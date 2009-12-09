

طالب الجليلي

الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 00:36

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









دول الخليج تامر رعاياها بمغادرة ( لبنان) فورا ..!



( إخذ فالها امن اطفالها)..!!





في قريتي ،حين كنت طفلا .. حين تغضب السماء وتغمر ا( اليشان) حيث كانت قريتي تربض مذ عهد لجش والملك جوديو !! كانت السماء حين تجن تمطر ! لكن ذلك المطر لم يكن رحمة ابدا .. زوابع وبرق وسيول كان تلك السماء أضحت قربة عملاقة فتقتها عين جن !

آنذاك تفزع جدتي خوفا على بقراتها !

كانت جدتي تتوسل السماء ومن خلقها ومن فتق قريتها خوفا ليس على نفسها وإنما على أبقارها .. كانت تقول متوسلة :

ربي ... حوالينا ، موش علينا ...!