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اعترافات .. من خارج زمن الحب 33


سليمان الهواري
الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 00:49
المحور: الادب والفن
    


الاعتراف الثالث و الثلاثون
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أنا المُدجّجُ بِالشوق
جئتكِ أحمل لهفتي
فما جدوى
أن تتمنعي ؟
صلاة الحب هلّت
فقِفي لحظةَ سهو
في محراب هوايَ
و تخشّعي
يليق بكِ التتيّم
ويليق بي الهيام
فاسجدي لي
واركعي
ًإني وحدتكِ في العالمين
واتخذتك إلهة
تحت أضلعي
أحن لمدام الشهد
فارحمي كفيف هواك
ارحمي مِني
سيلَ الأدمعِ
وتعاليْ الْعَقي شهْدَ جموحي
إنّي جمعته لكِ مُعتّقا
مُذْ قبّلتكِ وأنت تتشهدين
حتى ارتجت بالدعاء
صوامعي
يا الله
هذه الشفاه أرعدت
وإنّي لَصاحبُها
فمَنْ يوقفُ عاشقا إذا عزم
يا ربة عشقي
ألا فاسمعي
*** سليمان الهواري / رضا / اصحاحات العشق الاربعون ***





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سليمان الهواري

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سليمان الهواري - اعترافات .. من خارج زمن الحب 33