

دفاعاً عن الدكتور خالد منتصر

راغب الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 05:39

المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية















تعرفت على الدكتور خالد منتصر من خلال كتاباته ومقالاته ، وتعرفت على رجل يمتلك عقلاً مفتوحاً ورأياً محكماً بناءاً ، ولم أجد فيما يكتب وفيما ينشر شيئاً يخدش الحياء أو يريد له ذلك ، كما يدعي خالد الجندي ذلك الإنتهازي المعروف ، فهذا النوع من البشر معروفون لنا جيداً ، نعرفهم في لحن القول وفي تلونهم ونفاقهم ، ونذكر جيداً كم كان هذا الرجل من أشد الناس حماسة للرئيس السابق ، ومن ثم كان من أشدهم عليه .



خالد الجندي ليس بدعاً من مشايخ الفتنة والعهر والفساد والإنحراف ، هو من تلك الفئة التي تنعق مع كل ناعق ، وظلماً كبير أن يسمي نفسه شيخاً وهو لا يمتلك شيئاً من صفات و مزايا الشيوخ أية فضيلة ، فلا هو شيخ ولا هو أفندي ولا هو متحرر ولا هو ...



من يعرف الدكتور خالد منتصر ويعرف رصانته ورزانته وحرصه على الإسلام يشعر ، إن الجندي إنما يتجني عليه ويتعمد إثارة الفتنة في زمن تسعى فيه مصر لتجاوز آثار النكبة التي حدثت بعد ثورة يناير ، وتعرفون جيداً إننا قد وضعنا كل ثقتنا بالرئيس السيسي وهو يقوم بعملية تصحيح وإصلاح ، وتعديل للميزان كي تعود مصر قوية عزيزة ، وكان رهاننا على الرئيس في ان ينقلها من عصر الظلام إلى عهد الحرية والنور والتحرر والكرامة ، ولازلنا نرآهن عليه في حذف هذا النوع من المشايخ من ساحة مصر التي نحبها ، هذه الفئة من المشايخ تختلق الفتنة وتريد لها مكاناً في ظل الإنقسام .



خالد منتصر حين يعرض في صفحته الإفتراضية تمثالاً لنحات إيطالي عالمي ، هو يعلم إن شعب مصر ذو التاريخ والأرث الحضاري الموغل لا يكون ضحية إنحلال وعهر وفجور لمجرد رؤيته لهذا التمثال وهذه المنحوته ، ولا نتصور نحن حتى مع ما يُقال عن ظاهرة التحرش التي تأخذ أبعاداً كبيرة في مصر ، إنها أي الظاهرة قد غيرت في الذائقة المصرية العالية أو إنها قد حطت منها أبداً ، فمصر التي نعرفها هي أكبر من كل هذه المؤامرات ، وكل هذا العبث الذي يحاول تشويه صورتها أمام العالم والناس ، فظاهرة التحرش التي يُحكى عنها ، إنما هي بفعل فاعل معروف لدينا جميعاً ، ومعروفة أهدافها ومعروف من هم المروجين لها والباثين ، هي سياسة تتبعها جهات إسلاموية تهدف إلى تكسير أجنحة مصر ومحاصرة المرأة فيها لكي يخل التوازن ، وتنعدم القابلية على البناء والإعمار ، فجعل المرأة حبيسة في بيتها مؤامرة تقوم بها قوى الإسلام السياسي والهدف واضح في الإخلال بطبيعة التوازن في الحياة وفي صنع القرار ، وللأخوان المسلمين دورا بارزا في هذه اللعبة ، نجد ذلك في أدبياتهم وثقافتهم التنظيمية وما يبثونه وما يصدرونه ، إذن فحتى هذه المحكي عنها هي سياسة تآمرية ، ولهذا ندعوا رئيس البلاد والأجهزة المختصة لتكون بمستوى المسؤولية ولا ترضخ للتضخيم لأن في ذلك ضياع لمصر .



الفن العربي عرفناه من خلال مصر بهذا الكم وبهذه النوعية ، ولقد كانت فترة الخمسينات والستينات وحتى أواسط السبعينات من القرن الماضي فترة متقدمة نمى فيها الفن والفكر والثقافة وازدهرت في ظلها رؤية العالم تجاه مصر ، ولم نسمع عن هذا الذي يسمونه تحرشاً ، هذا التحرش الذي يُنبه إليه الجندي هو من تلك الفئة التي تشبه الجندي ، ومن مثله من أولئك الذين يحاولون تعكير صفو الحياة من خلال هذا الفكر الرجعي المنقبض ، ولا يعبر خالد الجندي في كلامه عن خوف أو خشية أو عن تقوى ، إنما هو رهان الجماعات الظلامية وأدواتها التي تريد خنق مصر من خلال تشويه صورتها ، فينغلق باب الحياة وتنعدم السياحة وتسد أبواب التلاقي مع العالم الحر ، إذ حينما يسمع الناس في هذا العالم عن ذلك الرأي الرقيع لخالد الجندي ، سينفر هؤلاء عن مصر خوفاً وخشية .



الدين يا خالد الجندي ليست شعارات ولكنه فعل سليم نافع وصالح ، وعلى رأي المتنبي كل أناء بالذي فيه ينضح ، وتاريخ الجندي هذا لا يؤهله أبداً الحديث عن الصواب والخطأ في الدين ، وحسبك هذا التفاوت في التاريخ والنزاهة بينك وبين الدكتور خالد منتصر ، وعلى رأي من قال - إن كنت ناسي أفكرك -



فلا تثير الفتنة ولا تجعل نفسك مطية للشيطان وأتق الله وأصلح نفسك قبل فوآت الأوآن ، وإني بموضع الناصح الأمين لك ولأمثالك من البشر أن لا يخلطوا الحابل بالنابل ، فثمة أشياء مسكوت عنها عنك تعرفها ويعرفها غيرك عنك .



إن الحرية شيء ثمين والإختلاف في وجهات النظر أمر محمود ، وتعرف جيداً إن من صفات المسلم النشط إحترام الرأي الآخر ، وحتى في حال عدم التوافق فإن الكلمة الطيبة تكون صدقة ، ولذلك قرأنا في الكتاب المجيد قوله : - فإذا الذين بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم - هكذا يجب أن تفكر وهكذا يجب أن تكون ، حتى ولو من باب الظاهر ، ولا تكون كقوم داعش يفعل المنكر ويحسبه معروفاً ، ولنا ولكم أسوة بعلي بن أبي طالب الذي تمنى أن يكون لكل واحد حلم وأناة قبل أن ينطق بحكم أويتقول على الغير بأقاويل ، وليس من ضير ان تعود إلى نفسك وتحاسبها عما بدر منها من تجني وهذيان ، فالحليم من أتعض بغيره ،



إن لخالد منتصر الدكتور في قلوب كل إنسان حر مكانة محترمة ، تزداد مع الأيام بحكم ما يكتب وما يقول فهو لم يُرآئي ولم يحنث ولم ينافق ، كلامه دائماً لا يلزم أحداً به ولا يريد من الأخرين أن يكونوا له أتباعاً أو مقلدين ، بل هو يمارس ثورة العقل التي هي ذلك الحبل السري الذي يسعى له كل منصف في هذا العالم ، ولهذا نحن معه وندعوا الرئيس والحكومة المصرية لتبني خطابه فهو الأقرب لتصحيح المسار وهو المحبب لجيل الشباب ، تلك هي الحقيقة ونحن من موقعنا الليبرالي الديمقراطي حريصين كل الحرص لتكون لمقالات خالد منتصر وقع وأهمية عند جُل أو معظم الشباب العربي ..















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