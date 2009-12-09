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سألتُه :- كيفَ الألمْ ؟؟


عبدالجليل الكناني
الحوار المتمدن-العدد: 5693 - 2017 / 11 / 9 - 22:27
المحور: الادب والفن
    


سألتُ رجلاً يسكنُ اوجاعي .. انه انا

سألتُه :- كيفَ الألمْ ؟؟
فقالَ لي :-
صنبورُ ماءٍ صدئٍ يقطرُ دمْ
واصبعٌ تقطعهُ من هولِ عضاتِ الندمْ
وغورُ جرحٍ ينزفُ الأوجاعَ ناراً وحممْ
قلتُ :- نعم .. نعم
ذاكَ شعورُ الألمْ
ولكن :
ماذا يكونُ الألم ؟؟
فقالَ :- ان تكونَ لستَ انتَ .. انما ..
محضُ حياةٍ في صنمْ
وان تكونَ مذعناً لتدعي ...
أن الوجودَ في العدمْ
وان ترى الغباءَ من خيرِ النعمْ
قلتُ :- نعم .... نعم . نعم ..
فقالَ منِّي غاضباً :-
وأن تكونَ مثلَ بئرٍ فارغٍ
ترددُ الصدى
نعم .. نعم .. نعم ..
وان تساقَ كالخروفِ بين قطعانِ الغنمْ
قلتُ :- نعم ..
نعم ..
نعم





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عبدالجليل الكناني

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبدالجليل الكناني - سألتُه :- كيفَ الألمْ ؟؟