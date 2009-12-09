

باسم الفضلي العراق

الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 12:19

المحور: الادب والفن









{ { غناء على ايقاع الحاضر }./..باسم الفضلي العـــراق

نتوءاتُ اللهفةِ الأخيَلية .. ترسمُ مياسمَ الهُروع ... في طُورِ القلبِ المنتصرِ لدهشتِهِ السَّجاحية.. و الوجوه .. رُغاليةُ القوافي تضمُّهُ غابةَ أسئلةٍ معشيّةَ الأغصان ..صُفرةُ الأرصفةِ الأخوانِ صفائية .. تصطبغُ بنثيثِ رمادِ الأغوارِالكافوريةِ الصّادحة .. بمعلّقاتِ نهاياتِ مضاربِ الصعاليك .. و تزدردُ غُصَّتَها ... بلا تمنِّياتٍ ذي يَزَنيّةٍ مفطومةِ المواعيد .. فديارُ ندوةِ الترقُّب .. أوصدتْ عِكاظَها .. وباعدتْ ما بينَ فُخذَي مرابدِها ... لعَلْقَمِيي طاقِ الإنكسار ؛ تتعثّرُ الشفةُ البُراقية .. بإبتسامةِ ذُهولِها العَبْسيَّة .. ولاتتفحَّمُ مدياتُها في حُضنِ حَذامِ .. صفيرٌ هُبَليُّ الأصداء .. يغوي صفصافاتِ المفازاتِ أليَطلعُ البدرُ من ثناياها .. لتنشرَ شراكَ المَسْكنة .. وتلمَّ أشرعةَ السكينة .... لكنها تنزوي بعيداً .. عن خطواتِ القلوبِ معكَ .. و... اذا البوابةُ الصَّمتيةُ الإباحة .. تشمخُ .. بوَجَعِ الإسترحامِ الرَّضيعِ الّلاعقِ صديدَ نَحرِه

أما تَنفتِح ... ؟؟

تَمَلُّ خَرَسَها ... ؟؟

تخلعُ بغاءَها في الوادي المُحرَّمِ ..؟؟

أما تُتمتمُ بإسمِ سارقِ بسمةَ النارِ الأعظم ..؟؟

.. هريرُ خريرِ الرصافة والجسر .. ينطفي في جفنِ تَوبادَ تَيمورَ لَنْكيِّ الشبَق ...

الوصول ..!!؟؟

والصراطُ طوفانُ دم ...... فُلكُهُ ضلوعُ حَولياتُ الرجاء ... وطيرُهُ .... انا..

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هامش : هناك اسماء لشخصيات واماكن ومصطلحات ادبية وتاريخية من الفترة الجاهلية والاسلامية }./..باسم الفضلي العـــراق

نتوءاتُ اللهفةِ الأخيَلية .. ترسمُ مياسمَ الهُروع ... في طُورِ القلبِ المنتصرِ لدهشتِهِ السَّجاحية.. و الوجوه .. رُغاليةُ القوافي تضمُّهُ غابةَ أسئلةٍ معشيّةَ الأغصان ..صُفرةُ الأرصفةِ الأخوانِ صفائية .. تصطبغُ بنثيثِ رمادِ الأغوارِالكافوريةِ الصّادحة .. بمعلّقاتِ نهاياتِ مضاربِ الصعاليك .. و تزدردُ غُصَّتَها ... بلا تمنِّياتٍ ذي يَزَنيّةٍ مفطومةِ المواعيد .. فديارُ ندوةِ الترقُّب .. أوصدتْ عِكاظَها .. وباعدتْ ما بينَ فُخذَي مرابدِها ... لعَلْقَمِيي طاقِ الإنكسار ؛ تتعثّرُ الشفةُ البُراقية .. بإبتسامةِ ذُهولِها العَبْسيَّة .. ولاتتفحَّمُ مدياتُها في حُضنِ حَذامِ .. صفيرٌ هُبَليُّ الأصداء .. يغوي صفصافاتِ المفازاتِ أليَطلعُ البدرُ من ثناياها .. لتنشرَ شراكَ المَسْكنة .. وتلمَّ أشرعةَ السكينة .... لكنها تنزوي بعيداً .. عن خطواتِ القلوبِ معكَ .. و... اذا البوابةُ الصَّمتيةُ الإباحة .. تشمخُ .. بوَجَعِ الإسترحامِ الرَّضيعِ الّلاعقِ صديدَ نَحرِه

أما تَنفتِح ... ؟؟

تَمَلُّ خَرَسَها ... ؟؟

تخلعُ بغاءَها في الوادي المُحرَّمِ ..؟؟

أما تُتمتمُ بإسمِ سارقِ بسمةَ النارِ الأعظم ..؟؟

.. هريرُ خريرِ الرصافة والجسر .. ينطفي في جفنِ تَوبادَ تَيمورَ لَنْكيِّ الشبَق ...

الوصول ..!!؟؟

والصراطُ طوفانُ دم ...... فُلكُهُ ضلوعُ حَولياتُ الرجاء ... وطيرُهُ .... انا..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هامش : هناك اسماء لشخصيات واماكن ومصطلحات ادبية وتاريخية من الفترة الجاهلية والاسلامية