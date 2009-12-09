

السيد عبد الله سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 15:12

المحور: الادب والفن









عصر الممات





حـِيْنَمَا يَكْسُــو الظَّلامُ الأُغْنِـــيَاتِ

فَاعْلَمُوا قَدْ جَاءَكُمْ عَصْرُ المَمَاتِ

وَاعْلَــمُوا مَنْ كَــانَ رِدْفًا لِلْـحَيَاةِ

شَدَّ عُــوْدِي بَاسِمًا نَحْـوَ السُّكَاتِ.





24 فبراير 2013





لا تلوموا





لَاتَلُوْمُوا النَّخْلَ فِـيْ عَصْرِ القُرُوْدِ

إِنْ عَتَى عَــنْ أَمْرِ رَبِّي وَالسُّجُوْدِ

فَـالنَّخِــيْلُ الــحُرُّ أَنْهَــارُ الــوُجُوْدِ

سَوْفَ يَمْضِي رَافِعًا كَفَّ الصُّمُوْدِ.





24 فبراير 2013





لاتناموا





إِلَّا تَنَامُوا فَالهَوَامُ

قَدْ مَلأْنَ

كُلَّ دَارِ

وَالخَفَافِيْشُ العَذَارَى قَدْ خَرَجْنَ

صَوْبَ دَارِي

قَدْ يَلِدْنَ

خَلْفَ بَابِي أَلْفَ أَلْفٍ مِنْ رِجَالٍ مِثْلُ نَارِ

لَا تَنَامُوا فَالجَرَادُ الصُّبْحَ طَلَّ مِنْ جِدَارِي

خَرَّبَ العِيْدَانَ سَارِي

ثُمَّ صَلَّى فِيْ مَحَارِي.





24 فبراير 2013











زهر الزمان



إِنَّنِي أَيْقَنْتُ أَنَّ القَلْبَ وَلَّاكِ الغَمَامَ

فَأْمُرِيْ فِيْ الرَّكْبِ أَنَّى شِئْتِ أَوْ حُلّي الغَرَامَ

كَيْ يَفِيْضَ العِطْرُ أَوْرَاقًا عَلَى زَهْرِ الزَّمَانِ

وَاحْسُبِيْ لِلْحُزْنِ وَقْتًا

فَالحَنِيْنُ الآنَ يَمْضِي بَيْنَ أَحْضَانِي غَرِيْبًا

يَا سَرَابًا كُنْتُ بِالأَمْسِ القَرَيْبِ

أَنْظُرُ الأَحْلامَ فِيْهِ

أَنْثُرُ الشَّوْقَ الجَمِيْلَ

فَوْقَ أَنْوَارِ الحَيَاةِ

قَدْ سَقَانِي لَوْعَةً دُوْنَ النَّدَى.





10 أبريل 2013





أحزان الجفون



غَلَّقَتْ أَبْوَابَ جَنَّاتِ العُيُوْنِ

وَاسْتَفَزَّتْ دَمْعَةً بِالقَلْبِ كَانَتْ

يَسْتَكِيْنُ السِّرُّ فِيْهَا

ثُمَّ ذَاعَتْ كَالطُّيُوْبِ

كُلُّ أَحْزَانِ الجُفُوْنِ.





5 مارس 2013













أفلتت





أَفْلَتَتْ مِنِّيْ الأَمَانِي وَالسُّنُوْنُ

هَاهُنَا اللَّيْلُ الَّذِي خَبَّأْتُهُ الآتِيْ يَبِيْنُ

هَا أَنَا وَحْدِي حَزِيْنٌ وَالمَنُوْنُ.





5 مارس 2013





عيناك بوابات



عَيْنَاكِ بَوَّابَاتُ قَلْبِي لِلْحَنِيْنْ

عَيْنَاكِ مِرْآتَانِ مَرَّتْ مِنْهُمَا

كُلُّ الأَغَانِي وَالأَنِيْنْ

عَيْنَاكِ دَرْبِي وَالسُّنُوْنْ.





5 مارس 2013





ثورة هبت



إِنْ أَتَتْ فِيْ الرِّيْحِ أُنْثَى

ثَوْرَةٌ هَبَّتْ عَلَى الوَادِي وَلَيْلٌ

سَوْفَ يَكْسُو كُلَّ نُوْرِ.



25 يونيو 2013









سأمشي





سَأَلُوْمُ المَوْجَةَ إِنْ مَدَّتْ فِيْ الرَّمْلِ طَرِيْقَا

سَأَلُوْمُ الشَّمْسَ إِذَا طَلَّتْ يَوْمًا

بَابًا وَبَرِيْقَا

وَسَأَرْوِيْ لِلْبَحْرِ

عَنْ سِرِّ غَرَامِي

وَسَأَمْشِيْ وَحْدِي

لَا يُثْنِيْنِي عَنْ حُلْمِي جُرْحِي

أَوْ صَخْرُ أَنِيْنِيْ.





25 يونيو 2013





ضحكة الأيام



عَلَّمَتْنِي ضِحْكَةُ الأَيَّامِ أَنَّ

مِنْ حَنِيْنِ العَاشِقِ الوَرْدِيِّ نُوْرٌ

جَفّفَ الأَحْزَانَ فِيْ دَرْبِ الحَيَارَى.



25 يونيو 2013





أين من قلبي



أَيْنَ مِنْ قَلْبِي طَرِيْقٌ

قَدْ زَرَعْنَاهُ البَهَاءَ

ثُمَّ عُدْنَا وَحْدُنَا نَجْنِي ثِمَارًا مِنْ خِدَاعٍ.



23 أكتوبر 2013



جاءني



جَاءَنِيْ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ

زَوْرَقُ الشِّعْرِ الجَمِيْلِ

حَطّنِيْ بَيْنَ التُّرُوْسِ

إِصْبَعًا فِيْهِ القَوَافِي

مِنْ دُمُوْعِيْ مِنْ ضُلُوْعِي

فَارْتَجَفْتُ.





22 أكتوبر 2013





جحر اللئام



رَدَّدَ المَوْجُوْعُ آهًا

حَطَّمَتْ جُحْرَ اللِّئَامِ

وَانْتَشَى وَغْدٌ سَقِيْمٌ

بِاللَّيَالِي المُثْقَلاتِ

بِالكَلامِ.





31 أكتوبر 2013





سوسنات



سَوْسَنَاتُ العِشْقِ مَرَّتْ ذَاتَ يَوْمٍ

فَوْقَ أَهْدَابِ الحَيَاةِ

فَارْتَعَدْتُ.





22 أكتوبر 2013

طار



طَارَ مِنْ سِجْنِ الهَوَانِ

بَاحِثًا فِيْ اللَّيْلِ عَنِّيْ

كُنْتُ وَحْدِي بَيْنَ أَنْهَارِ الشُّجُوْنِ

أَكْتُبُ الفَصْلَ الأَخِيْرَ

فِيْ هُرُوْبِي مِنْ سُجُوْنٍ لِلْهَوَانِ.





22 أكتوبر 2013





فعل الغواني



رَدَّنِيْ فِعْلُ الغَوَانِي

مَسْرَحًا فِيْهِ الأَمَانِي

ذِكْرَيَاتٌ لِلْجُنُوْنِ.





31 أكتوبر 2013





في كهف الظلمة



غَنَّتْ فِيْ كَهْفِ الظُّلْمَةِ أَوْتَارِي

وَتَنَاسَتْ مَوْجًا يَعْصِفُ بِالأَفْكَارِ

وَكَأَنَّ العُمْرَ طَرِيْقٌ يَسْكُنُ فِيْ الإِعْصَارِ.



31 أكتوبر 2013









قوافي



إِنِّيْ كُنْتُ المَفْتُوْنَ

بِاللُّغَةِ الحَيَّةِ فِيْ أَلْحَانِي

بِرَنِيْنِ الحَرْفِ

فِيْ كُلِّ قَوَافِي

أَحْزَانِي.





31 أكتوبر 2013





لحن الأنين



يَا حَبِيْبًا ضَمَّنِي عِنْدَ الصَّبَاحِ

وَاحَةً مِنْ عَاشِقِيْنَ

رَدَّنِي طِفْلاً حَيِيًّا

فَوْقَ بَحْرٍ مِنْ حَنِيْنِ الرَّاهِبِيْنَ

وَاحْتَوَانِيْ مِثْلَمَا عُوْدِ المُغَنِّيْ

فِيْهِ لَحْنٌ لِلأَنِيْنِ.



23 أكتوبر 2013





لو أجمع



لَوْ أَجْمَعُ كُلَّ وُرُوْدِ الدُّنْيَا

كُلَّ الأَقْمَارِ

كُلَّ النَّجْمَاتِ

كَيْ أَغْزِلَ عُقْدًا

لِامْرَأَةٍ تَمْنَحُنِي كُلَّ الدُّنْيَا.



6 أكتوبر 2012