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الفراشة السادسة والعشرون:


جودت شاكر محمود
الحوار المتمدن-العدد: 5693 - 2017 / 11 / 9 - 20:35
المحور: الادب والفن
    


أرقد بتكاسل في الظلال نهديها
لأصلي لآلهة الرغبة
الأنفاس متقطعة
والعيون مغلقة
والعرق يقطر بطيئا مثل العسل
والأجساد زلقة الملمس
في هذه العاصفة من العاطفة
كلماتي معبأة داخل زجاجات
والمشاعر التي تختبئ
يمكن رؤيتها... مرسومة على ملامح وجهها
الساقين ترتجف بالإيقاعات البطيئة
استطيع تلمس كل شيء
أن أخذ نفسا بعيدا
أن أطالبها بالمزيد من الرشفات
لكني أجد نفسي في غيبوبة
لذا استسلم لإغواء شياطينها





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جودت شاكر محمود

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