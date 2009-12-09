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اعترافات .. من خارج زمن الحب 32


سليمان الهواري
الحوار المتمدن-العدد: 5693 - 2017 / 11 / 9 - 22:26
المحور: الادب والفن
    



الاعتراف الثاني و الثلاثون
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بين عقلي وقلبي ،
كتبت شريعة الحب .. أعترفُ بجنوني ،
حينَ أعدتُ خلقَ الكون بِمقاسكِ ،
بأنفاسكِ .. بلونِ عطرك الساكن عيوني ،
بحجم الشهقةِ حين أنصهر فيك
حين أُرتل كلَّ الصلوات على تلالك
المزروعة في دمي
حينَ تكتمل رجولتي فيكِ ..
نعم أنا أعترفُ بجنوني فيك ،
أعترفُ أني أشتاقك
أشتاقك .. فلا تسأليني لما اشتاقك ؟
شيء ما كشلال انتشاءٍ سائل يتدفق في عمودي الفقري ..
كما الروحُ تعود لِأوْصالي ..
تزرعين المعنى في شتات كيمياء الحب في كل كياني ..
أعلنكِ سيدة الوقت يا كل شيء أنتِ ..
أشتاقك .. فلا تسأليني لما اشتاقك ؟
ما اعرفه أنه كلما مررت بطيفك ..
دغدغة منك تعتري جسدي ..
و كأن حرارتي ترتفع ..
اسمك يزاحم اسمك في شفاهي ..
اصرخ في صمت .. أحبك
ملء السماوات أحبك .. ملء الأحلام أحبك
ملء الفناء أحبك .. أحبك و كفى ..
فاللهم اسقني مدام أنثى متمردة لا تعرف الهدوء ،
و انا لا اعرف الإستكانة ..





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سليمان الهواري

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سليمان الهواري - اعترافات .. من خارج زمن الحب 32