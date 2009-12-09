|
|
من ديوان الومضات - ومضات شعرية 6
السيد عبد الله سالم
الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 14:05
المحور:
الادب والفن
من لي
مَنْ لِيْ؟
مَنْ يَصْعَدُ بِيْ؟
لِسَمَاءٍ كَانَتْ تَسْكُنُهَا
هَذِي الأُنْثَى
تَتّخِذُ النّجْمَ
عِقْدًا مِنْ حَبَّاتِ النُّوْرِ
وَتَحِلُّ الشَّمْسَ
عِنْدَ مَنَابِعِ بَهْجَتِهَا
قَصَبًا وَأَصِيْلا
وَتُسَاوِي أَنْمُلَهَا بِفَضَاءٍ
مَكْسُوٍّ بِحَنِيْنِ العُشَّاقِ
وَكِتَابٍ مِنْ شِعْرٍ مَمْزُوْجٍ
بِالعَسَلِ
وَتَخْفِي بَيْنَ الكَفَّيْنِ
قَمَرًا مَرْصُوْدًا
لِخُرُوْجِ الفِتْنَةِ مِنْ جَوْفِ النَّبْعِ
وَسُكُوْنِ الجِنِّ
تَحْتَ وَسَائدٍ مَسْحُوْرٍ
مَنْ لِيْ؟؟؟
مَنْ يَصْعَدُ بِيْ؟؟؟؟.
8 نوفمبر 2012
واختارت أن تعدل
وَاخْتَارَتْ أَنْ تَسْدِلَ كُلَّ جَدَائِلِ فِتْنَتِهَا
فَوْقَ جَبِيْنٍ مِنْ نُوْرٍ
وَاخْتَارَتْ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَ جُفُوْنِي
تَمْرَحُ فِيْ الجَفْنِ الأَيْمَنِ
تَسْبَحُ فِيْ الجَفْنِ الأَيْسَرِ
وَهُنَالِكَ مَنْطِقَةٌ بَيْنَ الجَفْنَيْنِ
يَنْبُتُ فِيْهَا وَادٍ مِنْ عِشْقِيْ.
8 نوفمبر 2012
ودود كفك
وَدُوْدٌ كَفُّكِ الحَانِي
وَيَلْقَانِي
عَلَى صَفْحٍ وَغُفْرَانِ
فَأَسْتَلْقِي
كَمَا الأَطْفَالِ فِيْ كَفٍّ
عَلَى تَرْنِيْمِ أَلْحَانِ
كَأَنَّ المَهْدَ قَدْ قُدَّ
عَلَى قَدْرِي
رَحِيْمٌ مِثْلُ أَشْجَانِي
وَدُوْدٌ كَفُّكِ العَاطِي
إِذَا يُعْطِي
بَرَاءَاتٍ لِشُطْآنِ.
23 ديسمبر 2012
ورق من توت
كَانَتْ فِيْ مَلَكُوْتٍ غَيْرَ المَلَكُوْتِ
تَسْتَحْوِذُ مِنْ لَوْنِ الضَّوْءِ
لَوْنَ خُفُوْتِ
وَتُبَاعِدُ بَيْنَ الزَّهْرَاتِ
كَيْ يَكْتَمِلَ الحُلْمُ الصَّاعِدُ
فِيْ وَرَقٍ مِنْ تُوْتِ.
8 نوفمبر 2012
الأرض زالت
طَلَّ مِنْ بَابِيْ غَرِيْبًا مِثْلَ نَايٍ
أَسْكَرَ الأَشْجَانَ فِيْ دَرْبِيْ الحَزِيْنِ
هَزَّنِي هَزًّا عَنِيْفَا
إِذْ كَأَنَّ الأَرْضَ زَالَتْ مَنْ ثَوَانٍي
فَاحْتَمَلْتُ الصَّبْرَ وَعْدًا لِلزَّمَانِ
طَلَّ فِيْ عِيْنِي زَمَانِي
ثُمَّ مَرَّ
ضَاحِكًا جَهْلِيْ وَقَالَ:
مَنْ رَمَاكَ؟
بَعْدَ أَنْ جَلَّ التَّلاقِيْ
وَرْدَةً دُوْنَ المَآقِيْ.
14 يناير 2013
الخيام
كُلُّ شِبْرٍ مِنْ فَضَائِي صَارَ وِكْرًا لِلْخِيَامِ
كُلُّ رَمْلٍ فِيْ حُدُوْدِي كَانَ فَرْشًا لِلْخِيَامِ
كُلُّ طِفْلٍ مِنْ بِلادِي كَانَ حُلْمًا لِلْخِيَامِ
أَرْضُ مَهْدِي رَمْزُهَا زَرْعُ الخِيَامَ
بَيْنَ أَوْطَانِي عَذَابٌ لِلْعَذَابِ.
25 يناير 2013
المجد
أَلْمَجْدُ لِلْخَيْمَاتِ فِيْ الأَرْضِ
المَجْدُ لِلأَحْلامِ فِيْ الخَيْمَاتِ إِذْ
مَا النُّوْرُ مَنْثُوْرٌ عَلَى خَيْمِي فَرَاشَاتٍ
تِنْحَازُ لِلنَّهْرِ
تَقْتَاتُ مِنْ قَفْرِي.
25 يناير 2013
بنت الخيام
بِنْتُ حَاكَتْ مِنْ فَسَاتِيْنِ الزِّفَافِ
خَيْمَةً كَانَتْ عَلَى شَكْلِ الرِّجَالِ
وَاخْتَفَتْ بَيْنَ التِّلالِ
جَاءَهَا مِنِّيْ غَمَامٌ حَائِرُ القَطْرِ الرَّهِيْبِ
هَزَّنِي صَوْتُ الجَوَابِ
أَنَّ فِيْ أَرْضِيْ خِيَامٌ لِلشَّبَابِ
كُلُّ شَمْسٍ تَمْنَحُ الأَهْلَ السَّرَابَ
خَيْمَةً فِيْ كُلِّ وَادٍي.
25 يناير 2013
تواريخ الخيام
كُلُّ تَارِيْخِ القَبِيْلَهْ
كَانَ مِنْ شَعْرِ الخِيَامِ
حِيْنَ لَمَّ اللَّيْلُ شِعْرًا مِنْ نِهَارٍ
لِلْخَلِيْلَهْ
قَدْ كَتَبْنَا فِيْ الصَّحِيْفَهْ
عَقْدَ بَيْعٍ لِلْبُيُوْتِ
وَالقَطِيْفَهْ
وَاشْتَرَيْنَا فِيْ المُقَابِلْ
أَلْفَ خَيْمَهْ
لِلْجَلِيْلَهْ
يَا تَوَارِيْخَ الخِيَامِ
هَلْ سَيَأْتِي يَوْمُ سَعْدٍ
تَخْتَفِيْ فِيْهِ البَدَيْلَهْ!؟.
25 يناير 2013
ضبط الغرام
تَمَارِيْنٌ عَلَى ضَبْطِ الغَرَامِ
وِشَاحَاتُ الصَّدَى فَكَّتْ ذَرَا الأَوْتَارِ أَنْغَامَا
وَطَارَتْ زَهْرَةُ النِّسْرِيْنِ مِنْ كَفٍّ لِكَفٍّ كَانَ أَسْقَامَا
وَبِتْنَا لِيْلَنَا فِيْ رَوْضِ أَنْوَارِ
حَوَالَيْنَا فَضَاءُ العُشْبِ رَنَّانُ
وَطَيْرٌ كَانَ غَنَّانَا أَغَارِيْدَا
صَدَاهَا يَمْلأُ الأَيَّامَ أَنْعَامَا
بَرِئْنَا مِنْ عُيُوْنِ الهَجْرِ أَحْيَانَا
وَأَحْيَانًا
ضَبَطْنَا العُمْرَ أَنْسَامَا.
15 يناير 2013
عش بالونات
كَائِنَاتٌ تُخْرِجَ الكَوْنَ الرَّمَادِي
مِنْ أَزِيْزِ الطَّائِرَاتِ
تُسْقِطُ الوِرْقَ الحَبِيْبَ
عُشَّ بَالُوْنَاتِ عِيْدٍ
كُلُّ عُشٍّ كَانَ طِفْلاً مِنْ بِلادِي.
25 يناير 2013
عطر شوقي
فَرْحَةٌ بَاتَتْ عَلَى رِمْشِ البَنَاتِ
صَفَّفَتْ مِنْ بَهْجَةٍ شَعْرًا طَوِيْلا
إِذْ سَيَأْتِي عَاشِقٌ فَوْقَ الجَوَادِ
فَارِسٌ مِنْ أَرْضِنَا كَانَ المُغَامِرْ
حَامِلاً أَطْنَانَ فَجْرٍ
لِلْحَيَاةِ
سَلْسَبِيْلاً سَوْفَ يَغْدُو كُلُّ بَيْتٍ
مَنْ بُيُوْتَاتِ البَنَاتِ
وَالأَمَانِي سَوْفَ تَشْدُوْ فَوْقَ نِيْلِي
مَرْكَبًا مِنْ عِطْرِ شَوْقِي
أَوْ يَمَامَاتٍ عَلَى وَعْدٍ لِوَادٍي
فِيْهِ مِنْ أَزْهَارِ مِيْنَا
وَرْدَةٌ حَطَّتْ قَنَادِيْلاً عَلَى بَرٍّ أَمِيْنِ.
15 يناير 2013
لاجيء
لَاجِيْءٌ أَوْتَادُهُ الخَيْمَاتُ تَمْشِيْ
مِنْ فَلَسْطِيْنَ الخِيَامُ
صَوْبَ سُوْرِيَّا الخِيَامُ
كَمْ سَنُعْطِيْهَا الخِيَامَ!؟.
25 يناير 2013
يا سماء
يَا سَمَاءَ الشَّرْقِ طُوْفِيْ بِالضِّيَاءِ
وَاكْتُبِيْ فِيْ الكَفِّ أَنْغَامَ القَضَاءِ
أَرْضُكِ الحُبْلَى خِيَامٌ لِلْفَضَاءِ.
25 يناير 2013
أَقسم
أَقْسَمَ النِّيْلُ الأَمِيْـــنُ
هَاهُنَا الأَرْضُ الكَمِيْنُ
هَــاهُنَا سَــــيْفٌ وَدِيْنُ
هـَـاهُنَا عُنْــــفٌ وَلِيْنُ.
24 فبراير 2013
الرصاص
لَــنْ يَنَــامَ اللَّــيْلَ لِـــصٌّ يَــا سِـلاحِيْ
فَالرَّصَاصُ الحَيُّ يَجْرِي مِنْ جِرَاحِيْ.
24 فبراير 2013
الطلاسم
أَيْقَظَتْنِيْ لَحْـظَةٌ مِــنْ غَفْوَتِيْ بَيْــنَ الــطَّلاسِمْ
بَاحِثًا عَــنْ ظِلِّ حَقٍّ غَابَ دَوْمًا فِـيْ الـمَوَاسِمْ
فَاخْتَطَفْتُ البَــدْرَ كَأْسًا كَــانَ شَرْقِيَّ الـمَبَاسِمْ
مَبْــسِمٌ لِلرِّيْحِ تَعْــوِيْ ، مَبْسِـمٌ حُرُ المَــرَاسِمْ
وَجْــدُهَا بَيْــنَ المَرَاعِي أَيْكَةٌ فِـيْ كَـفِّ رَاسِمْ
لَيْتَ شِعْرِي يَا بِلادِي، مَنْ عَـلِيْ بَابَا وَقَاسِمْ؟.
24 فبراير 2013
الكلاب
لَنْ تَنَامَ اللَّيْلَ يَا كَلْبَ الكِلابِ
فَالكِلابُ
قَدْ خُلِقْنَ
مِنْ عَذَابِ
يَنْتَبِهْنَ
لِلِّصُوْصِ لِلذِّئَابِ
فَانْتَبِهْ هَا قَدْ أَتَى فَجْرُ الضَّبَابِ.
24 فبراير 2013
المصير
إِنْ أَوَيْتُمْ لِلْكُهُوْفِ المُظْلِمَاتِ
فَالمَصِيْرُ الآنَ بَانَ
قَدْ غَدَوْنَا مَحْضَ ذَرٍّ بِالرُّفَاتِ.
24 فبراير 2013
النسيم
لَا تَلُوْمُوا النَّخْلَ إِنْ عَفَّ النَّسِيْمَ
فَالنَّـسِيْمُ اليَوْمَ قَـدْ حَـــفَّ اللَّـئِيْمَ.
24 فبراير 2013
|
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
من ديوان الومضات - ومضات شعرية 5
-
من ديوان الومضات - ومضات شعرية 4
-
من ديوان الومضات - ومضات شعرية 3
-
من ديوان الومضات - ومضات شعرية 2
-
من ديوان الومضات - ومضات شعرية 1
-
من ديوان الومضات - ومضات شعرية
-
هلال ...........هلال - رواية - الفصل الحادي عشر
-
كتمت الجرح في قلب المغني - شعر
-
هلال ...........هلال - رواية - الفصل العاشر
-
هلال ...........هلال - رواية - الفصل التاسع
-
هلال ...........هلال - رواية - الفصل الثامن
-
هلال ...........هلال - رواية - الفصل السابع
-
هلال ...........هلال - رواية - الفصل السادس
-
هلال ...........هلال - رواية - الفصل الخامس
-
هلال ...........هلال - رواية - الفصل الرابع
-
هلال ...........هلال - رواية - الفصل الثالث
-
هلال ...........هلال - رواية - الفصل الثاني
-
هلال ...........هلال - رواية - الفصل الأول
-
أوراق الظنون
-
الجلباب الأزرق - قصة قصيرة
المزيد.....
-
جدل التطبيع مع إسرائيل يتجدد في -قرطاج السينمائي-
-
كتارا الدوحة على إيقاع الجاز الأوروبي للمرة الرابعة
-
المالكي من وغادوغو:سيادة الدول أساس بناء إفريقيا قوية وصاعدة
...
-
السيسي وحرمه يطمئنان على الفنانة شادية
-
-المشهد- مع وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي
-
وفاة الفنان الساخر ميخائيل زادورنوف
-
وزير الخارجية الفرنسي: الحريري حر في تنقلاته
-
رؤية نقدية لفيلم -جريمة في قطار الشرق السريع-
-
أثرياء العالم يحرصون على تدريس أبنائهم هذه اللغة
-
قريبا صدور النسخة العربية من كتاب الفيلسوف اليوناني سينيكا ب
...
المزيد.....
-
التكوين المغترب الفاشل ) أنياب الله إلهكم )
/ فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
-
عندما كان المهدي شعلة...
/ محمد الحنفي
-
تسيالزم
/ طارق سعيد أحمد
-
وجبة العيش الأخيرة
/ ماهر رزوق
-
abdelaziz_alhaider_2010_
/ عبد العزيز الحيدر
-
أنثى... ضوء وزاد
/ عصام سحمراني
-
اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية
/ عبد العزيز الحيدر
-
قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام
/ ياسين النصير
-
زوجان واثنتا عشرة قصيدة
/ ماجد الحيدر
-
بتوقيت الكذب
/ ميساء البشيتي
المزيد.....