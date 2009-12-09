

بين وكلاء الاستعمار الامريكي :عدالة ينبغي فرضها

احمد صالح سلوم

الحوار المتمدن-العدد: 5693 - 2017 / 11 / 9 - 19:34

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









دون حلم انت ميت بصورة انسان وكل الابداع في العالم كان اساسه الحلم سواء كان ابداعا سينمائيا او تكنولوجيا او ادبيا او ادارايا وسياسيا ..ومن عقله ينضب من الاحلام فهو لن يبدع شيئا فالمعمار يحتاج الى الكثير من سعة الخيال والحلم ليصبح اسطورة فنية كما قدمته زها حديد ..كانت مجرد احلام لديها تثير ضحك مستنقعات العقول الفارغة الضحلة حتى توفرت تكنولوجيات بناء جديدة فحولتها الى واقع.. وانت حتى عندما تراها تعتقد انك في حلم لا تريد ان تغادره ..وانا مع تخصيص حصة او عدة حصص دراسية كل اسبوع اسمها الاحلام حيث يطرح موضوع معين ويتم تداول ما يطرحه خيال او احلام كل طالب بالاضافة الى وضع اشعار وروابات ورسوم و تكنولوجيات تساعد على الاحلام في الحصة وحتى في كل زوايا او ركن في المدرسة والشارع والفضاءات البصرية وهذه الحصة او الحصص الدراسية تحل محل تعليم الاديان حيث يلغي هذا التعليم الأخير لأن الدين يتعمد قتل الخيال والاحلام بتنميط كل شيء في الحياة ويستخدم ادوات ارعابية تكبح الخيال كعقوبات اله خرافي بجهنم اذا ما فعلت كذا او بجنة اذا لم تفعل ذلك والمجتمعات المتدينة لم تخرج مبدعا او اديبا او تكنولوجيا مبدعا..الاحلام حصة علاجية ايضا حيث تحرر الانسان من اسر الواقع وقساوته وتجعله دائما امام اختراع حلول ابداعية امام كل مشكلة



"تهاوشنا على الصيدة"هذا ما قاله جاسم بن حمد وزير خارجية محمية قطر الارهابية اي ان المسألة ليست كما تروجه قناة الجزيرة باعلامها الغوبلزي اي لاعلاقة لها بديمقراطية وببشار الاسد وبسنة وشيعة ومجوس وعلوية وسائر هذه التصنيفات المخصصة لعلف فطعانهم ..كل الامر ان ال ثاني وسعود كانوا في رحلة صيد عادية ووجدوا ان هناك صيدة على شكل مقاولات للغزاة الصهاينة والامريكان فتهاوشوا عليها ..بدأت بتفويض ال سعود لمحمية ال ثاني ان تتكفل بهذه الصيدة المقاولة وان تهاوش نيابة عنهم وتبدأ بتمويل زعران وفاشلي سورية ليعملوا قتلا وذبحا و تهاوشا خصصت لذلك خمسين مليار دولار دعم مباشر كمهاوشة ولكن بعد فترة ارادت مملكة بول البعير الصيدة لنفسها بعد تشجيع كلينتون واوباما الجميع على اخذ حصتهم من الصيدة او اذا كانوا قادرين وخيالهم وطمعهم سمح لهم فليأخذوا الصيدة كلها ولكن شرط اوباما ان يتم التنافس الشريف على الصيدة عبر التهاوش فوحده التهاوش يحقق اجندة اله الربح الصهيو امريكي بتحطيم الوطن العربي..ومن افضل من ال سعود بالتنافس واحتلال المرتبة الاولى بالتهاوش حتى يرضى عنهم رب البيت الابيض :روتشيلد وروكفلر ومورغان وبوش وجر فحاولوا الاستئثار بهذه الصيدة لهم وحدهم فكان ان تتسبب التهاوش على الصيدة بحوالي نصف مليون شهيد اكثر من ثلثهم من جنود الجيش النظامي السوري والباقي موظفي دولة ومدنيين وايضا بجرح واعاقة الملايين وتشريد عشرات الملايين وبخسائر ببيوت واملاك السوريين تبلغ خمس مئة مليار دولار على الاقل..اي نحن الان بحاجة الى محكمة لجرائم الحرب التي تسبب بها التهاوش بين ال سعود وثاني واردوغان بأوامر من اسيادهم الصهيون وامريكان "التهاوش على الصيدة"





حمد بن ال ثاني مجرم ابادة جماعية بتفويض سعودي ،من فمك ادينك ،هذا ما اعترف به وزير خارجية محمية ال ثاني التكفيرية القطرية حمد بن جاسم فبعد الوثيقة التي فضحها سنودن على ان سلمان بن سلطان بن ال سعود هو مجرم ابادة جماعية ومسؤول مباشر عن قتل وجرح وتشريد عشرات الاف الاطفال والمدنيين السوريين في دمشق خلال جولات قصف اعمى على احياء دمشق في ابريل عام 2013 ولاسيما من اتباع الطائفة المسيحية عبر منظمة الجيش الخياني الحر الارهابية وبدعم وعلم وكالات الامن الامريكي هاهو حمد بن جاسم يعترف ان حمد ال ثاني هو مجرم ابادة اخر مع طاقمه وقناته الجزيرة لان مملكة ال سعود الارهابية فوضتهم لتسلم مقاولات الارهاب والابادة الجماعية للسوريين عبرجيش الاسلام والقاعدة وداعش وهيئة تحرير الشام والسلطان مراد وجر و اعترافه يوضح ان مجرم الابادة الجماعية الاخر هو اردوغان الذي عبره قدم ال ثاني وسعود الدعم للارهابيين من الجيش الحر ولواء التوحيد وزنكي وجر لممارسة الابادة الجماعية في سورية والتسبب بقتل وجرح وتشريد عشرات ملايين الاطفال والمدنيين السوريين وبدعم وعلم وكالات الامن الامريكي الا ينبغي تشكيل محكمة جرائم حرب لسورية واضدار مذكرات توقيف بحق سلمان بن سلطان عبد العزيز وبندر بن سلطان و محمد بن نايف وسائر عصابة ال سعود ومعهم حمد ال ثاني وجاسم ال ثاني وتميم ال ثاني و طاقم قناة الجزيرة وقيادات واعلاميي وشيوخ الجيش الخياني الحر والائتلاف الخياني السوري وايضا مذكرات توقيف بحق كلينتون واوباما ووكالاتهم الامنية ومعهم اردوغان وملك الخيانة الاردنية ..ما اقترف من فظائع حق الشعب السوري يستحق محكمة جرائم حرب دولية لاعتقل ايضا قادة العصابات التي خدمت واشنطن ومنه قسد الذين دمروا مع واشنطن مدينة العراق ومسحها عن الوجود





العرب امة لا تقرأ وثقافتها هي ثنائيات اسمها الحلال والحرام يقوم بتلقينهم اياها شيوخ في حظائر السي اي ايه لهذا اي فقاعة او كلمة او هوبرة او حركة قرعة يعتبرونها معجزة..اليوم امام معجزة اسمها "نيوم" من نام ينام فهو نائم او بتعبير الدلع السعودي نيوم هههههههه.. فمن مرجعياته الشيوخ وبول البعير و حبة البركة ودعاء الاستخارة والرقية الشرعية ومشعوذي الدين من امثال القرضاوي والعريفي والقرني والسديسي لا تنتظر الا ان ينهق تعجبا مما يراه ..قدم مجرم الحرب في اليمن محمد بن سلمان مشروع اسمه "نيوم "سيصرف عليه نصف تريليون فيبدو ان نصف تريليون وضعها في جيبة ترامب فان النصف التريليون الثاني في جيبة نتنياهو بالمناسبة قبلها اعتبر خالد بن سلطان ان فساد بنصف تريليون دولار في اليمامة واخواتها هو فراطة لاتستحق الذكر ..و بدأت قنوات الدجال التي اسمها العربية واخواتها تطلق عليه اسم مشروع غير تقليدي وقد منح صوفيا التي هي روبوت الجنسية السعودية وهي الوحيدة في مملكة بول البعير السعودية التي تحمل جواز سفرها ولا تقبل ولي امر معها هههههه من بديهيات التنمية ان يقوم بتجميع كل شيوخ المملكة وطلاب جامعة محمد بن سعود و ثلاثة ارباع السعوديين ويخلص البشرية منهم لانهم فالج لا تعالج فما غرزه الاستعمار الغربي عبر شيوخ الخرافة لابن تيمية دمرت ليست هذا الجيل بل وثلاثة اجيال على الاقل في محمية ال نهيان و ال ثاني وسعود..من طلعوا بفكرة هذا المشروع وهم غربيين بالتأكيد فهموا ان لا امل يرتجى من النسبة الساحقة من محميات الخليج فهم مجرد بخشين: بخش اكل وبخش خرا اي مجرد كائن استهلاكي بليد لهذا سيشغلون شركاتهم ويجلبوا كل شيء جاهز ..لو كان هذا الاهبل محمد بن سليمان فيه عقل كما هي حالة عائلة ال سعود المتخلفة لجلب عددا من مستشاري القيادة الشيوعية الصينية وقال لهم انصحوني في سبيل الشيوعية لقدموا له نصائحا لأن شركات الغرب لن تقدم لك اي شيء سوى تسويق سلعها وكل اسرار التكنولوجيات لو فلق محمد بن سلمان وال سعود طيزهم لن يصلوا لمرتبتها المتدنية تكنولوجيا فهي في بنوك موصدة امامها بنوك الفلوس فراطة..هناك عبارات معقدة لا اريد ان اوردها لان مستوى الامية معروف عند الهبلان من ال سعود وثاني ونهيان وشيوخهم واعلامييهم فعبارة التراكم الرأسمالي لاتعني شيئا لديهم فالافضل ان لانسترسل ..روح نام ونيوم مشروعك الهبلاني احسن ههههههههههههههه











تعمدت امبراطوريات وسائل اعلام محميات الخليج تشويه كلمة الثورة والثوار بان اطلقتها على عصابات الكونترا الارهابية التي اسمها الجيش الخياني الحر الذي كشفته وثائق امنية امريكية بالأدلة الدامغة تنفيذ هذه المنظمة الارهابية عمليات ابادة جماعية بحق المدنيين في دمشق بأوامر مجرم الحرب سلمان بن سلطان ال سعود وبدعم تسليحي منه وهي وثائق نشرها عميل سابق للسي اي ايه طلب اللجوء الى روسيا ولم تسمح له مشاعره وضميره ان يبقى متفرجا على وسائل ابشع منظمة ارهابية عرفها التاريخ البشري وهي السي اي ايه وامعها البنتاغون النازي ..وتشمل كلمة الثورة للطرافة مافيات القاعدة وداعش وزنكي والسلطان مراد ولواء التوحيد والائتلاف الخياني السوري وغيره من مسميات المشروع الاسلامي الاجرامي في المنطقة ..فبت تسمع عن ثوار يستيقظون صباحا فينهالون على زوجاتهم اللواتي يتباهين انهن ثائرات ايضا حتى في دول الاتحاد الاوروبي بالضرب المبرح امام اطفالهم يوميا ..وبت تسمع عن كتاب ينشرون بيانات ثورتهم من وسائل اعلام تملكها العائلات الظلامية المتخلفة كال سعود وثاني ونهيان وصباح وخليفة التي تحجر على المرأة وتساويها بالنجاسة مع الغائط والكلب الاسود وتمنعها من قيادة سيارة او السفر وحدها لانهم يعتبرون ان امهاتهم وزوجاتهم وبناتهم عاهرات لا يمكن ان تتركهن دون حارس او بلطجي يرافقهن كولي أمر..لو كان هؤلاء الثوار ثوار البترودولار قرأوا مقالا واحدا عن مكانة من يمول ثورتهم اللصوصية والاجرامية واين موقعه في الاقتصاد الدولي وانه يخدم اعتى اشكال الامبريالية التوسعة الابادية وانه يقدم كل ما تذخر به ارصدته وصناديقه لتمويل مجمعات عسكرية عنصرية استعمارية امريكية صهيونية لاستعباد كل الشعوب لم كتبوا سطرا واحدا في وسائل الاعلام هذه ..ولو عرفوا ان كل الخيانات واسوأ الشخصيات الفاشية في دوائر الحكم العربي من صدام الكيماوي الامريكي لعبد الحليم خدام ابو البراميل النووية والفاشي سمير جعجع والمجرم رفعت الاسد والسادات والغنوشي و بن كيران وبديع ومرسي حتى اصغر ارهابي وخائن وعميل في المنطقة انهم جميعا يشربون من بول البعير نفسه لابن تيميه السعودي المجرم وبتمويل هذه العائلات الخليجية الوكيلة للغزاة الصهيو امريكان..لو عرفوا وهم يعرفوا فهل سيستمرون يشتمون ليل نهار ضد بشار الاسد لأنه استبدادي يوم ان اكتشفوا ان لهذه الكلمة ثمن مجز ورواتب وامتيازات عند محميات التخلف وهم من كانوا مبتعثين من اجهزته من فيصل القاسم الى احمد كامل وجر دون ان يشتموا ولو بكلمة ال ثاني وسعود ونهيان الارهابيين فقط لأن الشتيمة في الحالة الثانية لا تجد من يدفع لها راتبا ويخصص لها موازنات ..لهذا طعمي فم العميل والمرتزق والخائن والخسيس والساقط اجتماعيا وعمليا ببوس طيز ال سعود وثاني ونهيان ليل نهار هههههههههههه







خلال االسنوات القادمة ستستغني البشرية عن النفط بعد استخدامات الكهرباء والتكنولوجيا الجديدة التي تمزج الكهرباء بالوقود السائل كوقود للسيارات ووسائل المواصلات ووضعت دول اوروبية كثيرة اجالا لا تتعدى عدة سنوات للاستبدال الطاقوي وهو ارخص ثمانية مرات من النفط رغم رخص اسعار الاخير ..تتطلب هذه الامور ان يواجه الكثير تحديات من هذا النوع وستخف الصراعات في المنطقة العربية وستختفي محميات الخليج تحت الرمال مع قواديها من ال ثاني وسعود ونهيان وصباح وخليفة الى غير رجعة..سيفوز الاذكياء لا من يملكون ارصدة لان ارصدة محميات الخليج لاتكفي لدفعها لضحاياهم في سورية بينما ينبغي اعتقالهم بسبب جرائمهم في اليمن وسورية والعراق واولهم ال سعود من سلمان الى محمد بن سلمان الى محمد بن نايف الى ال ثاني ونهيان وجر

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لييج – بلجيكا

تشرين الأول أكتوبر 2017

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