَا يَكْسُــو الظَّلامُ الأُغْنِـــيَاتِ
فَاعْلَمُوا قَدْ جَاءَكُمْ عَصْرُ المَمَاتِ
وَاعْلَــمُوا مَنْ كَــانَ رِدْفًا لِلْـحَيَاةِ
شَدَّ عُــوْدِي بَاسِمًا نَحْـوَ السُّكَاتِ.
24 فبراير 2013
لا تلوموا
لَاتَلُوْمُوا النَّخْلَ فِـيْ عَصْرِ القُرُوْدِ
إِنْ عَتَى عَــنْ أَمْرِ رَبِّي وَالسُّجُوْدِ
فَـالنَّخِــيْلُ الــحُرُّ أَنْهَــارُ الــوُجُوْدِ
سَوْفَ يَمْضِي رَافِعًا كَفَّ الصُّمُوْدِ.
24 فبراير 2013
لاتناموا
إِلَّا تَنَامُوا فَالهَوَامُ
قَدْ مَلأْنَ
كُلَّ دَارِ
وَالخَفَافِيْشُ العَذَارَى قَدْ خَرَجْنَ
صَوْبَ دَارِي
قَدْ يَلِدْنَ
خَلْفَ بَابِي أَلْفَ أَلْفٍ مِنْ رِجَالٍ مِثْلُ نَارِ
لَا تَنَامُوا فَالجَرَادُ الصُّبْحَ طَلَّ مِنْ جِدَارِي
خَرَّبَ العِيْدَانَ سَارِي
ثُمَّ صَلَّى فِيْ مَحَارِي.
24 فبراير 2013
زهر الزمان
إِنَّنِي أَيْقَنْتُ أَنَّ القَلْبَ وَلَّاكِ الغَمَامَ
فَأْمُرِيْ فِيْ الرَّكْبِ أَنَّى شِئْتِ أَوْ حُلّي الغَرَامَ
كَيْ يَفِيْضَ العِطْرُ أَوْرَاقًا عَلَى زَهْرِ الزَّمَانِ
وَاحْسُبِيْ لِلْحُزْنِ وَقْتًا
فَالحَنِيْنُ الآنَ يَمْضِي بَيْنَ أَحْضَانِي غَرِيْبًا
يَا سَرَابًا كُنْتُ بِالأَمْسِ القَرَيْبِ
أَنْظُرُ الأَحْلامَ فِيْهِ
أَنْثُرُ الشَّوْقَ الجَمِيْلَ
فَوْقَ أَنْوَارِ الحَيَاةِ
قَدْ سَقَانِي لَوْعَةً دُوْنَ النَّدَى.
10 أبريل 2013
أحزان الجفون
غَلَّقَتْ أَبْوَابَ جَنَّاتِ العُيُوْنِ
وَاسْتَفَزَّتْ دَمْعَةً بِالقَلْبِ كَانَتْ
يَسْتَكِيْنُ السِّرُّ فِيْهَا
ثُمَّ ذَاعَتْ كَالطُّيُوْبِ
كُلُّ أَحْزَانِ الجُفُوْنِ.
5 مارس 2013
أفلتت
أَفْلَتَتْ مِنِّيْ الأَمَانِي وَالسُّنُوْنُ
هَاهُنَا اللَّيْلُ الَّذِي خَبَّأْتُهُ الآتِيْ يَبِيْنُ
هَا أَنَا وَحْدِي حَزِيْنٌ وَالمَنُوْنُ.
5 مارس 2013
عيناك بوابات
عَيْنَاكِ بَوَّابَاتُ قَلْبِي لِلْحَنِيْنْ
عَيْنَاكِ مِرْآتَانِ مَرَّتْ مِنْهُمَا
كُلُّ الأَغَانِي وَالأَنِيْنْ
عَيْنَاكِ دَرْبِي وَالسُّنُوْنْ.
5 مارس 2013
ثورة هبت
إِنْ أَتَتْ فِيْ الرِّيْحِ أُنْثَى
ثَوْرَةٌ هَبَّتْ عَلَى الوَادِي وَلَيْلٌ
سَوْفَ يَكْسُو كُلَّ نُوْرِ.
25 يونيو 2013
سأمشي
سَأَلُوْمُ المَوْجَةَ إِنْ مَدَّتْ فِيْ الرَّمْلِ طَرِيْقَا
سَأَلُوْمُ الشَّمْسَ إِذَا طَلَّتْ يَوْمًا
بَابًا وَبَرِيْقَا
وَسَأَرْوِيْ لِلْبَحْرِ
عَنْ سِرِّ غَرَامِي
وَسَأَمْشِيْ وَحْدِي
لَا يُثْنِيْنِي عَنْ حُلْمِي جُرْحِي
أَوْ صَخْرُ أَنِيْنِيْ.
25 يونيو 2013
ضحكة الأيام
عَلَّمَتْنِي ضِحْكَةُ الأَيَّامِ أَنَّ
مِنْ حَنِيْنِ العَاشِقِ الوَرْدِيِّ نُوْرٌ
جَفّفَ الأَحْزَانَ فِيْ دَرْبِ الحَيَارَى.
25 يونيو 2013
أين من قلبي
أَيْنَ مِنْ قَلْبِي طَرِيْقٌ
قَدْ زَرَعْنَاهُ البَهَاءَ
ثُمَّ عُدْنَا وَحْدُنَا نَجْنِي ثِمَارًا مِنْ خِدَاعٍ.
23 أكتوبر 2013
جاءني
جَاءَنِيْ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ
زَوْرَقُ الشِّعْرِ الجَمِيْلِ
حَطّنِيْ بَيْنَ التُّرُوْسِ
إِصْبَعًا فِيْهِ القَوَافِي
مِنْ دُمُوْعِيْ مِنْ ضُلُوْعِي
فَارْتَجَفْتُ.
22 أكتوبر 2013
جحر اللئام
رَدَّدَ المَوْجُوْعُ آهًا
حَطَّمَتْ جُحْرَ اللِّئَامِ
وَانْتَشَى وَغْدٌ سَقِيْمٌ
بِاللَّيَالِي المُثْقَلاتِ
بِالكَلامِ.
31 أكتوبر 2013
سوسنات
سَوْسَنَاتُ العِشْقِ مَرَّتْ ذَاتَ يَوْمٍ
فَوْقَ أَهْدَابِ الحَيَاةِ
فَارْتَعَدْتُ.
22 أكتوبر 2013
طار
طَارَ مِنْ سِجْنِ الهَوَانِ
بَاحِثًا فِيْ اللَّيْلِ عَنِّيْ
كُنْتُ وَحْدِي بَيْنَ أَنْهَارِ الشُّجُوْنِ
أَكْتُبُ الفَصْلَ الأَخِيْرَ
فِيْ هُرُوْبِي مِنْ سُجُوْنٍ لِلْهَوَانِ.
22 أكتوبر 2013
فعل الغواني
رَدَّنِيْ فِعْلُ الغَوَانِي
مَسْرَحًا فِيْهِ الأَمَانِي
ذِكْرَيَاتٌ لِلْجُنُوْنِ.
31 أكتوبر 2013
في كهف الظلمة
غَنَّتْ فِيْ كَهْفِ الظُّلْمَةِ أَوْتَارِي
وَتَنَاسَتْ مَوْجًا يَعْصِفُ بِالأَفْكَارِ
وَكَأَنَّ العُمْرَ طَرِيْقٌ يَسْكُنُ فِيْ الإِعْصَارِ.
31 أكتوبر 2013
قوافي
إِنِّيْ كُنْتُ المَفْتُوْنَ
بِاللُّغَةِ الحَيَّةِ فِيْ أَلْحَانِي
بِرَنِيْنِ الحَرْفِ
فِيْ كُلِّ قَوَافِي
أَحْزَانِي.
31 أكتوبر 2013
لحن الأنين
يَا حَبِيْبًا ضَمَّنِي عِنْدَ الصَّبَاحِ
وَاحَةً مِنْ عَاشِقِيْنَ
رَدَّنِي طِفْلاً حَيِيًّا
فَوْقَ بَحْرٍ مِنْ حَنِيْنِ الرَّاهِبِيْنَ
وَاحْتَوَانِيْ مِثْلَمَا عُوْدِ المُغَنِّيْ
فِيْهِ لَحْنٌ لِلأَنِيْنِ.
23 أكتوبر 2013
لو أجمع
لَوْ أَجْمَعُ كُلَّ وُرُوْدِ الدُّنْيَا
كُلَّ الأَقْمَارِ
كُلَّ النَّجْمَاتِ
كَيْ أَغْزِلَ عُقْدًا
لِامْرَأَةٍ تَمْنَحُنِي كُلَّ الدُّنْيَا.
6 أكتوبر 2012
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