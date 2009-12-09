

دلال برو الساحلي

الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 11:24

المحور: الادب والفن









لا أجيد زرع الحدائق

مِن جزيرة أرواد ،

أبو موسى ، أنجوان ،

كمران حتى طيران السندباد ..

لا أنعس على صفحات

تاريخ قرطاجة

و تاريخ الأمجاد ..

لا أُجيد الّا غرز الشوك

في تيجان أصدافي ..

بكْر فجري صلاة العِباد ..

فأُشهر عصور الأجداد

بِوضح وجهك و النهارْ

و أُشهد نَسب الخيال

أمطارَ علقم الثمارْ ..

فتومئُ إليَّ يد المسيح

تُبارك جبيني :

هلمّي إليّ ،

اقترب زمن الزلزلة ،

و حركة الأشجارِ

لا تُنبئ بِالمُعجزات..