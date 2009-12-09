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موت مسلوق....


فاطمة شاوتي
الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 11:23
المحور: الادب والفن
    



أكنس الشمس من شرفة القمر
أشبك خيوط الليل في بركار
أرفو معدة الحرب بأكرة
وأشفط الدهون من بطن الرصاص
ليستوي معدل الحرارة ....


عند خط التماس...
بين الموت والحياة
يتجول جدي في أروقة التاريخ
لينهي أزمة مشتعلة
في ضمير الغياب
بين الماضي والحاضر...
أحزمة الفقر
تجول في دماغ المليار
تنعي العرب...
وتدفن الشاهد الأخير....
في سهرة ليلية....


على سلم ريشتر ...
الجماجم
تحفر الارض
لتنام في هدنة منتصف الحلم...
ساد السكون
تحت إبطها
حملت الطريق عجوزا
وتصدت لعاصفة من التصفيقات...
ثم ساد السكون....

على الجدار الأخير
فواهة تنفجر
في سمت الرماد...
حيث يأنف الفينيق
أن يبعث
في لوحة ...
تعلقها عمامة
عند جبل النزيف..





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فاطمة شاوتي

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