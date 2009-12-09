أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - أسعد العزوني - أوجه العبث


اخر الافلام











المزيد.....

أوجه العبث


أسعد العزوني
الحوار المتمدن-العدد: 5693 - 2017 / 11 / 9 - 21:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


لو تفحصنا الواقع العربي لوجدنا أنه يعج بالتناقضات التي ترقى إلى العبث ،وأهمها أن الحوار العلمي الهاديء الهادف الموضوعي والرزين مفقود،ويطغى عليه خطاب العمالة والتخوين، في حال أن الواحد فينا لم يجاري الضلال وأصحابه ،كما أن هناك سوء فهم متعمد ومقصود لدى العابثين بمصير الأمة ،وهو انهم عندما يسمعون وجهة نظر توصفهم جيدا يتهمونك بأنك تمدح الطرف الآخر .
فعلى سبيل المثال عندما تنتقد سلطة اوسلو يتهمونك فورا بأنك تمتدح حماس ،وكذا تسير الأمور بالنسبة لأزمة الخليج المهلكة،فمن ينتقد تصرفات آل سعود المريبة يتهمونه بأنه عميل فارسي ويعمل لحساب حزب الله كما حصل معي،وما أضحكني حد القهقهة أن احدهم غرد لي أن التطبيع السعودي مع مستدمرة إسرائيل الخزرية الصهيونية الإرهابية، هو خطة محكمة ذكية للقضاء عليها وتحرير فلسطين.
ولأن الشيء بالشيء يذكر فإنهم يطبعون مع مستدمرة إسرائيل علانية ،بعد أن كان تطبيعهم معها مخفيا منذ مئة عام وهي ما تزال فكرة صهيوينة على الورق،ويعادون إيران التي قطعت علاقاتها مع الصهاينة وسلمت سفارتهم في طهران للفلسطينيين ،والأنكى من ذلك أن هؤلاء العابثين فرضوا حصارا في شهر رمضان الخير والرحمة على الشعب القطري لتجويعه ،وفكروا بغزو قطر عسكريا بالإستعانة بجنود التسي تسي الباحث عن الرز ،من أجل تغيير قيادتها ،وهم الذين يثبتون النتن ياهو في الحكم ،علاوة عن تأسيسهم تحالفا سنيا -إسرائيليا ضد الشيعة.
العبث العربي لاتفسير له سوى أنه ضرب من الغباء،إذ كيف كيف يتم التحالف مع إيران ومعاداة تركيا ،وتجد النقيض على نفس الساحة من يتحالف مع تركيا ويعادي إيران كما هو الحال في سوريا .
وفي الساحة الفلسطينية نرى العبث بلا حدود منذ مجيء سلطة اوسلو التي أسس لها أبناء مردخاي سلول،فهذه السلطة تقوم بالتنسيق الأمني مع مستدمرة إسرائيل ،وتشن الإعتقالات في صفوف الشعب الفلسطيني وتضيق على مواطنيها ،إلى درجة أن صاحب أوسلو ينهي خدمات من يعارضه أيا كان منصبه ويحرمه من الأتعاب ،كما أنهم تصالحوا مع حماس وفق الخطة المرسومة لشطبها سلميا بعد فشل قيام التحالف الإسرائيلي العربي الجديد بشن عدوان على قطاع غزة ،وقالوا أن أحدا لن يتحدث عن سلاح المقاومة التي تمتلكه حماس ،لكنهم وبعد توريطها وإيقاعها في الفخ بدأوا يطالبونها بتسليم سلاحها ،لأنه لن يكون في فلسطين سوى سلاح السلطة.
ومن جهة اخرى فإن هناك من يضع نفسه في مواقف محرجة بإدعائه وجود مقاومة في المنطقة ،ناسيا أو متناسيا أن المقاومة هي فعل مستمر على أرض الواقع ،لا إستعراضات إعلامية وبهرجات لإجبار العدو على ضرب الشعب ،ليقال انهم صمدوا امامه ،علما أن الدمار والقتل يكون من نصيب الشعب.
هناك ما هو أسخم من ذلك أن العرب إنطلت عليهم الحيلة الصهيو-أمريكية وصدقوا أنهم متهمون بالإرهاب ،وأسسوا تحالفا دوليا على حسابهم لمقاومة داعش "الإرهاب" الذي تم غرسه من قبل كل من مستدمرة إسرائيل وامريكا وبريطانيا في قلب الذاكرة العربية ،وجرى إعتبار داعش أشد إرهابا من مستدمرة إسرائيل.
من صفحات العبث ان هناك من يقول أن الوطن العربي أصبح يقع تحت الخطر الإيراني ،ولا نجد احدا يتحدث عن الإرهاب الإسرائيلي،فأي عرب نحن وكيف نفكر بالله عليكم؟





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
أسعد العزوني

إجمالي القراءات: 1,412,512
المقالات المنشورة: 965
- حرب سعودية –إيرانية على الأبواب
- كنعان:مر على القدس غزاة كثيرون ورحلوا
- كارثة الخليج بين التصرفات الصبيانية وإبتزاز الدهاقنة
- مشروع -نيوم السعودي- تدشين ل-الشرق الأوسط -الإسرائيلي
- 4 مليارات دولار للسيسي تنهي أزمة الخليج
- 2017 عام الكويت
- إقبال كبير من فرسان السعودية ومصر والكويت في الجولة الثانية
- مؤتمر دولي يناقش في قونيا القضية الفلسطينية والدور التركي في ...
- وعد بلفور ..نتاج جريمتين
- حزب الحياة الأردني يعقد مؤتمره العام السابع وسط تشكيك بنوايا ...
- عبد الله كنعان ...صوت الحق المنافح عن القدس
- التطبيع شريان حياة ل-إسرائيل-
- التخوّف الرسمي الأردني ..في محلّه
- لقاء مدير الأمن العام مع مؤسسات حقوق الإنسان في الأردن .. مس ...
- حقوق الإنسان أساس الأمن
- فلسطين تشارك في بطولتي الدوري العربي للقفز على الحواجز في ال ...
- الرد الصريح على توجه -كارنيغي -الصهيوني القبيح
- الفنان سهيل بقاعين ينقل المكفوفين من التهميش والظلمة إلى حيا ...
- باسل الطراونة ..نبض حقوق الإنسان في الأردن
- إدارة اليونسكو الجديدة ستنسف القرارات القديمة

المزيد.....


أخبار عامة
- الرئيس الفرنسي يزور السعودية للقاء محمد بن سلمان
- الكويت تطالب مواطنيها بمغادرة لبنان فورا وعدم السفر إليها
- الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا
- انفجار محرك صاروخ - فالكون 9- أثناء اختباره
- لبنان.. ساحة صراع ساخنة مقبلة؟
- الأمير -المقتول- حي على الأرجح
- دببة روسيا تهدد لاتفيا
- طارق رمضان يشعل حربا إعلامية بين شارلي إيبدو وميديا بارت
- لافتات الانتخابات المحلية الجزائرية تثير السخرية والجدل
- اتهامات لشركة فرنسية بـ-التورط في القمع- بمصر

المزيد.....
كتب ودراسات
- توءمة ملتصقة بين الحزب الشيوعي والتجمع / مصطفى مجدي الجمال
- المُفكر والفيلسوف الأممي -صادق جلال العظم-: تذكرة وذكرى لمرو ... / عبد الله أبو راشد
- جذور وأفاق بنية الدولة / شاهر أحمد نصر
- حوار مع أستاذى المؤمن / محمد شاور
- مسمار في جدار الذاكرة / رداد السلامي
- أكاذيب حول الثورة الروسية / كوري أوكلي
- الجزء الثاني : من مآثر الحزب الشيوعي العراقي وثبة كانون / 19 ... / فلاح أمين الرهيمي
- الرياح القادمة..مجموعة شهرية / عبد العزيز الحيدر
- رواية المتاهة ، أيمن توفيق / أيمن توفيق عبد العزيز منصور
- عزيزى الحب / سبيل محمد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - أسعد العزوني - أوجه العبث