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|الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حسن المنصوري - لايتم حماية الحقوق المكتسبة مالم تكن مكتسبة وفقاً لأحكام القانون .
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لايتم حماية الحقوق المكتسبة مالم تكن مكتسبة وفقاً لأحكام القانون .
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|الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حسن المنصوري - لايتم حماية الحقوق المكتسبة مالم تكن مكتسبة وفقاً لأحكام القانون .