أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - دلال برو الساحلي - أُجيدُ غرز الشوك ..


اخر الافلام











المزيد.....

أُجيدُ غرز الشوك ..


دلال برو الساحلي
الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 11:24
المحور: الادب والفن
    


لا أجيد زرع الحدائق
مِن جزيرة أرواد ،
أبو موسى ، أنجوان ،
كمران حتى طيران السندباد ..
لا أنعس على صفحات
تاريخ قرطاجة
و تاريخ الأمجاد ..
لا أُجيد الّا غرز الشوك
في تيجان أصدافي ..
بكْر فجري صلاة العِباد ..
فأُشهر عصور الأجداد
بِوضح وجهك و النهارْ
و أُشهد نَسب الخيال
أمطارَ علقم الثمارْ ..
فتومئُ إليَّ يد المسيح
تُبارك جبيني :
هلمّي إليّ ،
اقترب زمن الزلزلة ،
و حركة الأشجارِ
لا تُنبئ بِالمُعجزات..





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
دلال برو الساحلي

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- المرج لي :-
- متُّ صغيرة ...
- أُواصل وحدتي ...
- صدئتْ عباءتي حتى تعبتُ من السفرْ ...
- في صَرحيَ أَتعبّدُ كَنعجة العيد ...
- أَتَنْكر أَنّ لي حكاية معك ..؟
- أَنا متّهم يا جسدي ...
- حديقة وردٍ ..
- يا ذا الفلّاح ..
- ما في حدا ..
- أنا لستُ بخير !
- ليسَ لِلحزن ميقاتٌ ...

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- قريبا صدور النسخة العربية من كتاب الفيلسوف اليوناني سينيكا ب ...
- ستيفن سيغال ينضم لقائمة المتهمين بالتحرش في هوليوود
- بوش وابنه قلقان: ربما يدمّر ترمب الحزب الجمهوري
- عاجل..قاض يأمر بحبس رئيسة برلمان كاتالونيا
- روسيا تشارك في -يوروفيجن- من جديد
- مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا
- الحكومة تدخل على -خط- حوادث العنف المدرسي
- بوتين يحتفي بفنانة الشعب السوفيتي ألكساندرا باخموتوفا (فيديو ...
- مهرجان رام الله الشعري نافذة لمدن مغلقة
- عاجل..السعودية تدعو مواطنيها الى مغادرة لبنان -في اقرب فرصة ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر
- بتوقيت الكذب / ميساء البشيتي
- المارد لا يتجبر..بقلم:محمد الحنفي / محمد الحنفي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - دلال برو الساحلي - أُجيدُ غرز الشوك ..