

السيد عبد الله سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 14:05

المحور: الادب والفن









من لي



مَنْ لِيْ؟

مَنْ يَصْعَدُ بِيْ؟

لِسَمَاءٍ كَانَتْ تَسْكُنُهَا

هَذِي الأُنْثَى

تَتّخِذُ النّجْمَ

عِقْدًا مِنْ حَبَّاتِ النُّوْرِ

وَتَحِلُّ الشَّمْسَ

عِنْدَ مَنَابِعِ بَهْجَتِهَا

قَصَبًا وَأَصِيْلا

وَتُسَاوِي أَنْمُلَهَا بِفَضَاءٍ

مَكْسُوٍّ بِحَنِيْنِ العُشَّاقِ

وَكِتَابٍ مِنْ شِعْرٍ مَمْزُوْجٍ

بِالعَسَلِ

وَتَخْفِي بَيْنَ الكَفَّيْنِ

قَمَرًا مَرْصُوْدًا

لِخُرُوْجِ الفِتْنَةِ مِنْ جَوْفِ النَّبْعِ

وَسُكُوْنِ الجِنِّ

تَحْتَ وَسَائدٍ مَسْحُوْرٍ

مَنْ لِيْ؟؟؟

مَنْ يَصْعَدُ بِيْ؟؟؟؟.





8 نوفمبر 2012

















واختارت أن تعدل



وَاخْتَارَتْ أَنْ تَسْدِلَ كُلَّ جَدَائِلِ فِتْنَتِهَا

فَوْقَ جَبِيْنٍ مِنْ نُوْرٍ

وَاخْتَارَتْ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَ جُفُوْنِي

تَمْرَحُ فِيْ الجَفْنِ الأَيْمَنِ

تَسْبَحُ فِيْ الجَفْنِ الأَيْسَرِ

وَهُنَالِكَ مَنْطِقَةٌ بَيْنَ الجَفْنَيْنِ

يَنْبُتُ فِيْهَا وَادٍ مِنْ عِشْقِيْ.



8 نوفمبر 2012





ودود كفك



وَدُوْدٌ كَفُّكِ الحَانِي

وَيَلْقَانِي

عَلَى صَفْحٍ وَغُفْرَانِ

فَأَسْتَلْقِي

كَمَا الأَطْفَالِ فِيْ كَفٍّ

عَلَى تَرْنِيْمِ أَلْحَانِ

كَأَنَّ المَهْدَ قَدْ قُدَّ

عَلَى قَدْرِي

رَحِيْمٌ مِثْلُ أَشْجَانِي

وَدُوْدٌ كَفُّكِ العَاطِي

إِذَا يُعْطِي

بَرَاءَاتٍ لِشُطْآنِ.



23 ديسمبر 2012









ورق من توت





كَانَتْ فِيْ مَلَكُوْتٍ غَيْرَ المَلَكُوْتِ

تَسْتَحْوِذُ مِنْ لَوْنِ الضَّوْءِ

لَوْنَ خُفُوْتِ

وَتُبَاعِدُ بَيْنَ الزَّهْرَاتِ

كَيْ يَكْتَمِلَ الحُلْمُ الصَّاعِدُ

فِيْ وَرَقٍ مِنْ تُوْتِ.





8 نوفمبر 2012





الأرض زالت



طَلَّ مِنْ بَابِيْ غَرِيْبًا مِثْلَ نَايٍ

أَسْكَرَ الأَشْجَانَ فِيْ دَرْبِيْ الحَزِيْنِ

هَزَّنِي هَزًّا عَنِيْفَا

إِذْ كَأَنَّ الأَرْضَ زَالَتْ مَنْ ثَوَانٍي

فَاحْتَمَلْتُ الصَّبْرَ وَعْدًا لِلزَّمَانِ

طَلَّ فِيْ عِيْنِي زَمَانِي

ثُمَّ مَرَّ

ضَاحِكًا جَهْلِيْ وَقَالَ:

مَنْ رَمَاكَ؟

بَعْدَ أَنْ جَلَّ التَّلاقِيْ

وَرْدَةً دُوْنَ المَآقِيْ.





14 يناير 2013







الخيام



كُلُّ شِبْرٍ مِنْ فَضَائِي صَارَ وِكْرًا لِلْخِيَامِ

كُلُّ رَمْلٍ فِيْ حُدُوْدِي كَانَ فَرْشًا لِلْخِيَامِ

كُلُّ طِفْلٍ مِنْ بِلادِي كَانَ حُلْمًا لِلْخِيَامِ

أَرْضُ مَهْدِي رَمْزُهَا زَرْعُ الخِيَامَ

بَيْنَ أَوْطَانِي عَذَابٌ لِلْعَذَابِ.



25 يناير 2013



المجد



أَلْمَجْدُ لِلْخَيْمَاتِ فِيْ الأَرْضِ

المَجْدُ لِلأَحْلامِ فِيْ الخَيْمَاتِ إِذْ

مَا النُّوْرُ مَنْثُوْرٌ عَلَى خَيْمِي فَرَاشَاتٍ

تِنْحَازُ لِلنَّهْرِ

تَقْتَاتُ مِنْ قَفْرِي.



25 يناير 2013



بنت الخيام



بِنْتُ حَاكَتْ مِنْ فَسَاتِيْنِ الزِّفَافِ

خَيْمَةً كَانَتْ عَلَى شَكْلِ الرِّجَالِ

وَاخْتَفَتْ بَيْنَ التِّلالِ

جَاءَهَا مِنِّيْ غَمَامٌ حَائِرُ القَطْرِ الرَّهِيْبِ

هَزَّنِي صَوْتُ الجَوَابِ

أَنَّ فِيْ أَرْضِيْ خِيَامٌ لِلشَّبَابِ

كُلُّ شَمْسٍ تَمْنَحُ الأَهْلَ السَّرَابَ

خَيْمَةً فِيْ كُلِّ وَادٍي.





25 يناير 2013

تواريخ الخيام



كُلُّ تَارِيْخِ القَبِيْلَهْ

كَانَ مِنْ شَعْرِ الخِيَامِ

حِيْنَ لَمَّ اللَّيْلُ شِعْرًا مِنْ نِهَارٍ

لِلْخَلِيْلَهْ

قَدْ كَتَبْنَا فِيْ الصَّحِيْفَهْ

عَقْدَ بَيْعٍ لِلْبُيُوْتِ

وَالقَطِيْفَهْ

وَاشْتَرَيْنَا فِيْ المُقَابِلْ

أَلْفَ خَيْمَهْ

لِلْجَلِيْلَهْ

يَا تَوَارِيْخَ الخِيَامِ

هَلْ سَيَأْتِي يَوْمُ سَعْدٍ

تَخْتَفِيْ فِيْهِ البَدَيْلَهْ!؟.



25 يناير 2013



ضبط الغرام



تَمَارِيْنٌ عَلَى ضَبْطِ الغَرَامِ

وِشَاحَاتُ الصَّدَى فَكَّتْ ذَرَا الأَوْتَارِ أَنْغَامَا

وَطَارَتْ زَهْرَةُ النِّسْرِيْنِ مِنْ كَفٍّ لِكَفٍّ كَانَ أَسْقَامَا

وَبِتْنَا لِيْلَنَا فِيْ رَوْضِ أَنْوَارِ

حَوَالَيْنَا فَضَاءُ العُشْبِ رَنَّانُ

وَطَيْرٌ كَانَ غَنَّانَا أَغَارِيْدَا

صَدَاهَا يَمْلأُ الأَيَّامَ أَنْعَامَا

بَرِئْنَا مِنْ عُيُوْنِ الهَجْرِ أَحْيَانَا

وَأَحْيَانًا

ضَبَطْنَا العُمْرَ أَنْسَامَا.





15 يناير 2013



عش بالونات



كَائِنَاتٌ تُخْرِجَ الكَوْنَ الرَّمَادِي

مِنْ أَزِيْزِ الطَّائِرَاتِ

تُسْقِطُ الوِرْقَ الحَبِيْبَ

عُشَّ بَالُوْنَاتِ عِيْدٍ

كُلُّ عُشٍّ كَانَ طِفْلاً مِنْ بِلادِي.





25 يناير 2013





عطر شوقي



فَرْحَةٌ بَاتَتْ عَلَى رِمْشِ البَنَاتِ

صَفَّفَتْ مِنْ بَهْجَةٍ شَعْرًا طَوِيْلا

إِذْ سَيَأْتِي عَاشِقٌ فَوْقَ الجَوَادِ

فَارِسٌ مِنْ أَرْضِنَا كَانَ المُغَامِرْ

حَامِلاً أَطْنَانَ فَجْرٍ

لِلْحَيَاةِ

سَلْسَبِيْلاً سَوْفَ يَغْدُو كُلُّ بَيْتٍ

مَنْ بُيُوْتَاتِ البَنَاتِ

وَالأَمَانِي سَوْفَ تَشْدُوْ فَوْقَ نِيْلِي

مَرْكَبًا مِنْ عِطْرِ شَوْقِي

أَوْ يَمَامَاتٍ عَلَى وَعْدٍ لِوَادٍي

فِيْهِ مِنْ أَزْهَارِ مِيْنَا

وَرْدَةٌ حَطَّتْ قَنَادِيْلاً عَلَى بَرٍّ أَمِيْنِ.





15 يناير 2013





لاجيء





لَاجِيْءٌ أَوْتَادُهُ الخَيْمَاتُ تَمْشِيْ

مِنْ فَلَسْطِيْنَ الخِيَامُ

صَوْبَ سُوْرِيَّا الخِيَامُ

كَمْ سَنُعْطِيْهَا الخِيَامَ!؟.





25 يناير 2013





يا سماء





يَا سَمَاءَ الشَّرْقِ طُوْفِيْ بِالضِّيَاءِ

وَاكْتُبِيْ فِيْ الكَفِّ أَنْغَامَ القَضَاءِ

أَرْضُكِ الحُبْلَى خِيَامٌ لِلْفَضَاءِ.



25 يناير 2013





أَقسم



أَقْسَمَ النِّيْلُ الأَمِيْـــنُ

هَاهُنَا الأَرْضُ الكَمِيْنُ

هَــاهُنَا سَــــيْفٌ وَدِيْنُ

هـَـاهُنَا عُنْــــفٌ وَلِيْنُ.





24 فبراير 2013





الرصاص



لَــنْ يَنَــامَ اللَّــيْلَ لِـــصٌّ يَــا سِـلاحِيْ

فَالرَّصَاصُ الحَيُّ يَجْرِي مِنْ جِرَاحِيْ.





24 فبراير 2013





الطلاسم





أَيْقَظَتْنِيْ لَحْـظَةٌ مِــنْ غَفْوَتِيْ بَيْــنَ الــطَّلاسِمْ

بَاحِثًا عَــنْ ظِلِّ حَقٍّ غَابَ دَوْمًا فِـيْ الـمَوَاسِمْ

فَاخْتَطَفْتُ البَــدْرَ كَأْسًا كَــانَ شَرْقِيَّ الـمَبَاسِمْ

مَبْــسِمٌ لِلرِّيْحِ تَعْــوِيْ ، مَبْسِـمٌ حُرُ المَــرَاسِمْ

وَجْــدُهَا بَيْــنَ المَرَاعِي أَيْكَةٌ فِـيْ كَـفِّ رَاسِمْ

لَيْتَ شِعْرِي يَا بِلادِي، مَنْ عَـلِيْ بَابَا وَقَاسِمْ؟.





24 فبراير 2013



الكلاب



لَنْ تَنَامَ اللَّيْلَ يَا كَلْبَ الكِلابِ

فَالكِلابُ

قَدْ خُلِقْنَ

مِنْ عَذَابِ

يَنْتَبِهْنَ

لِلِّصُوْصِ لِلذِّئَابِ

فَانْتَبِهْ هَا قَدْ أَتَى فَجْرُ الضَّبَابِ.



24 فبراير 2013

المصير





إِنْ أَوَيْتُمْ لِلْكُهُوْفِ المُظْلِمَاتِ

فَالمَصِيْرُ الآنَ بَانَ

قَدْ غَدَوْنَا مَحْضَ ذَرٍّ بِالرُّفَاتِ.





24 فبراير 2013





النسيم





لَا تَلُوْمُوا النَّخْلَ إِنْ عَفَّ النَّسِيْمَ

فَالنَّـسِيْمُ اليَوْمَ قَـدْ حَـــفَّ اللَّـئِيْمَ.





24 فبراير 2013