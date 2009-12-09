

وراء الحقيقة -الشعائر الدينية الاسلامية - هل فيها منطق ؟

بولس اسحق

الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 03:56

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







ما مدى ارتباط الشعائر الدينية الاسلامية بالمنطق... فانك ما أن تسأل أي رجل دين أو حتى شخص غير عالم بأصول الدين ( ليس شيخا أو فقيها ) عن سبب ورود كذا و كذا تعليمات حول شعيرة معينة... إلا اخذ بالسرد الفارغ ليعطيك الفائدة الحقيقية وغالبا ما يستشهد بأية أو حديث أو أكثر... فعلا سبيل المثال إن سألت المؤمنين عن لماذا يتوضؤون... أجابوك سريعا حتى بدون تفكير للنظافة وللنشاط... وإذا سألتهم عن الصلاة وأوقاتها التي غالبا ما تسبب الإزعاج عند استيقاظ وإقلاق للراحة... أجابوك بفوائد الإستيقاظ الباكر... واذا سالت عن الصوم والحكمة من الإنقطاع عن الطعام لأكثر من نصف ساعات اليوم الواحد... فتراهم يجترون ويعطوك قائمة لها بداية وليس لها نهاية من فوائد الصوم الصحية وهكذا دواليك..... ولنسلم بكل فرضا او جدلا بكل تلك التبريرات لكن هل فيهم من يشرح لنا كيف:

لو ان المؤمن توضئ فأنهي وضوئه على أحسن ما يكون أو فلنقل أنه أستحم ( إغتسال شرعي كامل ) بالماء الساخن والشامبو والليفه والصابون وخرج من الحمام وأرتدي ثيابه وتهيأ للصلاة وفجأة وبدون إرادة يخرج قليلا من الهواء الفاسد من دبره.... ( أو تعرض غصبا عنه لأي سبب من مفسدات الوضوء البسيطة ) فماذا عليه أن يفعل؟؟؟؟ آه لقد نقضت طهارته وأصبحت صلاته لا تقبل فماذا يجب أن يفعل؟؟؟؟ يعود ليتوضأ فيغسل كذا وكذا وكذا...والتي لا علاقه لها كاليدين او المرافق او الراس اصلا بالمكان الذي احدث كالدبر والذي لم يتم غسله اصلا... فما علاقة اليدين والقدمين والرأس بما احدثه الدبر... هل لأحد أن يدلني على الحكمة من ذلك... كما ان التسلسل الروتيني لكثير من الأفعال اثناء الوضوء على سبيل المثال... فيجب أولا على المؤمن ان يغسل يديه ثم الساعدين ثم أذنيه ثم...ثم.... إلى أن ينتهي بالقدمين ليمسح بعد ذلك وجهه بنفس اليدين التي مسحت قبل ذلك القدمين... جميل جدا حيث أن الهدف من الوضوء كما ذكر سابقا هو تحقيق الطهارة.... لكنني أود أن أسأل هنا... هل تسبيق مسح الرأس مثلا عن مسح الأذنين يعني أن المؤمن لم يحقق الطهارة الموجبة... قد أقتنع أن آخر ما يجب غسله هو القدمين لوجود منطق في هذا... لكن هل هناك منطق في تسبيق مسح الأذنين عن الرأس أو الأنف أو غير ذلك؟؟؟؟

والان لناتي الى الصلاة الاسلامية والتي يجب أن يقف فيها المؤمن بين يدي الرحمن فيرفع يديه بطريقة معينة ويقول كلمات محددة وإلى آخره (لكن حسب ما أعرفه عن الصلاة أنها صلة بين العبد و ربه)..... وهنا أسأل: ألا تحصل هذه الصلة ولا يقبل اله القران صلته به إلا إذا قام العبد بهذه الحركات بطريقة وثنية تقليدية خالصة... فلو مثلا جلس هذا العبد - دون مرض أو علة - أو لم يرفع يديه بالشكل المعروف أو لم يقرأ أيات و سور معينة... هل معنى هذا ان اله القران ألن يقبل منه صلاته... هل سيعتبرها كأن لم تكن أم سيعاقبه على خطأه وقد تكون هي الفيصل بين حسناته و سيئاته... فتكون السبب أن تغلب سيئاته حسناته ويزج في الدرك الأسفل من النار إلى أبد الآبدين وياكل الزقوم ويشرب من السعير... كل ذلك لأنه أخطأ في صلاته؟؟؟؟؟

اما بالنسبة الى الحج.... فكلنا يعرف مناسكه..... أريد أن أفهم كيف يبطل حج المؤمن بل ويصبح عليه تقديم كفارة فقط لأنه مثلا نسى ان يقص من شعره أو حك جزءا من جسمه فخرجت شعيرات؟؟؟؟

وما يسمى بالطقوس في الاسلام فانك تجد بان هناك أناس مهوسون بها أكثر من العقيده. انك تجد الوهابيين يتحاربون فيما بينهم على مقدار طول اللحيه وطول الثوب وطريقة وضع اليدين على السره أو أعلى الصدر والحج والعمره... وهناك حروب ومبارزات حول رفع الايدي حين الدعاء وحين قول امين في خطبة صلاة الجمعه... حتى ان خنازير الوهابيه منعوا رفع اليدين الى درجة انه اذا صليت بجانب وهابي ورفعت يديك فانه سوف يطلب منك إنزال يديك اذا رآك وقد رفعتهما لتأمين الدعا... بينما في الجانب الآخر انبرى فريق اخر منهم لاثبات انه لابد من رفع اليدين وان الفريق الاول مخطيء وعلى ضلاله... كلا الطرفين يستمتعون بتلك الطقوس الوثية ويقدسونها ويتبارون في أيهم له الطريقه المثلى في تطبيقها... وقد يتقاطعون ويتحزبون ويضمرون الكراهيه لبعضهم.

وختاما... يمكننا ان نستشف بان الوضوء ليس له أي علاقة بالنظافة لسببين، أولهما لو كان يشير على النظافة لما استعيض به بالتيمم بالتراب الذي ربما يكون مداس من قبل البهائم او التبرز من قبل الافراد... والثاني لم يذكر الفقهاء ولا المفسرون ان من نواقض الوضوء اي إشارة على الإتساخ، اي انه من الممكن أن تكون متسخا بالطين والدهن بل وبالروث وبنفس الوقت تعتبر طاهرا طالما أنك لم تتعرض لأي من نواقض الوضوء التي منها على سبيل المثال - في بعض المذاهب - ملامسة المرأة بل وتتشدد بعض المذاهب في أنها حتى لو كانت من محارمك.

اما فكرة الحج فهي ليست فكرة إسلامية... بل كانت موجودة قبل الإسلام بآلاف السنين والتي امر بها ابراهيم القرآني بحسب زعم ابن ابي كبشة وهدفها كان ماديا تجاريا بحتا وقد تنبه محمد إليها في ما بعد... بعد أن كان قد اخطأ في البداية بجعل القبلة إلى المسجد الأقصى تملقا لليهود والنصارى في حينه ( الذي لم يكن موجودا اصلا) لذلك تدارك الموقف بعد ان رفض اليهود والنصارى الانسياق وراء هلوساته... بأن أعاد القبلة إلى مكة... ابن آمنة يطلب من المؤمنين الالتزام بالصوم والصلاة والحج والوضوء التي لا تقدم ولا تؤخر... أما أن يطلب منهم عمل عملا مفيدا فهذا ما لا يسمح به الهه... وهل عرفت في الطقوس كلها شيئا مفيدا باستثناء إضاعة الوقت والجهد والمال... علما بأن إضاعة هذه الأمور هو أحد أهم أسباب تخلف المسلمين الذين يقضون وقتهم في التهرب من الإنتاج والعمل المفيد واضاعة الوقت بحجة حان وقت الصلاة!!!

تخيل لو ان المسلمين لولا موسى لا زالوا بدل خمس صلوات يصلون خمسين صلاة مفروضة في اليوم... مع العلم بأن المفروضة فعلا ليست خمس كما يزعمون بل أكثر من ذلك بكثير... ما بين ركعات تحية المسجد والسنة القبلية والسنة البعدية وصلاة الضحى وقيام الليل والشفع والوتر والنثر والإستخارة والشكر والحمد والتسبيح وصلاة ما قبل الجماع وما بعد الجماع ودخول الحمام والخروج منه... وصلوات الأعياد والأموات والنوافل وغير ذلك كثير من الصلوات التي لو كانوا ملتزمين بها وقاموا بها جميعا فسلام على أعمالهم وأرزاقهم وعائلاتهم!!











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