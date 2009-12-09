

عبدالجليل الكناني

الحوار المتمدن-العدد: 5693 - 2017 / 11 / 9 - 22:27

المحور: الادب والفن









سألتُ رجلاً يسكنُ اوجاعي .. انه انا



سألتُه :- كيفَ الألمْ ؟؟

فقالَ لي :-

صنبورُ ماءٍ صدئٍ يقطرُ دمْ

واصبعٌ تقطعهُ من هولِ عضاتِ الندمْ

وغورُ جرحٍ ينزفُ الأوجاعَ ناراً وحممْ

قلتُ :- نعم .. نعم

ذاكَ شعورُ الألمْ

ولكن :

ماذا يكونُ الألم ؟؟

فقالَ :- ان تكونَ لستَ انتَ .. انما ..

محضُ حياةٍ في صنمْ

وان تكونَ مذعناً لتدعي ...

أن الوجودَ في العدمْ

وان ترى الغباءَ من خيرِ النعمْ

قلتُ :- نعم .... نعم . نعم ..

فقالَ منِّي غاضباً :-

وأن تكونَ مثلَ بئرٍ فارغٍ

ترددُ الصدى

نعم .. نعم .. نعم ..

وان تساقَ كالخروفِ بين قطعانِ الغنمْ

قلتُ :- نعم ..

نعم ..

نعم