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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - شاكر كريم القيسي - اللجان البرلمانية عامل عرقلة لتشريع القوانين ام ماذا؟
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اللجان البرلمانية عامل عرقلة لتشريع القوانين ام ماذا؟
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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - شاكر كريم القيسي - اللجان البرلمانية عامل عرقلة لتشريع القوانين ام ماذا؟