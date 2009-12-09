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يكفي خيانة للمرأة


رستم ابوعمرو
الحوار المتمدن-العدد: 5693 - 2017 / 11 / 9 - 22:02
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


يكفي دعاية والنشر والكلام الفارغ ومن يدعي بانة يعمل لصالح المرأة ودعم المرأة اسمحو لي نتكلم بصراحة وبوضوح تام
هناك البعض وانا اقول بعض المواقع الذين يتكلمون في اسم المرأة ومعاناة المرأة ويعملو مشاريع وندوات وحاضرات وتصوير وترويج وتلميع
بانهم كلة هذا لصالح المرأة لا والف لا انا متابع امور كثيرة وغير من الصديقات ايضا متابعات معي ونتحاور معا ما الذي يحدث اكيد لا شيء سوى يعملو مؤتمرات ومقابلات وندوات والسفر لاجلة هم فقط على حساب المرأة الذي تعاني الالم المشردة اليتيمة الذي لا مكان تعيش فية هي واطفالها تدور في الشوراع تبحث عن لقمة عيش كي تاكل هي واطفالها من الجوع الكافر والبرد القارص وتختبىء وتهرب من الكلاب الضالة من هنا وهناك . لا احد يسئل حتى سوال عنهم في هذة الندوات والمدمرة لحقوق المرأة التي لم يقدمو لها سوى الصور وذهاب بفكارو هيك قدمو وضحو لاجل المرأة لا والف لا المرأة محتاجة دواء ومساعدات وملابس ونحن على ابواب فصل الشتاء والبرد القارص شديد البرودة . يكفي متاجرة على حساب المرأة المسكينة. اطالب الجميع بان يتحملو المسؤولية الكاملة وضع بعض النساء صعب للغاية ويجب التحرك السريع والعاجل والفوري.
من مقامي هذا الكريم اطلب التحرك السريع هناك نساء بحاجة ماسة للعلاج والدواء والملابس والكل والشرب.
انتم يا من تدعو انكم تقدمو الدعم المادي والمعنوي للنساء المحتاجات ماذا تفعلو تضحكو عليهم ببعض الكلمات والحروف ما بتخجلو وانتم تتصورو والتسليم والكلام الفاضي الذي اصلا يضر بالمرأة وينفعكم انتم ومصلحتكم الشخصية باسم المرأة المسكينة المحتاجة المشردة.
انا وبناء وعلى طلب معظم نساء كثيرات اكتب باسمهم واذا ما استمر هذا الوضع ساطلق حملة اعلامية واسعة وشرسة.
على اعلى المستويات الدولية والعالمية.
اشكركم. رستم ابوعمرو مناصر الاول للمرأة العربية
9/11/2017 الخميس





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رستم ابوعمرو

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الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - رستم ابوعمرو - يكفي خيانة للمرأة