

كوكب البوابات

ديانا أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 5693 - 2017 / 11 / 9 - 17:17

المحور: الادب والفن









هبط أحمد السادس درجات سلم المكوك الفضائى رمسيس بهدوء. وداعب بأنامله باعتزاز وحنان شارة علم مصر على زي رائد الفضاء الذى يرتديه. وسرح بتفكيره فى جده الاكبر أحمد الأول حسن محمد أحمد بن تحتمس أبو خوفو الكمتى. وقال فى نفسه. مصر اليوم ليست كمصر فى عهدك يا جدى أين أنت لتراها الآن بعد ستمائة عام. بعد سقوط الأزهر والسلفيين والسيسى والاخوان والاسلام السنى على يد المقدم عيسى سليمان حسين موسى وثورته العسكرية العلمانية الحرياتية المظفرة التى أيده فيها ولأول مرة عوام مصر بحضرها وريفها الذين ضاقوا ذرعا بالحجاب والعباءة واللحية والجلباب والنقاب والتكفير والحدود وقرروا قطع كل صلة لمصر مع أفغانستان والصومال والكيان السعودى وليبيا وسوريا والعراق .. واندلعت الحرب المصرية ضد الكيان السعودى وانهزم الكيان السعودى وتفكك وتمزق شر ممزق ثم تزوج الرئيس عيسى سليمان بفتاة سعودية بسيطة تمكن من علمنتها وانتشرت المسيحية المعلمنة الغربية فى مصر مع احياء الفرعونية وديانة آمون رع المجيدة. وتم اعلان جمهورية مصر الكمتية العلمانية الاشتراكية. بعلم مصر عبد الناصر تماما. مع النجمتين الخضراوين والنسر الذهبى. وأثرت مصر كعادتها فى محيطها بأكمله فتتابعت ثورات علمانية وقيام جمهوريات علمانية فى ليبيا والعراق وايران والحجاز ونجد وممالك الخليج الفارسى السابقة وافغانستان والصومال والسودان وتركيا اردوغان اللعين. اليوم يا جدى يا رسول روح العلمانية آمون رع وأولاده والذى ورثت عنك وعن والدتى سلاف السورية العلوية الأسدية الربوبية يا من سكنتم بالصليبة بالقاهرة بمقامكم الحالى الشهير ذى الابواب العالية والاسقف العالية والشراعات الحديدية والزجاجية من عشرينات القرن العشرين وتساكنتم دون زواج لعشر سنوات ثم تزوجتم بعدما طفتم مصر وسوريا والعالم وشاهدتم معالم الدول وأكلتم مطبخها وصعدتم للفضاء وصادقتم بمصر مصريات واجنبيات راقصات شرقيات ومطربات ولاعبات اولمبيات وعازفات موسيقيات ورئيسات جمهوريات ووزيرات دفاع ورئيسات وزراء وعابرين للمسيحية من الاسلام وراقصات باليه وسكنتم بكندا فانكوفر انتم وابنكم منصور وابنتكم ملاك اللذين احبا وساكنا كثيرين وكثيرات من الغربيين الامريكيين والكنديين وتزوجا بأشقر وهو جيسون وشقراء وهى أماندا آمبر وكتبتم قصتكم فى كتابكم المقدس كتابنا المقدس "المصرى الاخير" وتحطنتم كالمصريين القدماء ووضعتم فى توابيت ولفائف وصرتم مومياوات وشُيد لكم جوار بيتكم الامريكى الطراز ذى الطابقين ومكتبتكما الملآى بأعلام دول العالم ورموز الأديان الفارسية والهندية والابراهيمية والقديمة الوثنية وبيتكم الدمشقى بكندا قبرا رخاميا بملائكة وتماثيل لكما كوصيتكما.. ورثتُ عنك وعن والدتى سلاف خاصية التناسخ. وتقدمت مصر بفضل العلمانية والتنوير وانتشار المسيحية المعلمنة الغربية وديانة آمون رع واللادينية والربوبية والحريات الكاملة وحقوق الانسان والسلام الشعبى مع اسرائيل فيها لتصبح سادس عضو دائم فى مجلس الامن ولتصبح دولة عظمى نوويا وصناعيا واقتصاديا وعسكريا وعلمانيا جوار الهند والصين واليابان وروسيا واوروبا وامريكا والبرازيل والارجنتين والمكسيك وكندا وايران واستراليا وأنتاركتيكا ولبنان وجنوب افريقيا. وبدأنا نرتاد الفضاء. ويتوالى على حكم مصر رؤساء من كافة اطيافها شيعة وسنة وبهائيين ومسيحيين ولادينيين ومثليين ونساء. واندثر متعصبو الاسلام السنى من الغرب حين هددوه بالفناء والخلافة والغزو العربى الجديد فافناهم بقنبلة السارين يوم القيامة. ونهضنا. وتمكن العالم من اكتشاف الكواكب الجديدة البعيدة شبيهة الارض. حتى بلغنا هذا الكوكب الجديد. وقررت الدول الست الكبرى مع الدول المتقدمة حول العالم استكشاف قاراته ومحيطاته واقتسام الكوكب الجديد فيما بين دول العالم بالعدل. ... ها هى مصر يا جدى ويا جدتى تخطو اولى خطواتها العملاقة على كوكبنا الجديد. مع دول العالم.



لمست قدما أحمد أرض القطعة المخصصة لمصر من القارة أ من الكوكب. وهو يقبض بيده على يد جيرلفرينده ومساكنته سلاف السادسة. الأثرية الشهيرة. ومن بعدهما هبط من المكوك طاقم بحثى كبير من العلماء والأثريين والجيولوجيين إلخ. وهبت عليهما نسمة خفيفة من الهواء النقى الذى لم يشمه أحد بعد. لم تكن هذه اولى بعثات مصر إلى الكوكب. بل سبقتها بعض البعثات التى قامت بتشييد بعض الأحياء الرمزية بالقاهرة الكوكبية الجديدة منها الأحياء الخديوية والفاطمية. والتى قامت ايضا بغرس بعض اشجار الفيكس نتدا والسيسبان فى انحاء القطعة المخصصة لمصر والتى يميل جوها للبرودة طوال العام على عكس مصر. كما شيدوا تقليدا ونسخة متقنة للاهرام وابى الهول.



قام طاقم بعثة أحمد السادس باختيار منطقة منبسطة فى هذه البقعة المنعزلة والهادئة لدق مسامير تثبيت الخيام. ونزع أحمد السادس خوذته الفضائية وزيه الفضائى. ليستمتع بضوء شمسى الكوكب الكبرى والصغرى. وهوائه المماثل لهواء الارض. وجلس وإلى جواره سلاف السادسة التى فعلت مثله على صخرة وسط المروج الخضراء الواسعة بعيدا عن خيام البعثة الزرقاء اللون اللامعة. وأخذا يتأملان المكان من حولهما بفضول. ويد أحمد السادس تمسك يد سلاف السادسة. وبيدها الأخرى تمسك رادارها الأثرى المتطور الصغير الحجم تسنده على فخذها. حيث ترتكز أهداف البعثة على محاولة ايجاد أو اثبات وجود آثار بشرية أو لمخلوقات شبه بشرية مطمورة منذ آلاف السنين فى هذا الكوكب وخصوصا فى أرض مصر الكوكبية الجديدة. وكذلك ترتكز أهداف البعثة أيضا على رسم خريطة مفصلة لمصر الكوكبية بأنهارها وخلجانها وسواحلها وبحارها وجبالها وغاباتها وسهولها وصحاريها ووديانها. وتعيين مساحتها الكلية بدقة ومواردها الطبيعية من أجل رسم حدودها السياسية بدقة وتقييم عدد السكان المناسب للسكنى بها .. كما أنها ككل البعثات السابقة ستقوم بتوطين بعض المستنسخات الفاتنات فى بيوت القاهرة الكوكبية الجديدة كما تم استنساخ مثقفى ومفكرى مصر الكبار مثل طه حسين ونجيب محفوظ وحامد عبد الصمد وسيد القمنى وفرج فودة وخالد منتصر وبعض الفنانات مثل مديحة يسرى وشادية ومريم فخر الدين ويسرا وليلى علوى والفنانين مثل فريد شوقى وأنور وجدى ونجيب الريحانى وعادل إمام. كباكورة لتعمير مصر الكوكبية الجديدة. كما أنها بعثة ترفيهية وتثقيفية للمستوطنات المصرية الكوكبية الأولى وأوائل سكان مصر الكوكبية الجديدة. تحت رعاية السيدة أليصابات كيت عبد الرحيم رئيسة مصر وزوجها السيد اسحق كوهين.



اكتشفت سلاف عبر رادارها وجود سلسلة جبال ضخمة على بعد عدة كيلومترات من موقع البعثة الحالى. وقرر أحمد وهى ارسال بعض من فريقهم إلى هذه السلسلة الجبلية بإحدى سيارات البعثة الجيب. من أجل التقاط الصور والأفلام الدقيقة لهذه الجبال والتنقيب عن الكهوف والمغارات فيها. وكانت البعثة مكونة من الأساتذة الجيولوجى محمود عبد الحسين وخبيرة المساحة جبريللا توفيق سمعان والمهندس العابر بيتر حسن وعالم الاجتماع داوكنز على والجغرافية نفرتارى تحتمس والاقتصادى صدقى عبد البهاء والراقصة الشرقية سامية جمال العاشرة وإخوتها نجوى فؤاد الثانية عشرة ونعيمة عاكف العشرين وسهير زكى الأربعين وفيفى عبده الثانية والثلاثين ولوسى التاسعة عشرة. والنحاتة الكلاسيكية سلوى أبو الفتوح والرسامة الكلاسيكية نشوى صديق والمطربة الوهابوشبابية شاهندة "أى تغنى لفترة عبد الوهاب والفترة الشبابية الثمانيناتية والتسعيناتية" والناشطين المثليين عمر الجارحى وهدى راشد. ولاعبة التنس فريدة عبد نفتيس. ولاعبة الجمباز عواطف سليم. ووزيرة الدفاع أفروديت كامل عبد المسيح. ولاعب الشطرنج رمسيس محمد أحمد. وراقصة الباليه سوسن أبو الفضل. ونجمة البورن نجية الشربينى. وكاتبة الايروتيكا والخيال العلمى بسمة وجيه عبد الشكور. فذهب الجيولوجى وخبيرة المساحة إلى سلسلة الجبال.



ضمت سلاف ذراعيها حول صدرها المغطى بالبلوزة الصوفية الأنيقة من النسمة الشتوية الباردة وكل أيام وشهور مصر الكوكبية حيث هنا لا يتنازل الملك الشتاء عن عرشه أبدا لصيف ولا خريف ولا ربيع. وداعبت شعرها الأسود الناعم الفاحم المسترسل الطويل وسرح أحمد فى عينيها الزرقاوين وهى تكلمه بلهجة أمها الأولى السورية الحلوة وربتت بيدها على قطهما السيامى نبتون أبوللو شوجركين وجاءها الاتصال اللاسلكى من زملائها عند الجبال يخبرونها أولا بأول بكل تفاصيل الجبال واستكشافهم. وتوالت عليها البيانات تدونها فى دفتر ورقى لديها. دونت بيانات كل كهف ومغارة يستكشفونها. حتى جاءتها أخبار فجائية بعثور الفريق على ما يشبه البوابة. يعلوها غبار كثير.



نهضت سلاف فورا ومعها أحمد تاركين قطهما السيامى مع سامية جمال. واستقلت السيارة الجيب الثانية. وانطلقت بهما السيارة يقودها أحمد عبر المروج تنهب الأرض نهبا لساعة كاملة حتى بدت سلسلة الجبال من على بعد وأخذت تقترب وتقترب مع دنو الشمس الكبرى للمغيب وبلوغ الشمس الصغرى ميقات العصر. وأخيرا بلغت سلاف وأحمد سفح الجبل الجنوبى من السلسلة حيث التقوا بصديقهم الجيولوجى الذى أخذ يكلمهما حول المغارة والبوابة. وقادهما إلى المغارة حيث دخلت سلاف وأحمد وقد ارتديا خوذات المناجم ذات الاضاءة. وسارا بصحبة الجيولوجى لنصف ساعة فى طرق مظلمة متعرجة بعضها مرتفع السقف وبعضها منخفض.. وأرضها وعرة بمعظمها حتى بلغ الثلاثة أرضا منبسطة ناعمة ومرتفعة السقف كأنها ممهدة صناعيا بفعل إنسان أو كائن عاقل. ظلوا يمشون فيها لنحو عشر دقائق حتى بلغوا البوابة وكان الباقون واقفين أمامها. كانت البوابة مطمورة فى الأرض إلى نصفها. ولها سقف مثلث ومن حولها بعض الرسومات والنقوش .. اختطفت سلاف الفرشاة من أحد أفراد الفريق وأخذت تنظف النقوش وتزيل عنها الغبار وتمسك الكشاف القوى بيدها الاخرى. صرخ رادارها معلنا المغارة منطقة طاقة هائلة ممثلة فى بقعة ضوء دائرية ساطعة فى الرادار. ولفت سلاف الرادار ليرصد كافة أنحاء مصر الكوكبية الجديدة بحثا عن بقاع طاقة شبيهة بهذه البقعة وبالفعل رصد الرادار بقعتين اضافيتين فقط فى موضعين متباعدين. أخبرها أعضاء الفريق أنهم أرسلوا صورا لهذه النقوش إلى خبراء لغات مصريين وغربيين. لكنهم لم يتمكنوا مطلقا من فهمها أو فك طلاسمها أو معرفة معناها وأى لغة هى. أمعنت سلاف السادسة النظر فى النقوش طويلا فالتهبت الحروف وأضاءت ضياء ساطعا أبهر عينيها. ونظرت إلى زملائها فلم تجد على وجوههم نورا أو أمارات انبهار بضياء. وفجأة فهمت النص المكتوب. كان النص يقول: هذه إحدى بوابات مصر الفرعونية المقدسة الزمان-مكانية. لن يستطيع قراءة لغتنا إلا المختارون والمختارات. ولاحت نظرة من سلاف صوب أحمد الذى ضمها بشدة وبدت عليه علامات الفهم مثلها. قالت سلاف هامسة: أنت تفهم النص مثلى يا أحمد. أومأ برأسه ايجابا. وأكملت سلاف قراءة النص فى ذهنها. يا من تفهمنا جرب بوابتنا. شعرت سلاف وأحمد بالرهبة والفضول فى آن واحد. ورغم كل المحاذير قررا الاندفاع معا إلى داخل البوابة. فسمع الفريق قعقعة هائلة وانطلقت شرارات متناثرة قوية أخافت الفريق وأسقطته أرضا. فلما فتحوا عيونهم وجدوا سلاف وأحمد قد اختفيا تماما بلا أثر. وبحثوا عنهما طويلا. فلم يجدوا لهما أى أثر.



فوجئ أحمد وسلاف بأنفسهما فى صحراء شاسعة تحت حر الشمس القائظة. وقد لاح من بعيد بيوت مدينة ما. لم يجدا بدا من السير صوب هذه البيوت. وأخذت البيوت تدنو وتدنو حتى بلغا بعدما يقارب الساعة من السير، بلغا حدود المدينة. قررا التسلل خلسة إلى المدينة مستترين بجدران البيوت ومتجنبين الطرق والمساحات المكشوفة. وسمعا أصوات الناس فى السوق يتحدثون بالعربية. واستمرا بالسير حتى رأيا على البعد رجلا قمحى اللون مدبب الأنف سعودى الملامح واللون لا طويل ولا قصير يرتدى عمامة كسائر الناس هنا. وجلبابا قصيرا وسروالا تحته كثيف اللحية أشعثها طويلها. غضوب الوجه عابس. وإن ابتسم ظهر اللؤم والدهاء والاجرام فى سحنته. يشبه الارهابى السلفى المسلم السنى أسامة بن لادن كان يصيح قائلا: أمرنى جبريل ألا يصلين أحدكم العصر إلا ببنى قريظة... وانطلق خلفه عدد من الرجال وسيوفهم مسلولة تقطر دما. ووجوههم عابسة تطفح بالكراهية والحقد والشر بما لا يختلف عنه كثيرا. تتبع أحمد وسلاف هؤلاء الرجال من بعيد حريصين ألا يلحظهما أحد. حتى بلغوا بيوت وقف أمامها بعض الرجال يتوسلون الرجل ويستعطفونه دون جدوى. وسرعان ما انقض الرجال على النساء والأطفال يختطفونهم من البيوت ويأخذونهم إلى خيام زعيمهم وخيامهم. وأعملوا سيوفهم فى أزواجهم وآبائهم وأولادهم. وكانت مجزرة بشعة. وانصرف الرجل الغضوب الحقود الطافح بالكراهية زعيم داعش الأولى مع رجاله مخلفين الجثث والخراب أينما حلوا. قرر أحمد سرقة بعض ملابس القتلى لكى تلفت ملابسهما النظر. كما ألبس سلاف عمامة وجلبابا وأخفى شعرها الطويل تحت العمامة كالكعكة ولثم وجهها بلثام العمامة لئلا تعرف أنها امرأة فيؤذونها ويتحرش بها أتباع الحقود. سأل أحمد أحد الباعة بالسوق على دار ابن سلول. فغضب البائع الداعشى الملتحى وأشار إلى بيت ابن سلول مردفا كلامه بلعنه الله ورسوله. ذهب الحبيبان إلى دار ابن سلول. وطرقا الباب. فتح لهما رجل أشيب تبدو على وجهه علامات الصلاح والهدوء والعقلانية. ودعاهما للدخول. قال له أحمد: أنت لا تعرفنا ولكن نحن نعرفك. أنت بطل ومناضل شهير من أبطال التاريخ الذين تصدوا للداعشى الأول وأتباعه ونالك منه اللعن والاتهام بالنفاق. كما نعلم للأسف أنه رغم كل معارضة العقلانيين فى عهده فى يثرب ومكة له إلا أنه بالاغراء بالمال والنساء سيتمكن من اجتذاب الصعاليك وقطاع الطرق لتدمير الحضارة والتنوير والتعددية العربية. وللأسف أيضا سينشر هو وخلفاؤه من بعده ثقافة القتل والترويع والتكفير والارهاب ليس هنا فحسب بل سيبلغ سلطانه الدموى الظلامى القمعى مصر والشام وفارس. اندهش الرجل وقال. من أين معرفة ذلك كله وإن كنت لا أفهم كثيرا مما تقولونه. لكن ما فهمته يبين لى أنكما فى خطر محدق ها هنا. وأنكما بصراحة خطر على أنا أيضا ومن حسن حظكما أن ابنى الداعشى الخائن ليس موجودا هنا بل مع محمد. وألتمس منكما الرحيل بأسرع وقت وسأهيأ لكما الرحيل إلى الروم فى الشام هذا أأمن لكما من هنا. أنتما فى أسوأ مكان لأمثالكما بل للبشرية جمعاء. قالت سلاف. نعم نحن ندرك ذلك كل الادراك. ولكن بما أننا فى معقل الداعشية والاخوانوسلفية الازهرية الاردوغانية الخليجية الاولى فمن واجبنا انقاذ بعض الضحايا والمساكين واخراجهم معنا من هذا الجحيم وتخليصهما من هذا النبى الكذاب. قال أحمد لسلاف وقد تنحى بها جانبا. لا نستطيع تغيير التاريخ يا سلاف وإلا حصلت عواقب وخيمة شخصية وعامة. بل علينا المحافظة عليه كما هو. قالت سلاف. لن نغيره .. انا اعلم انك محق تماما. على كل حال سنعمل برأى ابن سلول ولنرحل من هنا لنعود بمعدات أفضل خاصة أن الرادار معى يشير إلى بوابة قريبة. ولأقرأ بقية النقوش لعلى أجد طريقة تمكننا من التحكم بالزمن والمكان الذى نريد الذهاب إليه أو العودة إليه .. ولنأمل أن تعيدنا البوابة لزماننا ومكاننا. اصطحبهما ابن سلول إلى خارج يثرب. وودعهما وسارا فى الصحراء حيث أقنعاها بأن قافلة تنتظرهما متجهة للشام .. ثم صرخ الرادار عند بيت متهدم قديم وسط الصحراء. دخلا إليه ووجدا البوابة شبه مطمورة بالارض. حفرا بايديهما حتى اظهراها بعد عناء شديد. ودخلا فيها هاربين من أتباع الداعشى الأول الأب الروحى آلباتشينو. وتنفسا الصعداء وقد وجدا أنفسهما فى المغارة ولكن لم يجدا فريقهما. قررا الخروج من المغارة والبحث عن الفريق.. وجداهم وهم يستقلون السيارة الجيب. ناديا عليهم... فسمعوهما فى النداء الثالث .. وخرجوا من السيارة.. وعانقوهما .. قالوا: أين كنتما ؟ لقد اختفيتما فجأة وبحثنا عنكم طويلا فلم نجد لكما أى أثر وشعرنا باليأس فقررنا العودة إلى المخيم وتبليغ بقية الفريق باختفائكما لنرسل طائرات بحث من القيادة. قالت سلاف. لقد دخلنا فى ممر بالمغارة وتهنا فيه وفى دهاليزه حتى نجحنا أخيرا فى العودة إليكم. هيا بنا نعود إلى المخيم. وعادوا جميعا. وقررت سلاف العودة مع أحمد ولكن بعد اجراء مزيد من الدراسات حول بقية النقوش التى لم يقرؤها. وجلب المعدات المهمة. عادت سلاف خلسة مع أحمد دون بقية الفريق إلى المغارة... وقررا بناء بيت أمريكى له طابقين حول البوابة أو فوق المغارة بعد دك وتمهيد وتسوية ما حولها من الجبل. من أجل أن تكون المغارة لهما فقط. وأبقت سلاف أمر البوابات التى فى مصر الكوكبية طى الكتمان. وقرأت بقية النقوش حيث تعلمت كيفية السفر عبر المكان والزمان والكواكب... يكفى أن تدخل مع أحمد عبر البوابة وهى تنطق اسم المدينة التى تريد الذهاب اليه واسم الزعيم الذى يحكم المدينة او الدولة فى هذا العصر. فنهضت مع أحمد وقد جلبت احتياجاتهما من الملابس التى صممتها بنفسها.. والغذاء والماء والمعدات... وقالت وهما يعبران البوابة يثرب محمد.. فعادا إلى الصحراء الشاسعة ومشارف يثرب... اختبآ خلف نخيل.. وانطلقا حتى بلغا دار ابن سلول.. تأكدا من خلو الدار من ابنه الجاسوس الداعشى... والتقيا الرجل الحكيم... قالت له سلاف: نحتاج أن نلتقى بعائشة أم المؤمنين وفاطمة بنت محمد وزينب بنت جحش ومارية القبطية وصفية بنت حيى ... قال ابن سلول: هل جننتما ؟ كيف يمكنكما لقاءهن وهن فى حجرات الأب الروحى الداعشى الأكبر وهن زوجاته وبناته... قالت سلاف: سأتنكر فى زى مسلمة محجبة والتقيهن للحظات كافية ولكن أحتاج مساعدة زوجتك أرنب بنت سعد.. من أجل أن تجمعهن لى فى غرفة واحدة... تردد عبد الله بن أبى بن سلول وفكر قليلا ثم قال: حسنا لنجرب... وبالفعل خرجت سلاف بصحبة أرنب بنت سعد.. وقررت أرنب أن تسبقها إلى حجرات محمد. وتمكنت بحيلة معينة أن تجمعهن فى غرفة واحدة. وبمجرد أن التقتهن سلاف حتى وضعت قناعا للغاز على وجهها ثم كسرت كبسولة صغيرة فى يدها فانطلق غاز كثيف وسقطت النسوة مخدرات على الارض.. ثم اخرجت سلاف من حقيبتها اجزاء روبوتات خفيفة الوزن واخذت تركبها وضغطت زرا فيها فتحولت من بذور صغيرة الى نسوة يشبهن هؤلاء النسوة تماما بالملابس وكل شئ... قررت ان تصنع لمحمد روبوتات متقدمة يخدعنه عبر التاريخ وعبر حياته مبرمجات على نفس ردود افعال نسوته وابنته... ووضعت بمساعدة أحمد المتنكر بزى منتقبة وأرنب النسوة فوق عربة جر وغطوهن بالقش تماما.. وخرجوا من الحجرات منطلقين إلى دار ابن سلول حيث ودعاه مرة اخرى ورحلوا بالكنز الثمين إلى البوابة... خرج أحمد وسلاف من البوابة وبصحبتهما النسوة اللواتى لا يزالن مخدرات. قررت سلاف تجميد النسوة فى الوقت الحالى الى حين اغتنام الوقت المناسب لافاقتهن واجراء الابحاث والتجارب عليهن. لكن ما لفت انتباه سلاف حاليا عبارة جاءت فى النقوش المحيطة بالبوابة. حيث تقول العبارة: البوابات الاخرى لها وظائف مختلفة تماما عن تلك البوابة. وقررت سلاف استكشاف البوابة الاخرى التى فى اقصى جنوب البلاد. وجدت البوابة فى مروج خضراء مكشوفة. وعليها نقوش تقول بانها بوابة الخيالات والاوهام الايروتيكية وغير الايروتيكية. ترردت للحظات ثم قررت أن تدخل ..



وجدت راقصة شرقية ترحب بها وتقول لها مرحبا يا مدام مارس يا ملكة برج الحوت .. اليوم سترين من الايروتيكا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلا قلب رسول روح العلمانية جدك الأكبر وجد حبيبك وبويفريندك مساكنك أحمد الأول حسن محمد أحمد بن تحتمس أبو خوفو الكمتى رسول روح العلمانية والايروتيكا والغرب آمون رع وأولاده الله ويسوع ويهوه وأودين وزيوس وجوبيتر وبهاء الله وعلى وطاووس ملك وكونفوش وبوذا وبراهما واهورامزدا. اليوم ستصبحين حبيبة كل شهير عبر العصور وستذوقين ألذ المتع الأفروديتية والفينوسية والعشتارية بكل جرأة وانحراف وغرابة وفجور. ستصبحين ملكة كل الأبراج ستصبحين مدام نوفمبر وآنسة ديسمبر والأستاذة فبراير ومدموازيل يونيو ومسز أكتوبر كما أنك مدام مارس كما أن حبيبك أحمد هو الأستاذ سبتمبر أيلول توت.



وجدت سلاف نفسها فى زى فلاحة متزوجة وذات عيال حاملة للخبز مصرية تحمل الخبز البلدى على رأسها على سطح من اعواد اقفاص الفاكهة. وشعرت بالحاجة للتبول فطرقت اول باب شقة لاح لها فوجدت شابا أصغر منها سنا. أدخلها وحين تبولت وجدته خلفها يهددها بمدية كى تسلم نفسها له وطلب أن يأخذ غوايشها فرفضت ثم منحتها له وجعلها تستحم ومارس الحب معها من كعبة غرامها ومن هوة عجيزتها وقالت له لم أستمتع مع زوجى كما استمتعت معك وأنت ثانى رجل فى حياتى وثانى ثعلب خصر يدخل كعبة غرامى. الغوايش حلال عليك ولكن إن رأيتنى فى الشارع فكأنك لا تعرفنى وذهبت.



ثم تغيرت الصورة والزمان والمكان. ووجدت سلاف نفسها والدة لشاب وسيم فى التاسعة عشرة من عمره وأنه برج العذراء وأنها برج السرطان ويغريها ويمارس الحب معها فتحبل منه وتنجب له ابنة واخت فى نفس الوقت وتكون امها وجدتها فى نفس الوقت. ثم تجد سلاف نفسها أكبر أو أصغر سنا من حبيبها. أو تجد نفسها زوجة مصرية يعجب زوجها بجارتهم المتزوجة وتقدمها له بعد تمنع من جارتهم التى لم تجرب رجلا سوى زوجها فقط. أو تجد سلاف نفسها زوجة أردنية محجبة تدعى حسناء ولها طفلة رضيعة يغتصب شقيق زوجها الأصغر أختها صفاء ويبتزها ليمارس الحب معها غصبا وعنوة وتحمل منه وتنجب. أو تجد نفسها صديقة لامرأة متزوجة قبل زواج الأخرى بسنين كانتا صديقتين منذ الطفولة وشاركتها صديقتها زوجها هذا فكانت هى سرطان وصديقتها المتزوجة حوت وزوجها عذراء. أو تجد نفسها امرأة حوتية غلطانة فى الشقة تدعى عواطف وهى متزوجة ولها أولاد كبار وتلتقى بالشاب العذرائى الذى عمره 19 عاما والذى يسكن وحده فى الشقة مع غياب والديه فى مشوار. أو تجد نفسها أماً لشاب مراهق يتفق عليها مع صديقه ويغريانها بممارسة الحب. أو تجد نفسها جارة متزوجة أربعينية تدعى ناهد جارة لشاب تغريه وتمارس الحب معه ويشتهى علاقة مع ابنتها البالغة من عمرها 15 عاما فقط. أو تجد نفسها أختا تدعى ولاء يغريها أخوها ويمارس الحب معها. أو تجد نفسها خادمة تدعى منال يمارس الحب معها صلاح ويعزم بها على شقيق زوجته ويمارس معها ايلاجا مزدوجا. أو تجد نفسها زوجة بواب تدعى كوكب وكنيتها أم شروق وتلتقى بابن صاحب الشقة وهو مراهق وتمارس الحب معه. أو تجد نفسها امرأة متزوجة تدعى زبيدة تستقبل فتى توصيل البيتزا وتغريه وتمارس الحب معه أو يغريها هو. أو تجد نفسها ناهد بطلة قصة محمود وزوجته ناهد ورضا وزوجته سميرة وابن خالته شوقى ... محمود تستعبده سميرة ورضا وابن خالته يغريان ناهد بايلاج مهبلى مزدوج فى كعبة غرامها الممتلئة بحليب ثعلب رضا. أو بطلة قصة نجوى نوجا ذكريات شاب فنان أو بطلة قصة الشاب ومدام هاجر. أو مغامرات هالة المتزوجة فى عيد زواجها مع شاب من العمالة رآها فى البلكونة وهى تنشر من على البعد فأعجبته وغصبها. أو قصة حياة وولداها التوأمان المتماثلان (هى الجدى وهما العذراء) والطبيب العام أحمد والممرضة أمل. أو سامر وأمه فاتن القصة اللبنانية. أو قصة صاحب البيت خلى الخدامة تمارس الحب مع ابنها بالغصب. أو بطلة قصة فى فرح من افراح الارياف فى مصر (شاب اعجبته مرات اخو العريس ودعاه زوجها لبيته وقدمها له). أو بطلة قصة أخوه التوأم مارس الحب مع مراته. أو تجد نفسها بطلة قصة كاميليا تمارس الحب فى السينما أو الزوجة والقوادة .. حكاية سلوى مع أربعة رجال أو سها المصرية والتلامذة أو قصتى مع طليقتى سلوى أو امى الصعيدية ودكتور ملاك أو امينة زوجة الاقرع بالحلمية أو طارق ومدرسته الحسناء أو السلف وممارسة الحب "امرأة متزوجة ناضجة تقترض من شاب مالا ومع الوقت تحبه ويمارس معها الحب بعدما يهدى لها خلاخل وغوايش وزهورا" أو أنا ومتزوجة المحلة أو مدام رباب فى الأوتوبيس أو تربية ماما الجنسية "تعليم ابنها لها او تعليمها له" أو في سرير واحد مع زوجتي الاثنتين سميرة ونجوى أو ذكريات امرأة مصرية فى الجنس - قصة حقيقية فعلا منقولة من صاحبتها كريمة أو قصة زينب وكونراد .. حكاية مصر وألمانيا أو أنا وحمو ابنتى أو انا ومندوبة المبيعات أو انا وحمو ابنى أو الأستاذة وولى الأمر .. نصف القمر يكتمل بنصفه الباقى .. أو فى البحث عن النصف الباقى من القمر .. أو سلوى وجان جاك (مصرية مسلمة وفرنسى مسيحى يلتقيان بالاقصر واسوان ويتزوجان وينجبان رمسيس ونفرتارى ويأتيان ليشكران فراعنة المتحف المصرى بالقاهرة وتطعمه محشى ورق العنب والأطعمة المصرية) أو ليلة مع إلهام شاهين (مع كومبارس) أو السعودية "ملاك" ورجال مصر أو عزة المصرية ولذة سوريا .. لقاء النيل وبردى (سورى ومصرية). أو تجد نفسها تمارس الحب مع طبيب أو تجد نفسها طبيبة تمارس الحب مع مريض أو تجد نفسها لزبيانية أو بطلة قصة مغامرات مصرى فى الرياض مع مرات الكفيل أو تجد نفسها تمارس الحب مع صديق زوجها برضاه أو بغفلة منه. أو تخون زوجها ويراقبها زوجها دون علمها. أو بطلة قصة نجلاء والشبان الأربعة على البلاج. أو حورية طالبة كلية الطب والدكتور. أو رحلة عمل وعلاقة مع الجرسون البريطاني بالفندق (امرأة سعودية مع الجرسون البريطانى يمارسان الحب على فراش مغطى بعلمى بلديهما بالشهادتين الاسلاميتين وصلبان القديس أندرو والقديس جورج. ). أو رحلة عمل وعلاقة مع الجرسون الأمريكي بالفندق (نفس القصة ولكن الجرسون أمريكى وعلمه أمريكى). جبريللا (لولو) صديقة عمري .. حكاية سوريا وفنزويلا. وجبريللا (لولو) صديقة عمري .. حكاية لبنان وإيطاليا. و رحلة عمل وعلاقة مع الجرسون الإسرائيلي بالفندق. و تبادل الأمهات ... أمهات وأبناء. وفايزة تمارس الحب مع مديرها. ومغامرتى مع أربعة رجال : رجب وشعبان ورمضان ومحرم. وتجعل من زوجة أخيها متحررة جنسيا. أو عاهرة. وناهد المتزوجة والمصوراتى الشاب. ومها موظفة الطيران. وسلوى والتدريس وممارسة الحب (معلمة متزوجة شابة يستدرجها المعلمون والناظر فى غياب اخيها المعلم وسفر زوجها للعمل بالخليج. فيمارسون الحب معها جماعيا بالمدرسة بغرفة الناظر وتحبل منهم ولا تعود للمدرسة مرة اخرى وتخفى سرها وينسب الطفل للزوج). والست نوال ونجلاء وشريف. وزوجي خطط لمضاجعة شاب بمساعدتي .. حكاية نسرين ورامي وهشام. وزوجي خطط لمضاجعة زوجة أخيه بمساعدتي .. حكاية نسرين ورامى ورنا. وفاطمة وماري وراشيل. وأشرف وسكينة وبياع البودي ستوكنج. وسعد الدين وخالته وبناتها. وعاشور و قصته مع السائحة الأمريكية. وأنا وجارتنا التركية - قصة ولا أحلى منها. وقصتي مع زوجة الميكانيكي. و أنا وزوجة سائق الشاحنة. وبسملة ووائل. وتعاطف معها ومارس الحب معها .. محسن و آية. وأنا وكريمة أختى الكبيرة. وشريفة ومتعة التصوير الجنسى. وأنا واللى أكبر منى بثلاثين سنة .. جبريل و رشا. وكيوبيد وفينوس .. حب الآلهة .. محارم الآلهة. وإسماعيل وبوسي. ومغامرات السعودية مشاعل فى لندن مع عامل الوشم والجرسون. وقصتي مع منى مرتادة المولات (منى المتزوجة ولها طفلان احدهما مراهق والثانى عمره سنتان وصاحبة محل الملابس تساحقها وتقدمها لابنها الاصغر منها). ومغامرات الدكتور طارق فى أبها ومريضة منتصف الليل وابنها الشاب (اغتصب الشاب والام). وما بعد الصبر إلا ممارسة الحب .. رشا وبلال (سعودية متزوجة وابن شقيق زوجها). ونساء عربيات فى شواطئ العراة. ودادة أمينة الحامل ولبن السرسوب. ويشارك أخاه فى رضاعة وإفراغ ثديي أمه من الحليب البشرى الطازج اللذيذ .. سهيل وأمه نادية. وتجربة شاب مع الشيميل. والكوافيرة الشيميل تضاجع ميدو فى عجيزته. و فى السرير مع محمود (نشوى سامي من الإسكندرية ، متزوجة وعمري 30 سنة. وأنا وزميلتي في هواية التصوير الفوتوغرافي وأفضل وأعز صديقة لي نهلة نقوم بالتقاط صور وصور غلاف أخرى مثيرة للتخيلات لمجلة المرأة. لعدد عن "حميمية غرف النوم" والذي يضم مقالات و كل شيء تقريبا مماثل عن ما يجري في غرف النوم.وما كان بإمكاننا القيام بتصوير أحد سوى عارض الأزياء الوسيم وفناني المفضل والعارض العاري (وحلم كل فتاة) محمود عامر! وعندما عرفنا بنفسه ، كنا مسرورتين جدا لمقابلته. كان محمود يحتل رقم واحد أى على رأس قائمة الرجال المشاهير الذين أتمنى ممارسة الحب معهم. وتجد نفسها بطلة قصة كيف تدفع للموديل الجيد أجره ؟ (أنا فاتن . وضعت إعلانا في صحيفة الفنون المحلية للبحث عن موديلز جدد.الموديل هو شاب يتعرى من أجل التصوير الفوتوغرافي أو الرسم ، مقابل أجر.). وتجد نفسها بطلة قصة أفروديت وأحمد.. الزواج من الإلهة. والأب المغتلم أغرى ابنته بثعلب خصره ومارس معها الحب. والأم تعلم أولادها الشباب أصول ممارسة الجنس مع الفتيات‏ .. أولادها مارسوا الحب معها برغبتها .. كيف تحل المتحررة جنسيا مشاكل أولادها الثلاثة. وهى وجوزها وابنهم .. اللى فى بطنها ده ابن مين جوزها ولا ابنها .. الزوجة مع زوجها وابنها .. وجدي وكاميليا وابنهما مراد .. الأب والأم والابن. وهدية من إيزيس . و مذيعة نشرة الأخبار لورا .. ولبن الرجال . وميرفت والتوأمان في عيد الحب. أنا وابناي .. شاهندة وولداها وحيد وسمير. عفاف والشيميل بائعة الأحذية. سلوى شيميل مع صديقاتها البنات. وديوث للامبراطور (يسلم زوجته للامبراطور او الملك او الرئيس) والسيدة الاولى. و المصري مظلوم والفتاة الصينية جيانج مندوبة المبيعات. وغريب وعصفور .. الساحر عصفور اللى كان بيخلينى أضاجع النسوان. ومنصور والصيدلانية سلاف. وحلا شيحة ولقاء الخميسى فى أول فيلم بورنو لهما. وعندما زارت بوبى إيدن مصر. وكيف مارست الحب مع نعمات أم العروسة ؟. و صدفة منتصف الليل والقذف مرتين (متزوجة تعطلت سيارتها أمام بيته فى ليلة ممطرة). وأمي ممثلة أفلام جنس .. أمي نجمة بورنو. وممارسة حب في الفضاء .. الجنس في منطقة انعدام الوزن. وسر بيتر .. بيتر والفتيات العاريات اللواتي في حجم عقلة الاصبع. وبثينة و ثريا و شادى .. 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(ضابط مصرى اسمه جمال عبد الناصر محمد على مع السعودية المراهقة مشاعل فى الحرب المصرية 2015 لتدمير الكيان السعودى). وأنا وزوجتى وابن البواب (أنا وماجدة وعطا المتخلف عقليا وأم السيد الأرملة منظفة المنزل). ورد الصاع صاعين لزوجى يحيى مع أصحابه الثلاثة (جتنج إيفن وذ يحيى). أو تجد نفسها صحفية طموحة تسلم نفسها لمسؤول فى شركة من أجل الحصول على خبطة صحفية. وبطلة قصة مغامرته مع ثلاث شقيقات شابات أكبرهن 21 عاما وأصغرهن 18 عاما عذراوات يتيمات. ومغامرات ثلاث جليسات أطفال مراهقات فى سرير واحد مع والد الأطفال. ومغامرة رجل وزوجته مع شقراوتين وثالثة سوداء الشعر فى فراش واحد. وقصة أنا الابن وأمى وأبى قصة لبنانية. وقصة متزوجة كانت اشبينة للعروس فى حفل زفاف ونالت ثلاث رجال فى غرفة بفندق فى وقت واحد هم اشبينو العريس. وقصة زوج خدر زوجته وسلمها لصديقيه فى فراش وغرفة الزوجية. وقصة زينب المراهقة التى ترتاد المسجد المزين بآيات القرآن بالخط العربى ترتاده لقراءة القرآن والصلاة وسماع الخطبة مع أسرتها فأحبها شاب وانتحى بها جانبا فى غرف المسجد الداخلية ومارس معها الحب. وقصة زوجة مع معلم القرآن الذى يعلمها وزوجها القرآن. وقصة العرض غير المحتشم حيث اختلست موظفة وانكشف أمرها أمام مديرها الذى رفض توسلاتها واستدعى زوجها وطلب منه أن يسلمه زوجته لليلة ففعل ووافقت الزوجة مرغمة. وقصة مارست الحب مع أمى وصديقتها وهما حاطين فى بقهم بزازة. وقصة جارتنا هزمت أمي في مباراة مصارعة وجوزها مارس معها الحب. وقصة مازن وأختاه سهى و سلمى. وقصة صديقى سامح والمايوه بتاع زوجتى - زوجتى والتعرى. وقصة أنا ريم أحكى لكم قصتى مع أصدقاء زوجى خالد وياسر. وقصة لحظة ضعف قصة لبنانية عن متزوجة مع صديق زوجها كريم وزوجته فيفى وسامى وزوجته ناهد وايلاج مزدوج. وقصة أنا وبديعة وأبى (ابنة ترى أباها المطلق مع الخادمة بديعة يمارس الحب فتغريه ويمارس الحب معها من عجيزتها وكعبة غرامها بعدما فتحت نفسها باصبعها). وقصة الذكريات والاحتمالات (عن زوجة مات زوجها فى حادث طائرة وكانت حبلى وانجبت طفله وتزوجت صديقه وانجبت منه ثم عاد زوجها الاول بعدما كان مفقودا وظنوا انه مات. فقررت الزوجة قبولهما كزوجين لها معا واقامة ممارسة حب ثلاثية للابد معهما). وأخصائية التدليك. وشيماء والحمى وجوز جارتها. وقصة نزهة النادى (فتاة عمرها 26 سنة مع شاب عمره 16 سنة قابلته فى نادى الجزيرة وأخذها على دراجته). وقصة نشوى والطلقة التالتة. ومغامرة طالب جامعى (مع جارته المتزوجة التى يصفها بأنها نديل من نور فى حلة لونها ازرق تظهر اكثر ما تخفى اخذتنى فى حضنها وضعت شفتاى على شفتاها واخذت من رحيق فمها ما استطعت اسحب منها وارد اليها وجسمها كالكهرباء كالسمك غير مستقر فى مكان). وزميلتى فى الشغل و فى السرير (ممارسة حب بين النهدين لناهد وحليب ثعلبه على النهدين). وصبحى وفتحية جارته الريفية (فتحية متزوجة تمرضه وهو شاب مصاب بالانفلونزا). وأنا...أنا....أنا حامل (ليلى صديقة وجارة زوجة طبيب النساء تشكو له من انها متزوجة منذ ثلاث سنوات ولا تنجب فمارس معها الحب وجاءته بعد شهر تخبره بأنها حبلى). وجارتى السمراء (طالب جامعى وجارته السمراء ولها ابن 8 سنوات وابنة 10 سنوات). وبنت و أمها و أبوها. والعراقى يضاجع أحلى جندية أمريكية. وميدو والطبيبة. وممارسة حب مزدوج مع أبي وأخي. وقصة أنا وأختي على ابني. وآمال مدرسة اللغة الإنجليزية. وأمى والمدير وأنا (ماجدة والمدير وعمرو الذى رآها ومديرها يمارس الحب معها فابتزها بالفيديو ومارس الحب معها بعد تمنع منها). والمتزوجة وزوج صديقتها (يشكو لها من برود صديقتها ويغريها فى غياب زوجته وزوجها). والأب وابنته الراقصة (ابنة مراهقة عذراء عمرها 18 عاما تتوفى امها فيقرر ابوها ان ترقص له ببذلة رقص كما كانت امها تفعل له ثم يمارس الحب معها ويتزوجها وينجب منها اربعة ابناء). واكفى القدرة على فمها تطلع البنت لأمها (أب يعيش فى مزرعة توفيت زوجته واغرى ابنته العذراء شبيهة أمها). ومارس الحب معى دكتور الأسنان. وأنا واليوغوسلافية (مصرى ويوغوسلافية). وميمى (وزوجها يريدها أن تمارس الحب أمامه مع صديقه محمود). والليل وآخره و نساء في حياتي (يلتقى بقوادة ويمارس الحب معها وهى فى الخامسة والاربعين التقاها فى التوفيقية. ثم ابنتها وتزوج ابنتها. ثم عروسة جديدة). وفتاة من اسرائيل. وقمر ألمانيا وتعليم نسرين (ألمانى يغتصب مصرية محجبة باردة زوجة صديقه المصرى). وعمرها 18 سنة (مراهقة عمرها 18 عاما لها صديقة متزوجة مارس زوجها المدير الحب معها وفض بكارتها لأن زوجته تخونه. وطلق زوجته وتزوجها بمباركة طليقته التى ستتزوج حبيبها أيضا). أخت صديقى. وخالد وخالته المحامية المشهورة المسترجلة. ومن أجل الحب مساعدة بنت الجيران (متزوج يمارس الحب مع بنت الجيران العذراء وهو يدرس لها مادة المحاسبة حيث كانت بالصف الأول أو الثانى أو الثالث التجارى). والخطيئة .. أمى وقارئ عداد الكهرباء. ويوميات مومس (عن زوجة تدعى نجوى عمرها 35 سنة لها حبيب عمره 21 يدعى وليد واستدعاها إلى حفل توديع عزوبية مارس فيه الحب معها 12 رجلا). ومعلمة اللغة العربية وابنتها (مع شاب مراهق عمره 18 عاما. والابنة تحمل وتلد جاد). والزوجان المصريان وصديقهما الأمريكى. والفتى وحبيبته البدوية (أنا أحد سكان مدينة الخفجي واسمي سامر). والأستاذة اللبنانية والطالب المصرى. والحريق (عن رجل احترقت شقة جاره التى يسكن بها جاره وزوجته واخته ذات الخمسة عشرة عاما. فاستضافهم عنده واستيقظ ليلا على تأوهات الزوجة ونوم الاخت بالخارج وقالت له انهم لا يخجلون ويمارسون الحب من هوة العجيزة. فاغتلم الرجل على الفتاة ومارس الحب معها مثلهم من هوة العجيزة). وأخت زوجتي : قصة حقيقية (رجل تحمل زوجته وفى شهرها الأخير تأتى أختها المطلقة الطويلة 185 سم لتعتنى بالمنزل. فيغريها الرجل ويضبطها بعد ممارستها العادة السرية لعدة ليال يضبطها فى ليلة ويقول إنه البرنامج المفتوح ويريد المشاركة ويمارس معها الحب فى هذه المرة وفى غياب زوجته فى الولادة فى المستشفى). واختى معلمة وانا الطفل التلميذ (اخته المتزوجة تغريه وتمارس الحب معه وعمره 7 سنوات لمدة 12 عاما أى حتى بلغ عمره 19 عاما). واغتصبتنى بنت (شاب سورى عذرى فيرجن مع فتاة جاءته بالمنزل لان هناك من يطاردها وهو سكران). واحلى كشتة كشتناها (فتاة عمرها 18 عاما عذراء مع ابن اختها الكبيرة وعمره 22 عاما). وأجرأ اغتصاب (فاطمة طالبة الصف الاول الاعدادى يغتصبها حسام ابن خالتها وزملاؤه فى هوة عجيزتها. وخاف حسام ان تخبر ام فاطمة ام حسام بما جرى فقرر مع زملائه اغتصاب خالته واقتحموا منزلها وهددوها بذبح ابنها الصغير فى حضور فاطمة فاستجابت ومارسوا الحب معها جميعا). وانا وامى وخالتى وابن خالتى (شاب بالصف الثالث الثانوى يشاهد أمه وابن خالته عمر يمارس الحب معها ويسمعهما يتكلمان عن ان عمر يمارس الحب مع امه التى هى خالة الشاب ايضا وتطلب منه الام المقارنة بين كعبة غرامها وكعبة غرام امه فيقول لكل كعبة غرام طعم ولكن لا يوجد أحلى من كعبة غرام الام فيبتزها ليمارس الحب معها فترفض ثم تقبل ثم تندم وتبعده عنها فيذهب لعمر وخالته فيقرران المجئ عندهما ويقنعان الام فتستسلم لابنها اخيرا). واجمد قصة ممكن تقراها ايمن واخته دينا واخته رباب (ايمن اولى ثانوى واخته دينا بالجامعة واخته رباب الاخت الكبرى بكلية الطب. اغرته اختاه واغرته امه ايضا). وذكريات مراهق نييك (مراهق عمره 13 عاما يمارس الحب مع جارته السمراء البالغة 29 عاما العذراء بالاردن. ثم يمارس الحب مع جارته المتزوجة دلال البالغة 27 عاما ولها 3 اولاد اكبرهم بنت عمرها 10 سنين واصغرهم عمرو 6 سنين وطلبت منه جلب اصدقائه ليمارسوا الحب معها بمقابل مالى ثم كشف زوجها الامر وطلقها. وتوفى والد الفتى واضطرت امه للعمل بمشغل خياطة عند رجل يدعى ابو السعيد واوضح له صديقه ان ابو السعيد يمارس الحب مع امه بمقابل مالى فقررا ابتزاز الام ليمارسا الحب معها وان تغرى ابنتها الصغيرة اخت الفتى بممارسة الحب معه ومع صديقه الذى تحبه الاخت). وقبلة دافئة (عن حياة وهى متزوجة عمرها 34 سنة مديرة لمدرسة بنات. ولها ولدان في بداية المرحلة الثانوية. تسكن فى فيلا ولها مسبح. تمارس الحب مع عامل صيانة المسبح طارق عمره 29 عاما. وتشاركه مع صديقتها هيام). وعندما كنتُ صبيا (عن فتى عمره 12 عاما جاءت احدى قريبات جدته لتقيم معهم عدة أيام فقد كانت غاضبة من زوجها وكان معها ولدا وبنتا الولد عمره 13 سنة والبنت 15 سنة. ونام الثلاثة فى فراش واحد واستيقظ الفتى على الفتاة تغريه وتمارس الحب مع اخيها. ثم معه). وانا وهى وخالتها (عن شاب تناديه فتاة عمرها 16 سنة ليقابل خالتها البالغة 30 عاما. فتمارس الخالة معه الحب ثم تغريه بممارسته مع الفتاة). وغادة والمساكنة (غادة هذا كان اسم الفتاة التي تعرفت عليها في أحد السوبر ماركتات في رمضان ووعدتني برؤيتها بعد انتهاء الشهر الكريم. لأنها كما قالت لي بأنها لا يمكن أن ترتكب الخطايا في شهر الله !!!. تغازل نعم ، وتتحدث على الهاتف بكل دلع وغنج نعم، لكن أن ترى شابا لا. معاذ الله. وتركتُ كل ماضي وعلاقاتي الماضية خلف ظهري ، وزوَّرتُ عقد زواج لوالديها ، بالاتفاق معها ، ثم سكنا وعشنا أنا وهي معا فى مكان واحد وتحت سقف واحد في مساكنة كالتى فعلها سمير صبرى مع نرمين الفقى فى مسلسل أولاد عزام.). ومارس الحب مع أختى وأمارس الحب مع أختك. وأمي الحبيبة منذ الصغر و اختي سمية الجميلة (عن فتى عمره 13 عاما وأمه 30 عاما وأخته 17 عاما عذراء. جرح وهو يلعب كرة القدم. فعرته أمه ودلكت ثعلب خصره فى حضور امه ومارست امه معه الحب وجعلته يمارس الحب مع اخته وحبلت الاخت ورفضت الام اجهاضها وحبلت الام ورفضت الام اجهاضها. وولد للفتى ابن وابن اخت فى نفس الوقت وابنة واخت فى نفس الوقت). وزوجة فى حفلة جنس جماعى مع زوجها واصدقائه (هى وزوجها وباتريك وزوجته وفادى وزوجته تبادلات). وقصة الدبدوبة مع صاحب جوزها وامها (حيث مارس الحب معها ثم مع امها بمباركتها). ومارس الحب معى دكتور الاسنان (أمرأة في العقد الرابع من عمري متزوجة وعندي أبن وبنت). ومثل الخوخ (أم وابنتها سحاق). ورجل يافع من أجل الزوجة (عن متزوجة تدعى آنجي يتفق معها والدا شاب عذرى أن تكون أول بخته فى ممارسة الحب تحت اشرافهما ومراقبتهما). وأمنية زوجى (زوجها مارفن يلح عليها لتمارس الحب مع أخيه دينيس وقد كانت عذراء حين زواجها بمارفن. مارست الحب مع دينيس وزوجها يصورهما. ثم دخلت فى علاقة طويلة لمدة عام مع دينيس وصارحت زوجها بانها تريد الزواج بدينيس ولكن اهله سيرفضون طلاقها منه وزواجها باخيه. دخل مارفن فى اكتئاب وانتحر واستمرت علاقتها بدينيس). والبقة التى جعلتنى أنال أمى ذا بج ذات جوت مى مام. ورسم أمى بينتنج مام. وسأدفع ديونى بأمى وأختى (قصة بولندية عن شاب عمره 19 عاما اقترض 7 الاف زلوتى من جانيك. ولم يستطع ردها. فقام جانيك ورجاله الثلاثة بممارسة الحب مع أم الشاب كلارا الشقراء البالغة 44 عاما وأخته روتا السوداء الشعر البالغة 25 عاما بالفم وهوة العجيزة وكعبة الغرام والنهد). ورحلة عمل الزوجة (عن كيتى المتزوجة الثلاثينية التى أغراها فى رحلة عملها شاب وسيم يدعى جيك وأسماها إلهته ومعلمته المقدسة وربته وقيد نفسه عاريا وتمنعت عليه وأعجبتها لعبة السيطرة بالكلمات عليه وخضوعه الكلامى). والانتقام الحلو (عن الفتاة لى التى خانها زوجها فخدرته وجعلت أصدقاءها الرجال الثلاثة مايك وديفيد وسام يغتصبونه من عجيزته ويمارسون معها الايلاج المزدوج بجانبه وحين يفيق ستخبره بما فعلته به). وجنس فى القارب. والمرة الأولى غير المعتادة للزوجة وايف أنيوجوال فيرست تايم (عن رجل يجعل زوجته تعلم مراهقا عذريا جارهم أصول ممارسة الحب أمام الزوج). والعمل من أجل ترقيته ووركينج فور هز بروموشن (عن آدم هاملتون وزوجته جوان التى راوده عنها مديره روبرت جونسون وجعله يراقبهما وهو يمارس معها الحب وكان آدم أغلف وروبرت مختونا وقدمها روبرت لآخرين مقابل ترقية زوجها). وشاتيلا أو شلاتين (عن ماريا زوجة بول أوين البريطانيين اللذين دخلا حدود مصر من السودان. ومارس معها ضباط الجمارك والحدود المصريون الحب). والفائز يحصل على الزوجة وينر تيك وايف ( عن رجل وزوجته يدخلان بمغامرة وسباق قوارب كاياك فى النهر الروسى فى كاليفورنيا ومعهما زوج وزوجته إيريك وجانيس أيضا والفائز يمارس الحب مع زوجة الخاسر). والزوجة فازت بالرهان ودفعت الثمن وايف وين بت آند باي أوف (راهن زوجها مايك مع أصدقائه على أنه لو فاز فى سباق سيارات دايتونا 500 فسوف يمنح لزوجته العاشقة للجنس ما تطلبه. علاقة جماعية مع أصدقائه وهى بثوب السباحة. أصدقاؤه خمسة هم بوب وتوم وبروس ودان وتيم). والنحاتة سوسن ووالدتها مروة وأنا. ولعبة جنسية جميلة مع صديقة زوجتى. وصاحبة مراتى بتتناك منى صدفة. وثعلب خصر الاستاذ محمود وزوجته الشابة - معرص على امى. وحامد وزوجته سعاد ، وعادل وزوجته لينا. واسبوع مع زوجى وزوج المتعة + قصتى مع رشا زميلتى فى الجامعة + قصتى مع مدام زهرة. والعروس الشابة ترضى شقيق زوجها (أنا وزوجتى كاتى وأخى دوج). وزوجكِ يمارس الحب مع زوجتى (وبالتالى سأمارس معكِ الحب انتقاما منهما). وزوجات المديرين (كان جون ماسون يبلغ من عمره 27 عاما عندما توفى ابوه البالغ 54 وهو يمارس الحب مع سكرتيرته البالغة 20 عاما. وكان شركاء ابيه فى الشركاء بعمر والده وكانوا ثلاثة : بيل ستانلى وبوب لاندون وتوم برينس وكلهم متزوجون بزوجات صغيرات جميلات هن بينى وجوان وكلير الأولى فى الثلاثينات والأخريتان فى العشرينات. ابتزهن بماضيهن وجعلهن يمارسن الحب مع آخرين). والعودة إلى المستقبل (حيث ابن يمارس الحب مع أمه قبل زواجها بأبيه من خلال آلة الزمن والعودة للماضى). والابحار داخل البرية سيلنج انتو وايلدرنس (مطلقة تهوى الابحار والتخييم فى الغابات والكوخ الكابين تدعى شارلوت تلتقى برجل يهوى التخييم مثلها يدعى آدم وتمارس الحب معه). وهاندى هورنى فور ساكرالجينى (مراهق يدعى مات تهيئ له امه ان تغريه فتاة تناسبه تدعى إميلى). وفتى المسبح بوول بوى (عن متزوجة تدعى سوزان وزوجها إيريك قررت اتخاذ حبيب هو عامل المسبح ويدعى كايل). الزوجة الحبلى لصديقى الأفضل (تدعى جينى وصديقى الافضل يدعى براين). بينما الزوجة بعيدة هوايل وايفز اواى (عن سفر الزوجة لفرع الشركة فى نيوجيرسى ويغريه شاب اصغر منه هو فيل وهو موظف فى الشركة. وهى التى لم تخن زوجها كايل ابدا من قبل. وتخيلت لو ان زوجها كايل شاهدها وهى مع فيل). وقصتى مع مدام امل (عن شاب قاهرى غير متزوج اجر شقة مفروشة بالاسكندرية من اجل عمله. واعجبته جارته المتزوجة ذات العيال أمل ومارس الحب معها بالاكراه والمقاومة والتمنع الشديد المتواصل وتكرر له انها ست متجوزة). وقصتى مع الدكتوره دعاء دكتورة الاسنان. والجيران لبعضها (المصرى واللبنانية) (عن رجل متزوج يتعرف على سامر اللبنانى وزوجته هدى). ويا لها من ممارسة حب نهدية هوات آ تيت فاك (عن صديق يدعى بيرت وزوجته ميشيل وهو يشتهى نهود زوجتى فأجعل زوجتى تسمح له بممارسة حب وقذف حليب ثعلب خصره على نهديها). والزوجة على الطائرة (ممارسة الحب بين غريب ومتزوجة على متن طائرة). ومشاهدة زوجتى ووتشنج ماى وايف الفصول الاول حتى الخامس ( عن زوجتى آنا التى صورها مصور يدعى ستيف صور اغراء ودلكها بالمساج مساعداه كارل وجون. ومارس جون ومارك معها الحب بعد التدليك والتصوير مستمر. ثم قامت بدور راقصة ستربتيز ومارست الحب جانج بانج مع ستة رجال). ومفاجأة فتحة المجد جلورى هول المجنونة (عن آدم الذى ذهب لنادى إباحى ووقف عارضا ثعلب أيره فى ثقب للمص يدعى جلورى هول ومصته أخته سابرينا وصاحباتها ساندى وتريسى. وسمع صوتها وعلم أنها أخته. فلما عاد للمنزل قابلته وقد عرفت كيف لا يدرى ومارست معه الحب). ومشاهدتها مع صديق (عن كريج الذى يريد زوجته مارى ان تمارس الحب امامه مع رجل اخر هو صديقه سكوت). والتبادل المفاجئ سوربرايز سواب (عن كيفن وزوجته ليندا وتايلر وزوجته فيرونيكا. راقص كيفن فيرونيكا وراقص تايلر ليندا). وصاحبة مراتى دى اسمها ليلى. والشهوة والشرف ، وجهاً لوجه .. قصة اسرية حقيقية من خمسة فصول. وأخت زوجتى .. جمعت بين مراتى وأختها .. + مغامرتى مع الزوجة الأردنية الغنوجة والعاطفية. وأنا وطنط ليلى وابنتها سها. وبيت الطالبات (لعب بالاكل والطعام ، ومحارم ابن وام ، ولواط ، وسحاق ، و"علاقة امراة وكلب" ، واكل براز وشرب بول ولحس أقدام.. سها وهمت وهدى ونهى وضحى ورامى ورويدا وسلوى وعلية ومهند وسليم وعلاء وشوق). ومذكرات مديحة (وزوجها هانى وهشام ومحمود ولبنى وصفاء ونورا وطبيب النساء ورجال المترو والشيخ الدجال ). وكرتون فيلاما الهندى. وماجى وميدو وصديقتها منال (انا ماجى 26 سنه متجوزة وجوزى مسافر بيشتغل بره مصر ..وعايشة مع ماما واخويا فى بيت ماما .. المهم من حوالى شهرين كده جات عندنا طنط قدريه وهيه بنت اخت ماما يعنى بنت خالتى عمرها حوالى 34 سنه وجوزها عيان ودخل المستشفى فى مصر وجت عندنا من الاسماعيلية ومعاها ابنها ميدو علشان تبقى جنب جوزها وتزوره كل يوم وابنها ميدو ده شاب صغير عنده 15 سنه). وحماى يمارس الحب مع امى بلا زواج وانا امارس الحب مع ابنته اى زوجتى التى تشتمنى بامى كل يوم. ووفجأة وانا بامارس الحب معاها رن جرس الباب (هيثم 17 سنة مع جارته ليلى 30 سنة وصاحبتها صفاء). وسمر واخواتها (سارة وسمير). وسمير وعائلته الصعيدية. وضحيت من اجل صديقتى. وسمية شرموطة لاول مرة (متزوجة ريفية مع علاء المراهق). وعشقت الولد الذى أرضعته .. هو وأمه بالرضاعة. وجارتي رشا الجميلة مارست الحب معها وحبلت في توأم. وسامية وقصة علاجها بالممارسة الحب. وزوجي يأتي برجل كي يمارس الحب معى أمامه. واغتصاب ام وابنتها امام زوجها وابنها. واكتشفت انى ابن حرام. (الجزار ابو مراتى يزنى بامى وتلاعبها زوجتى ابنته وتدعو اخاها لمضاجعة امى ايضا). واستئجار رحمي { من أغرب قصص المحارم }. وطارق وزوجته واختها دلال - ثلاثة اجزاء. سبعة ايام عذاب فى شرم الشيخ (سادية). وابتزاز أخي لي ... أخي يبتزني ... ابتزيت أختي لأمارس الحب معها. وملقح المتزوجات .. محبل المتزوجات. وحماتي حامل مني ... حامل من زوج ابنتها. وتزوجت بأبي .. تزوجت من أبي .. زفافي على أبي .. زواج ابنة بأبيها. وتزوجت اختي .. زفافي على أختي .. زفافي على أخي. وتزوجت أمي .. زواجي بأمي .. زواج أم بابنها .. زفافي على أمي. وكراش أخو زوجها المراهق يأخذها إلى حفل التخرج البروم بصفتها جيرلفرينده. وصفقة أخت الزوجة سيستر إن لو ديل. والأم تضبط الابن يشاهد. وزوج رئيستها بالعمل. ومذاق شيرى. وابتزاز صديقة امى. ونتيجة مرغوبة ديزايرد اوتكام. حلمه اصبح واقعا هز دريم بيكامز رياليتى. وابى يسجل فيديو امى الاسيوية وجارنا الكبير السن يمارس الحب معها. والمخلصة فيثفول (عن متزوجة سمسارة عقارات تدعى نانسى يمارس الحب معها الزبون جيمى وابنته تيفانى). والفوطة اللى خلت صاحبى يضاجع مراتى. ومارست الحب مع اختي المتزوجة الحامل وقذفت بها 3 مرات. ووحاتم مع فريد ووالدته دكتوره هاله - كل الاجزاء. واليوم الذى حصل فيه على امه. ومذكراتى مع الجنس الحلقة الاولى ( معلمة دكتور الملاك البرئ والسبب في تحويل مسار حياتي ). والخيالات الجنسية بقلمى. وأشعار ماجنة وفاحشة وفاجرة بقلمى. وشهوه الام وتعاطف الابن وصدمه الاخت. وام احسان بين الذئاب (انا وام صديقي سابقا). وليلة الدخلة والعائلة. وماما من كامل الاحترام الى العهر و دياثتى . وحلاوة الانتقام. وعيون مغلقة. وطلعت وزة صحيح - جوزى ضعيف ما بيعرفش سرحت بحمايا ووقعته. وقطتي السيامي جمعتني بها. وسوزان وابنها وصديقه. وحاولت انقاذ زوجى من اختى فوقعت فى الممنوع. والأب في إجازة إلا أنني وجدت طريقة لممارسة الحب مع أمي. وأنا الأخ الأصغر اكتشفت الأسرار ما بين أمي وأخي الأكبر. وقصه امراة عاشت اسبوع مع 3 شبان فى شقتهم. وبعد ستة و أربعين سنة .. تراهق. والخالة يسرى وابن أختها ياسين المراهق. وعجوز فوق الستين يمارس الحب مع شابه فوق العشرين حقيقى. وقالت له اخته وهى تمارس الحب: أنت واقف تتفرج يا عرص. وشوفت مرات ابي يمارس الحب عليها من اتنين. ورجالة العيلة المتحررين. وماما تلبس خمار وتعرى عجيزتها لابن اختها. وقصة المحارم الكبرى (بيت العائلة) ... متسلسلة. وانا وامي في العيد الاجزاء كلها من الاول حتى الرابع... والام النيكوكه جعلت ابنها شاذ. ومين يقدر على أمى - نسخة معدلة. وانا وحبيبتى وعيد الحب. واتمارس الحب عليا من جوز المديرة فى مكتبها. ولبنى وسماح وممارسة حب الاحباب .. فتاتان وشابان وايلاج مزدوج. وأم سامى المتزوجة و جارها الصغير السن. وصاحب المحل وزبونة العباية. وأمى والأستاذ. ومحسن و مجدى ومحمود .. ثلاثة رجال على امرأة واحدة. وطلعت غلبانة فصعبت عليا ومارست معها الحب. وإيمان فى الاوتوبيس. واتقطع زرار البلوزة فى المصيف فمارس الحب معى صديق زوجى. وانا وام سيد التى تمسح شقتى. والام المنقبة وابنها المراهق. وانا وزوجتي مروة والمتحرشون بها فى الاوتوبيس. والزوجة والعلاج باللبن الرجالى. وجعلت مراتى يمارس معها الحب من شخص آخر ومارست الحب مع مراته. و حكايتى مع أمنية المهلبية. ومن زوجة محترمة إلى شرموطة شهوانية. وبزاز أختى - جميع الأجزاء .. أو انا وعزة وكريمة . وزوجتى جعلتنى مرة. ونهى ونادر ابو ثعلب خصر صغير. وانا وامى وخالى العزيز. وعائلة وائل . والنسوان وقعدة الفسحة. وانا وامى والطبيب. وسيناريو العيد الجميل. وانا وماسحة السلم وابنتها. وأم عمرو طلعت شرموطة. وهو ومدرسة الرياضيات. ريلاكسنج وذ مام. ماميز فاجوت صن. دريسر فايلز شابتر 3. فور ذا جيرل. سكشوال هيلنج بقلم دينيس كيروس. وبلاينج وذ ماى مام. هوتر زان جولاى.و احمد المطلق و امه المهجورة. والأم والابنة الماجنة. ومارست الحب مع بتاعة الخضر. ودستيناشن آس. وأم عجيزتين. وشادى وأمه وصاحبتها سهام. ومراتى وابن خالتها. وعيلة شمال المتناكة. وقصة الزوجة الممحونة التي تعشق السكس الجماعي. واخواتى البنات. ومن يومياتي الجنسية. وكاميليا - 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قصة سورية رهيبة. وخالد الديوث واخته. ومتعة بلا حدود. وفقر الحال - قصة طويلة. وقصتى الحقيقية مع امى وبخل ابى. وذكريات ايام المراهقة قصة طويلة. وحياة جنسية رائعة مع الجارة السورية المزة. وسحاق أمي يعوضني عن طليقي القاسي جنسياً. وزوجي و رغباته الجنسية الشاذة و صاحبه زير النساء. وحيلة بارعة فتحت لي ساقي فلاحة فألتهم كعبة غرامها. وانا و صاحبي اغتصبنا مامتي و ريحناها. ومصيف العائلة والدياثة .. ديوث المصيف. واسخن من يوليو. وكرامتي خلتني امارس الحب مع الاربعه (1( ضحي). وام شيكة. وانا وجارتى وعائلتها. والمحظوظ وعشيقاته. وقصة حياة ياسر فى عالم المتعة. ومراتى بيتمارس الحب معاها قدامى وانا بمص ثعلب خصره. وانا والمدرسة الشرموطة وماما. ومرات صاحب الشغل. وانا وام مى. ورواية نور - الفصل الاول - مثلية ذكرية. وأم على مرات البواب. وام صاحبى الجامدة. وانا وام صاحبى. وحماتى واخوات جوزى. الاجزاء الثلاثة. وجوزى باعنى. كل الاجزاء. والبواب وزوجته. والشيميل الحسناء خدعتنى ثم مارست الحب معى. وقصة زواج شيميل عربى. وحاولت امارس معه الحب المثلى مارسه معى. مثلية ذكرية. والغلام وخالته. وحكاية التلميذ والنيك بالعافية. مثلية ذكرية. وصديق ابى هددنى وناكنى . مثلية ذكرية. وابن الطباخة. وهانى وصاحب مامته. ومسلسل كعبة الغرام المبلولة وثعلب الخصر الدلدول. والورطة. ومراتى يتمارس الحب معاها من ابويا. وياسمين ويسرا والشبان الستة. وانا وامى والعامل السودانى. والزلزال خلى رامى يمارس الحب مع امه فى البانيو. وناهد وابو زوجها. وقلت لامى عايز امارس الحب مع فتحية. وزوج امى مارس الحب معى. وامى حلقت لى شعر عجيزتى. وقصتى مع فدوى وسعاد. وامى اللعوبة. ومارس الحب معى من هو اصغر منى .. ابن جارتى الشقى. وامى والهاتف. وأنا والشيطان وأسرتي. وجوز ماما . قصة محارم و دياثة. وقصتي مع الدياثة على لحم ماما. وماما واخواتى - طويلة جدااااااااااااااااااااااااااا... وأوول ذا هوايل ماى صن واز ووتشنج. هوس مريام الداكن مريامز دارك اوبسيشن بيدوفيليا. امسكها الكشافة كابشرد باى بويسكاوتس بيدوفيليا. بريثليس بيدوفيليا. اليس بيدوفيليا. شهوات الولد الساخن بتاع هيلين هيلينز هوت بوى لاستس بيدوفيليا. تامى تى إيه إم إم واى بيدوفيليا. وفادى وامه - العائلة فاء. ومرت عمى خلتنى امارس الحب مع امى. وجوز ماما "محارم و دياثة"....متسلسلة. وممارسة حب ام خالد. والمهندسة مرات الدكتور "المنتقبة"...متسلسلة. وهى تروى كيف حصلت على المتعه فى غياب المحروس زوجها. ووفاة جدتي جعلتني انام انا وامي بغرفة واحدة وامارس الحب معها... وابنة اخت زوجتي ... سورية رهيييييبة. وخيانة متعددة. وانا وجارتى وعيلتها. وجوز خالتي مارس الحب معنا انا وامي. وكيف مارس الحب مع زوجتي - للمتزوجون فقط - لن تنساها -. وعزة وكعبة غرامها. وقصص حقيقيه و واقعيه بالحرف ( اسراء ابو السعود). وعاشرت خالتي وأخواتها. وأنا والمحارم. وجمال يخلي مراته يتمارس معاها الحب الجانج بانج عشان هو يمارس الحب مع غيرها براحته. وجوز اختى وعمايله. ومغامراتى فى الصيدلية. والام وصبيها. وخطيبتي بينمارس الحب معاها من خطيب صاحبتها. وازاي تحولت من مدام ايمان لأيمان المتناكة. وانا وجوزي وهو. واخو جوزى الصغير فضل ورايا لما وقعنى. وانا وزوجتي الجديده وصديقي الجزء الاول. وزوجة اخى واحلامى. وزوجتى يتمارس معاها الحب من غيرى. وابنة زوجتى والعشق المحرم. ثم تغيرت الصورة والزمان والمكان ووجدت سلاف السادسة نفسها فى شارع الصليبة وبيت جديها الاوليين احمد وسلاف. ثم وجدت نفسها قرب مدرسة الخديوية الثانوية للبنين. ووجدت نفسها تجوب حى الحلمية الجديدة واحياء القاهرة حيا حيا. وتطوف سوريا كلها محافظة محافظة ودول العالم كوكب الارض وحتى انتاركتيكا. ووجدت نفسها بطلة قصة ميكروباص حبنا ومغامرات المصرى مع موظفات السفارات العربية والاجنبية. ووجدت نفسها بطلة افلام ومسلسلات امريكية ومصرية ومكسيكية واوروبية وصينية وهونج كونجية. وجدت نفسها نبيلة عبيد او شمس البارودى فى افلامها او يسرا او سعاد حسنى او شويكار او مريم فخر الدين او جنيفر كونيللى او كاثرين هايجل او ناعومى واتس او اليزابيث تايلور او احدى بطلات اميتاب باتشان. وجدت نفسها فى فيلم قلب الحبر او اللوبستر. او الساحرة البيضاء الشعر والمملكة القمرية. او الساحر والثعبان الابيض او رحلة الى الغرب. وجدت نفسها ايضا زوجة تحتمس الثالث او يوليوس قيصر وجدت نفسها حتشبسوت او نفرتارى تعيش دقيقة بدقيقة مع البطل رمسيس الثانى الذى يمقته اليهود والصلاعمة.









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