

محمد ليلو كريم

الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 06:30

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









وأنا أتلقف الأخبار الواردة من المملكة العربية الاسلامية السعودية عن حملة تصفية طالت امراء وشخصيات متنفذة سعودية وإعتقال واحتجاز أسماء لامعة تنتسب الى عائلة آل السعود الحاكمة ؛ ألتفت الى مسألة حساسة تتعلق بنمط من الحكم والإدارة السياسية لطالما أُشيع عن الحكومات العربية ألا وهي السلطة المغلقة أو دولة المنظمة السرية وفق تعريف الأستاذ حسن العلوي الذي وضعه كعنوان لأحد أهم كتبه ، وأنا هنا اتسائل كمواطن في دولة تُعرف بأنها عربية : هل من المنطقي أن نعتقد بعدم وجود تأريخ من التنظيم الأستبدادي السري المتراكم يقود مملكة آل سعود ، وأن فعلة أبن الملك وولي العهد وليدة اللحظة ؟..

رحت أبحث عن الإجابة لليلة كاملة قضيتها أتصفح ما نُشر عن أي معارض للنظام من داخل النظام فوجدت معارض للأسرة من داخل الأسرة ، وبقدر ما أزعجني وحرك عواطفي الإنسانية حديث الأمير خالد بن فرحان آل سعود المُنكل بأبيه وبه وبكل العائلة ألتزمت بالتركيز على زاوية النظام المغلق ، فاستمعت بتعجب وشيء من الذهول الى قصة عائلة الأمير وكيف تعرض والده الى السجن والفصل عن عائلته لمجرد نصيحة قدمها للملك سلمان - وحينها كان اميراً - تُلفت الى حق المواطنين في نّوال حريات أكثر ، وكان الناصح والمنصوح لوحدهما وبينهما حديث ودي ، ولكن النصيحة قلبت الود الى الضد ، فتربص سلمان بفرحان وراح يُضيق عليه حتى وصل الأمر لمنعه من السفر دون إعلام الأمير بقرار المنع إذ لم يعلم إلا في المطار ينوي السفر لبريطانيا مع أسرته لقضاء إجازة ، ولهول المفاجئة أنفعل الأمير ودفعه الإنفعال للإعتراض بصوت مسموع وإبداء إمتعاضه من هكذا قرارات جائرة ونال من شخص الملك حينها - الملك فهد - ، وما إن رجع واسرته للبيت حتى داهمته سيارات مضللة خاصة ذهبت به الى جهة مجهولة لمدة ستة اشهر ليبتعد عن اسرته عشرة اشهر بعد أطلاق سراحه من السجن كما وأجبر على تطليق زوجته المصرية والإلتزام بزيارة قصيرة لمنزله كل شهر !!!..

طبعاً أنا أضع علامات تعجب وكأنني مواطن في دولة ديموقراطية تحترم مواطنيها ، وكأنني لم أعاني من نظامين على شاكلة النظام السعودي ، نظامين تعاقبا على حكم بلادي .

التجأ الأميرخالد بن فرحان آل سعود الى المانيا وحصل على اللجوء فالجنسية ، ووصل لعرش المملكة الأمير سلمان الذي دمر حياة قريب له لمجرد نصيحة ودية ، وقبل أيام وبخبر مفاجيء أجهز ولي العهد ابن سلمان على أمراء ومسؤلين من العائلة وخارجها في عملية غامضة وسرية ، والأخبار التي تصلنا كأنها فُتات يُسرق لا يسد جوع المتتبع لحقيقة ما جرى ، ولكن المؤكد أن الذي جرى عملية مغلفة بالسرية تُمهد لمرحلة محاطة بالسرية وكأن مهلكة آل سعود غرفة مظلمة يصدر منها صراخ وضجة ولكننا لا نرى المشاهد بأبصارنا ، وكما حصل في جمهوريتنا التي أنتهت بأم المهالك ستهلك المهلكة ...

يبدو أن مصطلح ( الإسلام السياسي ) لا يفي التوصيف الدقيق للأنظمة العربية حقه ، وحتى مصطلح ( دولة المنظمة السرية ) صار أقل شأناً ، وقد نضطر اخيراً لإستخدام مصطلح يُضاهي جهنم ..

للأمير خالد بن فرحان آل سعود كتاب يحمل عنوان (( مملكة الصمت والاستعباد في ظل الزهايمر السياسي )) يختص به بأحوال النظام السعودي ويخبرنا كشاهد عيان عن قصص من داخل المنغلق الآل سعودي ، وأتمنى أن اقتطع شيء من مرتبي الشهري لشراء الكتاب وأرجو توفره في المكتبات العراقية لأقرأه كمواطن يتمتع بحرية الرأي والقراءة في ظل نظام شفاف ديموقراطي زي الفُل ، والمهالك أنواع وحظوظ . .