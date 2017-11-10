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الساتلايت المغربي و أحمر الشفاه رغم الأوساخ


كمال آيت بن يوبا
الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 12:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


شعارنا : حرية – مساواة – أخوة
كنت قد هنأت المغاربة الأسبوع الذي نودعه بمناسبة إطلاق الساتلايت المغربي المتعدد المهام الذي تم إطلاقه مؤخرا في الفضاء من طرف محطة فرنسية .و قلت أن هذا الإنجاز يثلج صدور المغاربة جميعا .
لكن للأسف أن "جميعا" هذه لم تكن صائبة. لأن بعض الأخبار و بعض تعليقات المغاربة على الحدث في صفحات التواصل الإجتماعي لم تكن مماثلة لما عبرنا عنه .
فقد عبر عن ذلك بعض المغاربة بالمثل المغربي الذي يقول "أحمر الشفاه رغم الأوساخ" .و يقصد به تلك المرأة التي تتجمل بأحمر الشفاه و هي متسخة كثيرا للدلالة على أن ليس هناك إنسجام بين الفعلين . فقالوا كيف يدخل المغرب عصر الفضاء و التكنولوجيا هو يشكو الجهل و الأمية المتفشية بشكل فظيع و البؤس والفقر و التسول و الهشاشة في القرى والمدن و التخلف المخجل و الفساد المستشري مع نهب الثروات و الدوس عن حقوق الانسان و غير ذلك؟
وقالوا ايضا أن ملايير ذلك الساتلايت لابد أن تكون قد أخذت من جيوب المغاربة بطرق شتى و حيل لا تعد ولا تحصى من طرف الشركات الفرنسية العاملة في المغرب و غيرها .
و تساءل كثيرون بالمناسبة و مقارنة مع دولة جنوب افريقيا التي لها ايضا أول ساتلايت إفريقي خاص بها عن التقدم في المغرب هل هو حقيقة في ظل غياب الديموقراطية الحقيقية .و لأن دولة جنوب افريقيا كانت دولة عنصرية و استعمارية .لكنها صارت دولة ديموقراطية لعب فيها البيض الانجليز إلى جانب السود الافارقة دورا مهما لارسائها منذ مدة طويلة.و لا يمكن مقارنتها بالمغرب في هذا المجال.
إطلاق الساتلايت المغربي تلته أخبار عن دعوة المجلس الأعلى للحسابات لرفع سن التقاعد لسبعة وستين سنة بسبب ادعاء عجز صناديق التقاعد حسب عناوين اخباربعض المواقع الاخبارية المغربية... أنظر الرابط أسفل المقال) وإضرابات تضامنا مع الأساتذة الذين يقال أنه تم تعنيفهم من طرف تلاميذ في مدن تطوان والرباط و ورزازات ..
تعليقات أخرى تساءلت بمناسبة مناقشة ميزانية 2018 عمن يحاسب مجلس الحسابات نفسه و عن دوره القانوني الذي يعطي انطباعا انه اصبح يقوم بمهام هي من اختصاص مهام القضاء .وبما ان الاستغناءات الاخيرة عن الخدمات في صفوف وزراء حكومة العثماني قد تمت بناء على تقارير هذا الاخير فقد تساءل مرشد جماعة العدل والإحسان ، ذات "المرجعية الاسلامية جدا"، العبادي - في اغفال لدور النفوذ الفرنسي في شمال افريقيا - عمن يحاسب المفروض فيهم من المغاربة أنهم مسؤولون فعليون عن سياسة البلد إذا كان مبدـأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مبدأ دستوري و معقول؟
و تساءل كثيرون عن الانعكاس المباشر للساتلايت عن حياة المواطنين وما الذي سيستفيد منه الأميون والفقراء جدا من المغاربة في ظل هيمنة أسر قليلة على ثروات البلد .
و بالتالي و للاسف فما توقعنا أنه سيكون عرسا و فرحا مغربيا بالساتلايت لم يكن في الواقع كذلك بالنسبة للبعض .
أتمنى أن يحدث ما يعيد الثقة لكل هؤلاء المشككين و يحقق أمانيهم و تطلعاتهم المشروع و الواقعي منها طبعا و تتبدد المخاوف...

مع تحياتي

رابط الخبر:
http://telexpresse.com/permalink/77926.html
حسن العبادي وتصريححه حول المحسابة و ربطها بالمسؤولية..
http://lakome2.com/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D9%83%D9%85/%D9%84%D9%83%D9%85-%D8%AA%D9%81%D9%8A/32231.html





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كمال آيت بن يوبا

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