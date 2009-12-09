

نهاد كامل محمود

الحوار المتمدن-العدد: 5693 - 2017 / 11 / 9 - 19:35

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









لك ان تتزوج طفلة في الثالث الابتدائي



يسعى بعض الإسلاميين في مجلس النواب العراقي الى سن قانون يجيز لك ان تتزوج طفلة عمرها تسع سنوات أي مازالت في الصف الثالث الابتدائي حتى لو كان عمرك خمسين سنة او اقل او اكثر .. فما دام ابوها او ولي امرها الشرعي أي القانوني يوافق على بيعها لك ان كانت نفسه دنيئة فقد أصبحت هذه الطفلة حلال لك وفق شريعة بعض الفقهاء ابتكروها غفلة عن شريعة الإسلام التي ذكرها الله في كتابه العزيز والتي لا يوجد في القران الكريم ما يشير لا صراحة ولا ضمنا ولا تلميحا الى هذا الزواج الاجرامي .



انني اعتبر ان هذا القانون هو من اكبر الجرائم بحق الطفلات حيث ستتعقد نفسياتهن فتؤثر في المستقبل سلبا في نفسيات اطفالهن فتتحول تلك التاثيرات السلبية لتكون جريمة اكبر بحق المجتمع العراقي وليس المجتمع الإسلامي فقط حيث ان تاثيراتها السلبية هذه ستنعكس على نفسيات أطفال تلك الطفلات وبالتالي تنعكس على نفسيات وسلوك المجتمع العراقي العام كله بضمنهم من يوافق وكذلك من يرفض إقرار هذا القانون اللانساني المتخلف الذي يعيد مجتمع العراق الى القرون الوسطى .



الف تهنئة للفقهاء تجار الدين ان اقر هذا القانون المجحف فهو بضاعة مثمرة في كل فصول السنة تدر عليهم أرباحا لا نهاية لها من تجارة الجنس في طفلات الصف الثالث الابتدائي .



انا اعلن عجزي عن منع إقرار هذا القانون بغير ما يستطيع فعله حرفي الثائر هذا .. واترك للقراء الكرام اختيار الثورة التي يرونها مناسبة لطاقاتهم .. وغيرتهم .. ووطنيتهم .. وانسانيتهم .. وطفلاتهم .. ومستقبلهم .. ومستقبل أولادهم .. ولتكن إجراءاتهم في ثوراتهم هذه جادة ومؤثرة لمنع صدور هذا القانون المخزي .



تحيتي ومحبتي واحترامي لكل من يقرأ كتابي هذا رافضا او مؤيدا .



نهاد كامل محمود

باحث وناقد