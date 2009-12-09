

بياض أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 5693 - 2017 / 11 / 9 - 15:01

المحور: الادب والفن









فنجان الصمت

مهد بريق

أسراب تلال

ترتشف

انصهار الشموع؛

يأتي قربان الضوء

بخرير الماء

وتربة الحجر

يأتي بالأشعة الزاحفة

على عشب المساء......

/غيث مغيب

على سرير الشمس/

ترتوي جدتي

بحديقة البنادق

تطيل النظر

إلى رمان الرماد

وتصاهر نجمة الليل

تحاكي الأغصان الشائكة

للوليد اللاجئ

تحت الظل.

ينقش التراب

سدرة الحكاية

تتلاحم أقراص الوجوه

على مرآة الانتظار

وتنظر إلى الشوق الباكي

تحت نخيل البداية.